Shiffrinová spôsobila rozruch a vyhrala. Po jej proteste upravili trať. Nebolo to bezpečné, tvrdí

Päť slalomov, päť výhier. Večerný slalom v Semmeringu však americkú lyžiarku Mikaelu Shiffrinovú poriadne preveril.
Prvé kolo jej nesadlo a prvýkrát v sezóne sa ocitla mimo pódia s mankom vyše pol sekundy.
Všetko však napravila v druhej jazde a tešila sa zo 106. víťazstva v kariére. Pred Camille Rastovou mala náskok iba deväť stotín sekundy. Tretia skončila Lara Colturiová.
Štartové číslo bola výhodou
Podmienky v rakúskom stredisku boli opäť veľmi zložité.
„Cez noc silno fúkalo a sneh vo vrchnej časti vysušilo. Jury rozhodla, že presunie prehliadku trate skôr, aby mohli organizátori ešte pracovať na trati. Poliali ju vodou a nasolili. Očakávam veľmi zaujímavé preteky,“ priblížila expertka Eurosportu Viktoria Rebensburgová.
Už po troch lyžiarkach sa však na trati urobili ryhy a podložka nedržala ideálnym spôsobom. Pretekárky, ktoré štartovali medzi prvými, využili čistý svah a usadili sa na čele.
Najrýchlejšiu jazdu predviedla Rastová.
„Keď som bola na prehliadke trate, hneď som vedela, kto ju postavil. Bolo to celkom jasné. Takéto kombinácie Denis naozaj rád stavia (Wicki – švajčiarsky tréner, pozn.). Je to ťažké, keď vo vysokej rýchlosti idete do vláseniek.
Mne sa to však podarilo a dokázala som byť v stope presná,“ povedala vedúca žena po prvom kole pre Eurosport.
Zaujímavá zmena
Druhá Colturiová stratila iba deväť stotín, tretia Liensbergerová tri desatiny sekundy. Shiffrinová prišla do cieľa na štvrtom mieste s mankom pol sekundy.
„V tejto sezóne som bola doposiaľ schopná jazdiť špičkové oblúky v tých najvypätejších momentoch. Zakaždým, keď stojím na štarte, je to úplne nová situácia. Zatiaľ som vždy našla spôsob, ako zo seba dostať kvalitné lyžovanie.
Nie je to však jednoduché. Stojí ma to obrovské množstvo energie. Momentálne však presne viem, že keď sa mi jazda trochu rozpadne, v hlave mám akoby pomyselný plynový pedál, ktorým dokážem počas jazdy ešte pridať,“ citovala Američanku agentúra AP.
V druhom kole prišlo k zaujímavej zmene, keď Shiffrinová musela na výhru útočiť.
„Je to celkom náročné. Myslím, že som to pravdepodobne trochu preháňala, išla som príliš do oblúku v porovnaní s tým, čo je možné," povedala americká lyžiarka pre rakúsku televíziu.
Šesť sekúnd na postup
Zo 77-členného štartového poľa vypadla takmer polovica lyžiarok. Do cieľa sa dostalo iba štyridsať pretekárok.
Trať sa prepadala po každej jazde a s pribúdajúcimi štartmi bola čoraz náročnejšia na presnosť aj načasovanie oblúkov.
Na tridsiate postupové miesto stačil odstup necelých šesť sekúnd, čo je historicky najväčšia strata v slalome Svetového pohára.
Lyžiarky nerobili žiadne výrazné chyby, ale časové manko sa hromadilo.
„Trať je síce zamrznutá, ale nie hĺbkovo. Keď sa rozbije, tak je veľmi sypká a sneh nedrží,“ vysvetlila Emma Aicherová pre Eurosport. Nemecká lyžiarka patrila k tým, ktoré preteky nedokončili.
Víťazná jazda Shiffrinovej:
Protest a úprava trate
Shiffrinová vyvolala rozruch počas prestávky pred druhým kolom, keď po obhliadke protestovala proti jednej pasáži trate.
Dlhý oblúk do vlásenkovej zákruty sa podľa nej nedal jazdiť. Rozhodcovia jej vyhoveli a trať upravili, čo sa však stretlo s rôznymi reakciami. Čas na ďalšiu obhliadku už nebol, preto federácie zaslali pretekárkam video s novým vedením trate.
„Dve tyče vo vlásenkách museli premerať a následne aj skrátiť vzdialenosť, pretože boli v rozpore s pravidlami. Dobré oko Američanky,“ reagoval komentátor Eurosportu Dominik Kárnik.
„Jazdiť tu nebolo bezpečné. Pre mňa to nebol problém, ale pre pretekárky ďalej vzadu to nebolo dobré. Síce nedošlo k žiadnym ťažkým zraneniam, ale trať je rozbitá. Dá sa to lepšie. Má to byť dobrá show, ale pretekárky by nemali mať strach tu jazdiť dole. Z toho som frustrovaná," vyhlásila Shiffrinová pre televíziu ORF po pretekoch.
Tesný finiš
Američanka predviedla najrýchlejšie druhé kolo. Už na prvom medzičase si vypracovala pol sekundový náskok na priebežne vedúcu Truppeovú.
„Krásny a rýchly záber. Presná jazda, ide do toho po hlave,“ komentoval Kárnik.
Do cieľa prišla s takmer sekundovým náskokom a čakala na svoje rivalky. Liensbergerová aj Colturiová na jej jazdu nestačili.
Rastová vstúpila do druhého kola odvážne a agresívne. V jednej z vĺn ju však vyhodilo a stratila podstatnú časť svojho náskoku. Nakoniec do cieľa prišla na druhom mieste s minimálnym odstupom deväť stotín sekundy.
Ťažký deň
Shiffrinová si v Semmeringu pripísala už ôsme víťazstvo. Štyrikrát vyhrala v slalome, štyrikrát v obrovskom slalome.
„Dnes to bol veľmi ťažký deň. Bol to tímový výkon, pretože konkurencia bojovala a predviedla neskutočný výkon. Určite najťažší slalom sezóny, ale skončilo to krásne.
Cítila som sa dobre a jazdila som v pohode. Nečakala som však, že prídem s tak výrazným náskokom. Ďakujem divákom za výbornú atmosféru. Bolo príjemné tu pretekať,“ povedala pre FIS unavená víťazka.
Elitné lyžiarky sa presunú do slovinského strediska Kranjska Gora, kde sa opäť predstavia v obrovskom slalome a slalome.