V Söldene bola skvelá viditeľnosť, ja mám radšej zlé počas, vraví Andreas Žampa

"Sölden je vždy špecifický. Neviem, či som tu niekedy išiel lepšie. Ale vždy veľa stratím na rovine, nie je to moja špecialita. Robím všetko pre to, aby som bol v druhom kole, nabudúce to snáď bude lepšie," uviedol Andreas Žampa.

Na otázku redaktora TASR, čo mu chýbalo k postupu no elitnej tridsiatky uviedol: "Nevyšiel mi nájazd do roviny a stratil som veľa aj dole. Ani v tréningu mi rovina nešla, tu je o niečo dlhšia, tam mám problém. Na tréningu to bolo lepšie aj horšie. Mal som úseky, ktoré boli dobré, ale svoju jazdu si musím pozrieť.

Ale je to nasekané v tej tridsiatke. Stratil som na postup 75 stotín, ale nie je to koniec sveta. Nie je to pozitívne, ale dá sa na tom stavať. V Söldene som ešte k postupu nebol nikdy bližšie. Je to začiatok sezóny, teraz máme päť týždňov čas do druhého obráku."

Andreasa Žampu čaká teraz príprava v domácich podmienkach, predstaví sa aj v ďalších pretekoch, ktorá sú na programe v rakúskom stredisku Lech Zürs 13. a 14. novembra.

"Doma budeme trénovať kondične, potom sa predstavím v Lechu v paralelnom slalome. Pôjdem ho po prvý raz. Je to niečo úplne iné."