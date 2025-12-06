Iba sa vozí, je pasívna, čudovala sa expertka. Shiffrinová vysvetlila aj grimasu v cieli

Obrovský slalom z januára 2024 sa lyžiarskym fanúšikom spája najmä so zranením Petry Vlhová. Štvornásobná športovkyňa roka na Slovensku si vážne zranila koleno a odvtedy na súťažných svahoch chýba.
Štatisticky sú preteky v Jasnej zaujímavé aj z pohľadu Mikaely Shiffrinovej. Pod Chopkom skončila druhá, no odvtedy v "obráku" márne čaká na pódium.
Túto, takmer dvojročnú, sériu mohla na Mikuláša zlomiť v kanadskom Tremblante, no sobotňajšie preteky nedotiahla do úspešného konca.
Šieste miesto so štartovým číslom 16 síce pôsobí lichotivo, ale po vydarenej úvodnej jazde mierila víťazka 104 podujatí Svetového pohára vyššie.
Pokazila polovicu kola
Shiffrinová figurovala po prvom kole na tretej pozícii. Popasovala sa s ťažkými podmienkami, hmlou a za vedúcou Alice Robinsonovou zaostala o 49 stotín.
"Som šťastná. Lyžovala som presne tak, ako som chcela. Som nadšená z toho, že som opäť medzi najrýchlejšími pretekárkami," neskrývala radosť.
"Cítim sa akoby som hrala naháňačku s tým, čo som zameškala v minulej sezóne. Robila som, čo sa dalo, no nie vždy som postúpila do druhého kola. Aj preto je pre mňa takáto jazda zadosťučinením," doplnila rodáčka z Vailu.
Pred 2. kolom bola jasnou kandidátkou na pódium a v polovici trate si držala nádejný polsekundový náskok. V druhej časti však akoby to ani nebola ona.
"Iba sa vozí, netvorí oblúk a je pasívna," nestačila sa diviť pri hodnotení druhej jazdy americkej hviezdy bývalá lyžiarka Jana Wolnerová.
Shiffrinová predviedla až 20. najlepší čas druhého kola, čo ju napokon odsunulo na šiestu pozíciu. V kanadskom stredisku tak prvýkrát chýbala na stupňoch víťaziek - po dvoch tretích miestach z roku 2023.
"Určite mala na viac. V prvom kole predviedla výbornú jazdu, v druhom kole začala takisto dobre v strmej časti, ale následná pasivita ju stála lepší výsledok. Je to škoda," dodala expertka televízie JOJ Šport.
Shiffrinovej po prejazde cieľom krivila tvár bolestivá grimasa, čo vyvolalo obavy. Američanka však svojim fanúšikom po pretekoch situáciu objasnila.
"Môj chrbát je v poriadku. Prešla som jednou z bránok, čo poriadne bolelo, ale iba minútu. Bude z toho modrina, ale všetko je v poriadku. Prepáčte, ak som vás vystrašila," uviedla na sociálnej sieti Instagram.
Grenierová: Je to ako sen
Nevýrazný výkon vedúcej ženy Svetového pohára v druhom kole potešil domácich fanúšikov, keďže na tretie miesto sa vyšvihla Valérie Grenierová.
Kanaďanka dosiahla piate pódium v elitnom seriáli, z toho štvrté v obrovskom slalome. Ten v rokoch 2023 a 2024 ovládla v slovinskej Kranjskej Gore.
"Každými pretekmi sa zlepšuje, a tak som cítil, že by jej to doma mohlo vyjsť. Bola sebavedomá, mala dobré časovanie a kontrolu nad oblúkmi.
Nerobila žiadne zbytočné chyby, v rovine si udržala dobrú rýchlosť a vyplatilo sa jej to," povedal lyžiarsky tréner Patrik Roth.
Dvadsaťdeväťročná pretekárka priznala, že zisk pódia na domácom svahu bolo niečo, čo mala zapísané vo svojom zozname. Boli pri tom aj rodičmi.
"Je to najlepšia vec, ktorá sa jej mohla stať. Veľmi sme jej to priali. Je to skvelé," hovorila pre ICI Radio‑Canada matka Nathalie.
"Je to jej najlepší výsledok v sezóne. S prvými dvoma výsledkami nebola spokojná, navyše sa vracia po zranení, takže toto pódium je veľmi cenné.
Vždy jej hovoríme, že musí niečo vrátiť z toho, čo sama dostala. A keď vidím malé dievčatá, ktoré sa na ňu pozerajú ako na svoj idol... Je to skvelé, pretože lyžovanie potrebuje novú generáciu," dodal jej otec Gabriel.
Grenierová priznala, že pred dvoma rokmi cítila doma veľký tlak, no tentokrát nedovolila, aby sa jej vonkajšie faktory dostali do hlavy. "Je to ako sen. Nemôžem tomu uveriť. Dodáva mi to sebavedomie," uviedla.
Napodobní Brignoneovú?
V porovnaní s prvým kolom sa dve najvyššie priečky nezmenili, a tak sa Alice Robinsonová tešila z víťazstva pred Chorvátkou Zrinkou Ljutičovou.
Dosiahla svoje šieste víťazstvo vo Svetovom pohári a druhé po sebe, keďže pred týždňom uspela aj v americkom stredisku Copper Mountain.
"Boli to náročné preteky. Pamätám si, že keď som tu bola naposledy, nemala som veľmi dobrý víkend, takže som sa pred týmto týždňom trochu bála.
Napokon to vyzeralo bezchybne. Veľa sme cez leto pracovali a teší ma, že sa to vypláca," uviedla Novozélanďanka, ktorá vedie poradie disciplíny o 52 bodov pred Juliou Scheibovou, ktorá vypadla v prvom kole.
Keďže sú v Tremblante na programe až dva obrovské slalomy, Robinsonová môže nadviazať na Federicu Brignoneovú. V roku 2023 tam získala Talianka víťazné double, pričom v prvom "obráku" bola druhá Petra Vlhová.
Pri jej neúčasti reprezentovala slovenské farby za veľkou mlákou 22-ročná Rebeka Jančová. V 50-člennej konkurencii obsadila 40. miesto.
"Bohužiaľ, na druhé kolo mi to nevyšlo. Snažila som sa to rozbiehať a tiež bojovať s nerovnosťami, ktoré síce nebolo vidno, ale bolo ich dosť.
Zajtra mám ďalšiu šancu. Sú veci, na ktorých musím popracovať. Postupnými krokmi sa snažím preniesť tréningovú jazdu do pretekov a podať čo najlepší výkon," uviedla mladá Slovenka pre JOJ Šport.