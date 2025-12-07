Odermatt nedal nikomu šancu. Pred zvyškom má náskok takmer sekundu

Marco Odermatt.
Marco Odermatt. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|7. dec 2025 o 18:30
Na štart obrovského slalomu sa postavia aj dvaja slovenskí lyžiari.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu v Beaver Creek:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

1:08,80 m

2.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,86 s

2.

Lucas Braathen

Brazília

+ 0,86 s

4.

Thibaut Favrot

Francúzsko

+ 0,91 s

5.

Thomas Tumler

Švajčiarsko

+ 0,94 s

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt viedol po prvom kole obrovského slalomu mužov v americkom stredisku Beaver Creek.

Pred druhými Henrikom Kristoffersenom a Lucasom Braathenom má náskok 86 stotín sekundy.

Slovenskí bratia Žampovci sa do 2. kola nedostali. Andreas obsadil 34. priečku, keď s číslom 45 zaostal za čelom o 2,37 s.

Od prieniku medzi elitnú desiatku ho delilo 19 stotín sekundy. Adam štartoval s číslom 57 a skončil na 49. mieste s mankom 3,18 s.

