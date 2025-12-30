Spoveď Shiffrinovej: Nešlo o výhodu, ale o bezpečnosť. Pretekárky sa báli už na štarte, triasli sa

Mikaela Shiffrinová sa na sociálnych sieťach vyjadrila k nedeľňajším slalomovým pretekom v Semmeringu.
Američanka zaútočila na víťazstvo zo štvrtého miesta po prvom kole, keď na priebežnú líderku Camille Rastovú strácala pol sekundy.
Švajčiarka napokon skončila tesne druhá, tretie miesto obsadila Lara Colturiová.
„Bohužiaľ, nedeľňajšie preteky neboli dobrým obrazom nášho športu. Kombinácia rozhodnutí a úprav povrchu počas týždňa viedla k veľmi nestabilnej trati.
Prvé kolo sa držalo relatívne dobre pre pretekárky s nízkymi štartovými číslami, no po číslach 15, 20 či 30 sa zhoršenie stalo extrémnym. Dokončiť trať bolo veľmi náročné – a pre mnohé športovkyne štartujúce neskôr to bolo na hranici bezpečnosti,“ napísala.
Mali strach
Zo 77-členného štartového poľa vypadla takmer polovica lyžiarok. Do cieľa sa dostalo iba štyridsať pretekárok.
Trať sa prepadávala po každej jazde a s pribúdajúcimi štartmi bola čoraz náročnejšia na presnosť aj načasovanie oblúkov.
Na tridsiate postupové miesto stačil odstup necelých šesť sekúnd, čo je historicky najväčšia strata v slalome Svetového pohára.
Lyžiarky nerobili žiadne výrazné chyby, no časové manko sa hromadilo.
„Trať je síce zamrznutá, ale nie hĺbkovo. Keď sa rozbije, je veľmi sypká a sneh nedrží,“ vysvetlila Emma Aicherová pre Eurosport. Nemecká lyžiarka patrila k tým, ktoré preteky nedokončili.
„V cieli som hovorila s viacerými pretekárkami, ktoré boli frustrované, otrasené a dokonca vystrašené už len pri státí na štarte, keď videli, do čoho sa chystajú ísť. Bezpečnosť bola veľký problém.
Miera nedokončených jázd bola takmer 50 percent – vraj najvyššia od roku 1999. To neodzrkadľuje krásu lyžiarskych pretekov ani to, prečo mnohí z nás tento šport milujú a tak tvrdo preň pracujú.
Našťastie nedošlo k žiadnym vážnym zraneniam. Ale v športe s toľkými nekontrolovateľnými premennými musíme zabezpečiť, aby usporiadanie tratí dopĺňalo povrchové podmienky tak, aby boli preteky čo najbezpečnejšie, najspravodlivejšie a najzmysluplnejšie.
Štyridsaťštyri nedokončených jázd v dvoch kolách nie je zábavné – je to brutálne a úprimne ťažko sa na to pozerá,“ pokračovala Shiffrinová.
Nešlo o výhodu, ale o bezpečnosť
Pri obhliadke trate druhého kola upozornila na dlhú vlásenkovú zákrutu, ktorá bola podľa jej názoru vzhľadom na podmienky na trati príliš nebezpečná.
„Všimla som si to len ja a ďalšie dve športovkyne,“ povedala 30-ročná Američanka pre televíziu Eurosport.
Na trati preto strávila počas inšpekcie viac času, než je dovolené. Po prípadnom proteste ostatných krajín mohla teoreticky čeliť aj diskvalifikácii.
VIDEO: Víťazná jazda Shiffrinovej
Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) a riaditeľ pretekov Markus Mayr však vysvetlili, že vzhľadom na okolnosti bolo jej počínanie v poriadku.
„Úprava trate v druhom kole bola ďalším príkladom situácie, ktorá sa riešila reaktívne namiesto preventívne. Zmena, ktorú urobila FIS, bola potrebná pre bezpečnosť.
Ale toto sa malo riešiť pred otvorením obhliadky – nie zatiaľ čo športovci už trať obhliadali – čo viedlo k zmätku, oneskoreniu obhliadky a otázkam ohľadom spravodlivosti.
Nešlo o získanie výhody; malo to byť jednoducho odhalené skôr, aby si všetci mohli obhliadnuť rovnakú, správnu trať.
Jedna vec je istá: budem naďalej hovoriť v situáciách, kde je ohrozená bezpečnosť, a dúfam, že rozhovory, ktoré nasledujú, povedú ku konštruktívnym zlepšeniam.
Ďakujem vám všetkým za podporu – ako vždy beriem túto sezónu preteky po pretekoch. Deje sa veľa vecí a som vďačná každý deň za to, že môžem zažívať krásu tohto športu,“ upresnila.
Shiffrinová v sezóne vyhrala všetkých päť slalomových pretekov a neohrozene vedie poradie disciplíny. Najbližšie sa slalomárky predstavia už nasledujúci víkend v Kranjskej Gore.