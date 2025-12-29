V záujme športu a bezpečnosti mala pravdu. Proti Shiffrinovej nikto nebude protestovať

Američanka Mikaela Shiffrinová pózuje s trofejou pre víťazku slalomu žien v Semmeringu.
Fotogaléria (18)
Američanka Mikaela Shiffrinová pózuje s trofejou pre víťazku slalomu žien v Semmeringu. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. dec 2025 o 16:39
ShareTweet0

Američanka bola po 1. kole až štvrtá, no v druhej jazde si zabezpečila víťazstvo.

Rakúsky ani švajčiarsky lyžiarsky zväz nebudú oficiálne protestovať proti zásahu Mikaely Shiffrinovej v nedeľnom slalome Svetového pohára v Semmeringu.

Američanka mala pred 2. kolom problém s jednou pasážou a trať na jej popud preto upravili. V druhej jazde si potom zabezpečila víťazstvo.

Shiffrinová bola po 1. kole, ktoré nedokončilo 39 zo 79 štartujúcich pretekárok, štvrtá s mankom 0,54 sekundy na Švajčiarku Camille Rastovú.

V prestávke upozornila na dlhú vlásenkovú zákrutu, ktorá bola podľa jej názoru vzhľadom na podmienky na trati príliš nebezpečná.

VIDEO: Víťazná jazda Shiffrinovej

„Všimla som si to len ja a ďalšie dve športovkyne,“ povedala 30-ročná Američanka pre televíziu Eurosport.

Na trati preto strávila počas inšpekcie viac času, ako je dovolené. Po prípadnom proteste ostatných krajín mohla preto teoreticky čeliť aj diskvalifikácii.

Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) a riaditeľ pretekov Markus Mayr však vysvetlili, že vzhľadom na okolnosti bolo jej počínanie v poriadku.

Fotogaléria zo slalomu žien v Semmeringu (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Mikaela Shiffrinová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Mikaela Shiffrinová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
18 fotografií
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Katharina Liensbergerová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Katharina Liensbergerová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Cornelia Oehlundová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Zrinka Ljutičová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Eliane Christenová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Marion Chevrierová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Cornelia Oehlundová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Emma Aicherová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Emma Aicherová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Emma Aicherová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Lena Duerrová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.

„Vidí veci, ktoré iní možno nevidia. V záujme športu a bezpečnosti mala pravdu. V skutočnosti sme nerealizovali žiadne zmeny bránok, ale skôr variáciu, ktorá bola pre nás nebezpečná a ktorú sme vyriešili po konzultácii s trénermi na svahu,“ citovala Mayra agentúra APA.

V tom čase už väčšina pretekárok inšpekciu absolvovala. Ostatné lyžiarky tak obdržali aspoň video, na ktorom bolo dané miesto zachytené. „Video som dostala včas a všetko bolo fér.

Všetko som videla a všetko sme dôkladne prediskutovali s trénermi,“ konštatovala domáca pretekárka Natalie Falchová, ktorá obsadila 11. miesto.

„Bola to trochu zvláštna situácia, ale momentálne to pre mňa nie je veľký problém,“ dodal predstaviteľ Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV) Christian Mitter počas slávnostnej ceremónie.

Preteky napokon vyhrala Shiffrinová o 9 stotín pred Rastovou, pódium doplnila albánska reprezentantka Lara Colturiová. Švajčiarka Rastová označila konanie FIS za diskutabilné:

„Dokážeme inteligentne zlyžovať dve bránky, aj keď tam trať nie je v najlepšom stave.“ Podľa ďalšej Rakúšanky Kathariny Gallhuberovej, ktorá finišovala trinásta, zmena priniesla viac jasnosti a úsek zjednodušila.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Američanka Mikaela Shiffrinová pózuje s trofejou pre víťazku slalomu žien v Semmeringu.
Američanka Mikaela Shiffrinová pózuje s trofejou pre víťazku slalomu žien v Semmeringu.
V záujme športu a bezpečnosti mala pravdu. Proti Shiffrinovej nikto nebude protestovať
dnes 16:39
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»V záujme športu a bezpečnosti mala pravdu. Proti Shiffrinovej nikto nebude protestovať