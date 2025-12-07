Risk, cit pre sklz a minimum chýb. Duel dvoch žien posúva celý obrovský slalom na vyššiu úroveň

Podmienky sa zmenili, tempo zostalo vysoké. Nedeľňajší obrovský slalom v Tremblante bol síce pokojnejší – bez vetra, bez sneženia, s tvrdou podložkou – ale športovo oveľa ostrejší ako v sobotu.
Trať bola rýchlejšia, chyby krutejšie a duel najlepších lyžiarok nabral nový rozmer.
Po výpadku v predchádzajúci deň si Julia Scheibová a Sara Hectorová napravili chuť.
Rakúšanka vyhrala a Švédka si po agresívnom druhom kole vypýtala druhé miesto. Alice Robinsonová, víťazka posledných dvoch pretekov, tentoraz padla na tretiu priečku.
Kto si dovolí viac?
Doposiaľ je však obrovský slalom o dvoch ženách – Scheibovej a Robinsonovej. Obe vyhrali dvoje preteky a majú najlepšiu formu.
Robinsonová po prvom kole viedla. Jej jazda bola technicky čistá. V strmej pasáži sa skladala presne, držala agresívny postoj na lyžiach a dlhé oblúky pretáčala s nulovým odporom. Už na začiatku spodnej roviny mala najvyššiu rýchlosť zo všetkých pretekárok.
„Išla skvelo. Hlavne to, ako sa skladá v jednotlivých oblúkoch. Vytvorila si rýchlosť už na začiatku druhej strmej pasáže a odvtedy ju dokázala udržiavať. Nemám slov,“ komentovala expertka Eurosportu Eva Kurfürstová.
V prvom kole jej tempo držala len jedna žena – Scheibová. V cieli stratila šestnásť stotín, ale bolo jasné, že v druhom kole to nebude o bezpečnej jazde. Obe išli na hranu.
„V druhom kole to bude kto z koho. Rakúšanka tiež zašla vynikajúcu jazdu a obe zviedli fantastický súboj. Môžeme sa tešiť na druhé kolo,“ tešila sa bývalá lyžiarka Jana Wolnerová v štúdiu JOJ Šport.
Bolo jasné, že v Tremblante už nepôjde o to, kto spraví menej chýb, ale kto si dovolí viac.
Shiffrinová: dobrý začiatok, pasívny záver
Preteky dobre rozbehla Mikaela Shiffrinová, ktorá sa prvýkrát od zranenia vrátila do najlepšej pätnástky pre nasadzovanie.
V úvodných bránach išla aktívne, agresívne, držala rytmus a bez problémov dorovnala aj technicky zdatné pretekárky.
V závere však opäť ubrala plyn. „Rovnako ako v predchádzajúci deň, bola v závere veľmi pasívna, kde stratila,“ povedal tréner Patrik Roth.
Pasívne vedenie lyží na rovine ju stálo priebežné tretie miesto. Prepadla sa za O'Brienovú, Zenereovú aj Rastovú.
Strata osem desatín sekundy v poslednom sektore bola pre Shiffrinovú príliš a opäť ju odsunula mimo stupne víťazov.
Deväť pretekov bez pódia
V druhom kole zaútočila zo siedmeho miesta Hectorová, ktorá predviedla od úvodu agresívnu jazdu.
„Vychádzalo jej úplne všetko. Neuveriteľné. Takticky si postrážila náročnú pasáž. Nebola to jazda, ktorá bola bezchybná, ale bojovná a útočná. Zbierala každú stotinku a môže prehovoriť do najvyšších priečok,“ predpovedala Wolnerová.
Švédka odolala aj tlaku Shiffrinovej, ktorá opäť stratila v záverečnom medzičase a zaradila sa za Hectorovú.
Nakoniec Američanka obsadila spoločne s Camille Rastovou štvrtú priečku a sériu bez pódia v obrovskom slalome natiahla už na deväť pretekov.
Odvážna a trúfala víťazka
Súboj o prvé miesto odštartovala Scheibová. Na kritickej terénnej vlne sa rozhodla riskovať – a vyšlo to.
„Veľmi odvážny prejazd cez terénnu vlnu. Bolo to odvážne a trúfalé. Vyšla jej väčšina oblúkov a ukázala cit pre sklz,“ povedala Wolnerová.
Plynulosť, čisté načasovanie a nulové zaváhania. To bola jej odpoveď na Robinsonovej prvé kolo.
Líderka po prvom kole však odpoveď nenašla. Druhá jazda bola nervóznejšia, mala menej rytmu a v kľúčovom úseku prišla chyba – vynieslo ju mimo ideálnej stopy a už sa nevedela dostať späť.
„Nemala pevné vedenie lyží a nevyšlo jej ani spodné časovanie oblúkov,“ doplnil Roth.
Scheibová sa tak tešila z druhého víťazstva v sezóne aj v kariére.
„Je to veľmi výnimočné, pretože zjazdovka nebola najľahšia. Toto podujatie a fanúšikovia sú úžasní a vyhrať tieto preteky je neuveriteľné.
Prvé kolo nebolo ideálne a vedela som, že musím zabrať na rovine. Keď som prešla cieľovou čiarou a videla som zelené svetlo, bolo to perfektné. Dnes som si lyžovanie užila,“ povedala pre FIS víťazka.
Elitné lyžiarky sa presúvajú späť do Európy, kde ich čakajú prvé rýchlostné disciplíny v sezóne vo švajčiarskom stredisku St. Moritz.