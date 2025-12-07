Odermatt nedal nikomu šancu. Pred zvyškom má náskok takmer sekundu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu v Beaver Creek:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
1:08,80 m
2.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,86 s
2.
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,86 s
4.
Thibaut Favrot
Francúzsko
+ 0,91 s
5.
Thomas Tumler
Švajčiarsko
+ 0,94 s
Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt viedol po prvom kole obrovského slalomu mužov v americkom stredisku Beaver Creek.
Pred druhými Henrikom Kristoffersenom a Lucasom Braathenom má náskok 86 stotín sekundy.
Slovenskí bratia Žampovci sa do 2. kola nedostali. Andreas obsadil 34. priečku, keď s číslom 45 zaostal za čelom o 2,37 s.
Od prieniku medzi elitnú desiatku ho delilo 19 stotín sekundy. Adam štartoval s číslom 57 a skončil na 49. mieste s mankom 3,18 s.