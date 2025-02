Vlhovej sa zmenil život. Mala som iné ciele, ale už myslím iba na olympiádu, vraví

ŠTRBSKÉ PLESO. Keď oznámili jej meno, na tlačovú konferenciu na Štrbskom Plese sa nahrnuli takmer všetci lyžiari, ktorí súťažia na 1. Zimnej žiackej olympiáde. Petra Vlhová je medzi mladými fenomén napriek tomu, že vynechala celú sezónu. Slovenská lyžiarka potešila žiakov autogramiádou a najlepším odovzdávala ceny. Kompletný program a výsledky v sezóne 2024/2025

Priebežné poradia v sezóne 2024/2025 Vlhová pauzuje od januára minulého roka, keď sa zranila v pretekoch Svetového pohára v Jasnej. Absolvovala operáciu kolena, aj rehabilitáciu. Čas jej návratu na svahy nie je jasný.

V Saalbachu sa týchto dňoch konajú majstrovstvá sveta, ktoré vynechá. Najbližšie veľké podujatie sa uskutoční presne o rok - zimné olympijské hry v Miláne a Cortine.

„Rok veľmi rýchlo ubieha, ale už začínam premýšľať o tom, že je to môj cieľ. Mala som iné ciele, ale teraz už mám len túto víziu," povedala Vlhová. Z Cortiny odišla s medailami Všetka jej pozornosť smeruje na zjazdovku v Cortina D'Ampezzo, kde by mala obhajovať zlatú medailu v slalome z Pekingu 2022. „Sama nemôžem uveriť, že už prešli tri roky. Ide to naozaj veľmi rýchlo. Som šťastná, že som dokázala vybojovať zlato. Bola to taká čerešnička po tom, ako sa to celé vyvíjalo,“ spomínala Vlhová na tlačovej konferencii. VIDEO: Petra Vlhová hovorí o aktuálnom zdravotnom stave

Na stredisko v Taliansku spomína v dobrom, v roku 2021 tam počas MS získala dve strieborné medaily za slalom a alpskú kombináciu. „Môže to byť pekné, romantické stredisko, ale pokiaľ tam nepodám najlepší výkon, môže to byť na nič. Cortina je krásne miesto, verím, že bude úspešné. Súťažila som tam len zopárkrát, pretože sú tam väčšinou rýchlostné disciplíny," opísala taliansku zjazdovku. Vlhovú teší, že sa ZOH konajú po dlhom čase v Európe, pretože sa by sa na ňu mohli prísť pozrieť aj jej najbližší.

„Taliansko mám veľmi rada, mám k nemu blízko, keďže som mala členov v tíme z krajiny. Je to blízke k môjmu srdcu,“ uviedla. Zmena životného štýlu Vlhová momentálne nevie odhadnúť, kedy by sa mohla vrátiť do súťažného kolotoča. „Možno by som to chcela inak ako to je, ale stále nie som v tej najlepšej forme, aby som stála na štarte. Je to lepšie, ale proste toto je realita, snažíme sa a verím v zlepšenie," doplnila. Jej koleno reaguje už dobre, dokáže fungovať normálne, ale na vrcholné podujatie si zatiaľ Liptáčka netrúfa. „Momentálne ešte nie som schopná podávať maximálny výkon, ktorý potrebujem na preteky," dodala olympijská víťazka.

Vlhová za posledný rok, odkedy nesúťaží, zmenila životný štýl. „Stále som chodila hore dole svahom a teraz sa mi zmenil život, lebo som ostala doma a žijem ako keby deň za dňom klasický život," spomenula. Priznala, že táto situácia je pre ňu miestami náročná, no snaží sa bojovať a vyrovnať sa s celou situáciou.

„Každý v živote má nejaké lepšie či horšie obdobia a ide len o to, ako sa človek s tým proste vyrovná." Ako sama povedala, všetko zlé je na niečo dobré. Vďaka voľnému času sa napríklad zblížila s najväčšou konkurentkou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá sa vrátila na svahy po dvojmesačnej pauze. Príjemné stretnutia Slovenka sa chystá pozrieť aj na MS v lyžovaní v Rakúsku. Počas sezóny sa išla pozrieť aj na preteky do Semmeringu.

Petra Vlhová sa usmieva. (Autor: TASR)

„Bolo milé vidieť preteky aj z tej druhej strany. Ľudia si povedia, veď som prišla vysmiata, ako keby mi to bolo jedno, ale jedno mi to samozrejme nie je. Takže to bolo príjemné byť v cieli. Užila som si to a videla som sa po dlhom čase s niektorými ľuďmi, bolo také milé spestrenie," povedala. „Mám veľmi dobrý vzťah s reportérkou Juliou, ktorá robí rozhovory pre FIS. Stretla som sa aj s ostatnými pretekárkami, porozprávali sme sa.“