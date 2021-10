Adam Žampa mal po úvode zmiešané pocity, iní lyžiari mu komplikujú prípravu

SÖLDEN. Slovenský lyžiar Adam Žampa v otváracích pretekoch sezóny nedokázal vylepšiť jazdu z prvého kola. V obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom Söldene skončil na 28. mieste, teraz bude mať päť týždňov čas vylepšiť svoju jazdu v strmých úsekoch.

Žampa mal po dojazde do cieľa zmiešané pocity. Jeho jazda sa mu v určitých úsekoch pozdávala, ale v strednej časti nešiel tak, ako si predstavoval.

"Hore sa mi išlo fakt super, ale v strede som chcel ísť rýchlejšie a podvedome som to možno trochu držal. Musíme na niečom zapracovať, ale body sú doma, je to dobrý štart, konkurencia nespí. Čakal som, že to bude extrémne vyrovnané," zhodnotil pre TASR slovenský reprezentant.