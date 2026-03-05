Ako to vyzerá s rozdelením glóbusov? Odermatt opäť kraľuje, Shiffrinovú ohrozuje mladá Nemka

Sezóna Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa blíži k svojmu záveru.
V kalendári ostáva posledná séria pretekov a s ňou aj definitívne rozhodnutia o malých glóbusoch a o tom najcennejšom – veľkom krištáľovom globuse za celkové víťazstvo.
Niektoré poradia už majú jasné kontúry, inde je situácia stále otvorená a matematika ešte dokáže zamiešať karty.
Poslednou zastávkou bude finále Svetového pohára, kde sa rozhodne o všetkom podstatnom. Na štart sa však nedostanú všetci. Právo majú iba najlepšie lyžiarky a lyžiari sezóny – konkrétne dvadsaťpäť najlepších v každej disciplíne.
Program SP v alpskom lyžovaní
6. - 8. marca - Val di Fassa (ženy) - 2x zjazd a super-G
7. - 8. marca - Kranjska Gora (muži) - obrovský slalom a slalom
13. - 15. marca - Courchevel (muži) - 2x super-G a zjazd
14. - 15. marca - Aare (ženy) - obrovský slalom a slalom
21. - 25. marca - Lillehammer - finále SP
Aj preto má finálový týždeň vždy zvláštnu atmosféru. Na svahu zostáva len absolútna špička a každý bod môže mať cenu glóbusu. Navyše, boduje iba pätnásť najlepších v cieli.
Jazdí iba dve disciplíny
Najzaujímavejší príbeh ženskej sezóny sa píše v celkovom poradí. Na jeho čele je Mikaela Shiffrinová s 1133 bodmi, hoci v tejto zime jazdí iba dve disciplíny – slalom a obrovský slalom.
Američanka postavila svoju sezónu na technických disciplínach. V slalome nazbierala 780 bodov a suverénne vedie hodnotenie, v obrovskom slalome má ďalších 353 bodov a drží sa v najlepšej štvorici. Rýchlostné disciplíny úplne vynecháva, napriek tomu je momentálne na čele celého Svetového pohára.
Za ňou nasleduje Camille Rastová, ktorá na Shiffrinovú stráca 170 bodov, a Emma Aicherová s odstupom 219 bodov. Výhodu má nemecká lyžiarka, ktorá jazdí všetky disciplíny.
Matematika je jednoduchá: náskok Shiffrinovej zodpovedá menej než dvom víťazstvám na švajčiarsku lyžiarku.
Ak by Aicherová zvládla záver sezóny v rýchlostných disciplínach na hranici víťazstiev a Američanka by v technických pretekoch nezískala veľa bodov, boj o veľký glóbus by sa ešte mohol zdramatizovať.
Realita sezóny však zatiaľ hovorí v prospech Shiffrinovej. V slalome pravidelne víťazí a zbiera veľké porcie bodov.
Američanka vyhrala sedem z ôsmich pretekov a stala sa olympijskou šampiónkou. Celkové prvenstvo za slalom si zabezpečila v predstihu už v januári.
Malé glóbusy sú otvorené
V ostatných disciplínach nie je takisto rozhodnuté. Super-G patrí medzi najzamotanejšie súboje sezóny. Na čele je Sofia Goggiová, ktorá má náskok 84 bodov pred Alice Robinsonovou. Do konca disciplíny však zostávajú ešte dva preteky, čo znamená, že v hre je stále 200 bodov.
Jedno víťazstvo môže poradie okamžite otočiť.
Zjazd je podobne otvorený. V hodnotení síce vedie Lindsey Vonnová, ale Američanka po vážnom zranení počas ZOH 2026 už do bojov nezasiahne. Nasleduje nemecká dvojica Aicherová a Weidleová-Winkelmannová. V hre môžu byť aj Talianky Goggiová a Pirovanová.
Do konca disciplíny zostávajú tri zjazdy a rozdiel medzi najlepšími lyžiarkami je stále prekonateľný.
Situácia v obrovskom slalome je o niečo prehľadnejšia než v iných disciplínach. Na čele hodnotenia je Julia Scheibová, ktorá si počas sezóny vyjazdila pomerne výrazný náskok a drží najlepšiu pozíciu v boji o malý glóbus.
Reálne ju môžu ešte ohroziť najmä Rastová a Hectorová, ktoré sú v poradí za ňou. Keďže do konca disciplíny ostávajú iba dva preteky, Scheibová má titul vo veľkej miere vo vlastných rukách a ak zvládne záver sezóny bez väčšieho výpadku, malý glóbus by jej nemal uniknúť.
Mužská sezóna patrí Odermattovi
Kým ženská časť Svetového pohára prináša viacero otvorených súbojov, mužská sezóna má opäť jasného dominátora. Marco Odermatt.
Švajčiarsky lyžiar má v celkovom poradí náskok približne sedemsto bodov. Taký rozdiel v závere sezóny prakticky znamená, že veľký glóbus má pevne vo svojich rukách. Odermatt počas zimy zbiera body v rýchlostných disciplínach aj v obrovskom slalome a konkurencii necháva len minimum priestoru.
Vedie hodnotenie super-G, výrazne sa presadil aj v zjazde a tradične patrí medzi favoritov obrovského slalomu. Ani tam však nie je úplne bez tlaku.
Najmä v zjazde sa naňho tlačí tímový kolega Franjo von Allmen, ktorý počas sezóny potvrdil svoju rýchlosť a sebavedomie ešte zvýšil ziskom olympijského zlata.
V obrovskom slalome má Odermatt stále najlepšiu pozíciu, no teoreticky by mohol prehovoriť do boja aj Lucas Braathen. Reálne by sa to však mohlo stať iba v prípade, že by Švajčiar v závere sezóny nebodoval, čo pri jeho stabilite zatiaľ nepôsobí ako veľmi pravdepodobný scenár.
Posledná otvorená kapitola
Slalom je jediná disciplína, kde sa Odermatt do bojov o glóbus výrazne nezapája, je slalom.
V slalome je situácia najtesnejšia z celej mužskej časti Svetového pohára. Na čele hodnotenia je Atle Lie McGrath, ktorý má 452 bodov, no jeho náskok je prakticky symbolický.
Druhý Lucas Braathen stráca jediný bod, takže poradie môže otočiť už jeden výsledok.
Tesne za nimi je Clement Noel s 435 bodmi, ktorý je stále v reálnej hre o malý glóbus. O niečo väčší odstup majú ďalší technickí špecialisti – Timon Haugan a Henrik Kristoffersen ktorí by potrebovali v závere sezóny výrazný výsledok a zároveň zaváhanie lídrov.
Práve slalom tak zostáva disciplínou, kde môže záver sezóny priniesť najväčší zvrat. Rozdiel medzi prvým a druhým miestom je jediný bod a do hry stále zasahuje aj niekoľko ďalších pretekárov, takže boj o malý glóbus rozhodnú až posledné preteky sezóny.