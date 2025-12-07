ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Beaver Creek)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v americkom stredisku Beaver Creek. Na programe je obrovský slalom mužov.
Na štart sa postavia aj bratia Žampovci, Andreas s číslom 45 a Adam s číslom 57.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom mužov - 1. kolo (Beaver Creek 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
07.12.2025 o 18:00
SP - Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Beaver Creek
Poradie disciplíny:
1. Stefan Brennsteiner (AUT) 150 b
2. Marco Schwarz (AUT) 130 b
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 116 b
4. Marco Odermatt (SUI) 100 b
5. Alex Vinatzer (ITA) 77 b
6. Filip Zubčić (CRO) 76 b
7. Žan Kranjec (SLO) 69 b
8. Atle Lie McGrath (NOR) 60 b
9. Thibaut Favrot (FRA) 54 b
10. Sam Maes (BEL) 47 b
36. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Poradie SP:
1. Marco Odermatt (SUI) 345 b
2. Vincent Kriechmayr (AUT) 227 b
3. Raphael Haaser (AUT) 178 b
4. Marco Schwarz (AUT) 177 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 158 b
6. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 152 b
7. Stefan Brennsteiner (AUT) 150 b
8. Atle Lie McGrath (NOR) 142 b
9. Paco Rassat (FRA) 140 b
10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 126 b
10. Fredrik Møller (NOR) 126 b
57. Jan Zabystřan (CZE) 28 b
96. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 1. kola obrovského slalomu mužov z amerického Beaver Creek.
Pôjde o tretí obrovský slalom sezóny. V tom prvom v Soeldene sa z víťazstva tešil Marco Odermatt, zatiaľ čo pred týždňom v Cooper Mountain si premiérový triumf vybojoval Stefan Brennsteiner. Uvidíme kto si vytvorí najlepšiu štartovaciu pozíciu do druhého kola.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 18:00.