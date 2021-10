Senzačný líder vedenie neudržal, Žampa dokončil ako posledný

Muži absolvovali úvodnú súťaž zimy na ľadovci Rettenbach v ideálnych podmienkach. Z elitnej 15-ky sa najlepšie vydarilo 1. kolo Francúzovi Mathieu Faivremu, ktorý výborne zvládol náročnú strminu a dostal sa do vedenia. S číslom 19 však šokoval favoritov Leitinger.

Hneď po ňom sa vydal na trať Adam Žampa. Preteky rozbehol sľubne, v strednej časti však nabral vyše sekundovú stratu a v cieli mal manko 1,73 s na lídra. To mu stačilo, aby sa zmestil do postupovej tridsiatky, po 1. kole mu patrila 26. priečka.

V druhom sa slovenský reprezentant vydal na trať ako piaty v poradí. Opäť mu vyšla vrchná časť a podarilo sa mu jemne zvýšiť náskok. Krátko po prvom medzičase však nasadil jeden z oblúkov príliš neskoro a v najstrmšej časti mal potom problémy držať si vysokú stopu a pritom nestrácať rýchlosť.

V cieli sa zaradil na samý koniec poradia, na priebežného lídra Simona Maurbergera z Talianska stratil 75 stotín. Napokon si oproti 1. kolu pohoršil o dve miesta. Za ním skončili dvaja pretekári, ktorí preteky nedokončili.

"Snažil som sa ísť naplno, ale strmina mi vôbec nevyšla. Nešiel som tam to, čo som chcel ísť. Hore to bolo dobré, aj na spodku, ale strmina nie. Prvý test máme za sebou, treba sa pripraviť na ďalší obrák vo Val d'Isére, pretože to je čistá strmina

Teraz bude čas na to, aby sme na tom zapracovali. Je na čom robiť, ale aspoň mám nejaké body, to je dobrý základ, lebo konkurencia je vysoká," povedal Adam Žampa pre TASR.

V súboji o prvenstvo zaútočil z priebežnej tretej priečky Odermatt, ktorý sa dostal do vedenia a hodil tak rukavicu konkurentom. Faivre situáciu nezvládol a prepadol sa až na 11. priečku (+0,98).

Leitinger si dokázal udržať pevné nervy a triumf mal na dosah, vo finiši napokon skončil tesne za Švajčiarom. Obhajca veľkého glóbusu i malého za obrák Alexis Pinturault skončil v ľadovcovej ouvertúre na piatom mieste (+0,62). Vlaňajší víťaz zo Söldenu Nór Lucas Braathen bol siedmy (+0,72).