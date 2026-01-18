Vlhová nechýba v nominácii na ZOH. Napriek zraneniu vybojovala aj ďalšie miestenky

Petra Vlhová oficiálne figuruje v záverečnej nominácii Zväzu slovenského lyžovania pre blížiace sa olympijské hry v Taliansku.
O účasti obhajkyne zlatej medaily zo slalomu sa dlho špekulovalo, keďže v utorok 20. januára ubehnú presne dva roky od jej pádu v Jasnej.
Odvtedy Vlhová namiesto súperiek bojuje so zranením pravého kolena, no v sobotu oznámila, že jej lekári dali zelenú a môže trénovať v plnej záťaži.
V nominácii aj Jančová či mladá nádej
Jej nominácia automaticky neznamená, že sa v Cortine naozaj predstaví v slalome. Svoju účasť potvrdí alebo vyvráti najneskôr 48 hodín pred pretekmi.
Nateraz je tiež otázne, či pred ZOH absolvuje aspoň jedny preteky.
Vlhová napriek dlhému výpadku naďalej figuruje v top 30 rebríčkov slalomu a obrovského slalomu. Pre Slovensko tak získala až tri ženské miestenky.
Do Talianska budú cestovať aj Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.
Pre Jančovú pôjde o druhú olympijskú skúsenosť, pričom v Pekingu dokončila z individuálnych pretekov len super-G, v ktorom obsadila 39. miesto. Na konte má aj trinásť štartov vo Svetovom pohári.
Šrobová dosiaľ zbierala skúsenosti na MS juniorov či na Zimných univerzitných hrách FISU, kde sa dvakrát dokázala umiestniť v prvej desiatke.
Zo Žampovcov iba Andreas
Kým v Číne malo Slovensko v zjazdovom lyžovaní celkovo päťnásobnú účasť, tentokrát sa dvojica mužských miesteniek zredukovala na jednu.
Tú zaujme Andreas Žampa, ktorý podáva lepšie výkony ako jeho brat Adam. Ten naposledy bodoval vo SP ešte 12. marca 2023 v Kranjskej Gore.
Andreasovi v doterajšom priebehu sezóny najlepšie vyšlo hneď úvodné podujatie v rakúskom Söldene, keď skončil v obrovskom slalome na 28. pozícii.
Program zjazdového lyžovania na ZOH otvorí v sobotu 7. februára mužský zjazd a v stredu 18. februára ho uzavrie ženský slalom. Mužské súťaže budú prebiehať v Bormiu a tie ženské bude hostiť Cortina d'Ampezzo.
Debut čaká aj Kapustíkovcov
ZSL okrem zjazdových lyžiarov nominoval aj trojicu reprezentantov v bežeckom lyžovaní a tiež mladé súrodenecké duo v skokoch na lyžiach.
Najskúsenejším bežcom výpravy je Peter Hinds, ktorý je v zozname vďaka najvyššiemu bodovému zisku v nominačných pretekoch. Hinds vyrastal v USA, pred touto sezónou sa rozhodol reprezentovať SR.
Druhú mužskú miestenku si vybojoval Tomáš Cenek a jedinou ženskou zástupkyňou je Mária Danielová. Tá o účasť v Miláne a Cortine bojovala aj s päťnásobnou olympioničkou Alenou Procházkovou.
Jej silnou disciplínou je šprint, v ktorom dokázala na FESA Cupe v St. Ulrichu obsadiť 18. miesto v kvalifikácii, čo bol jeden z najlepších ženských výsledkov Slovenska v celom olympijskom cykle.
Rovnako ako v prípade spomenutej trojice, aj skokani na lyžiach Hektor a Kira Mária Kapustíkovci, zažijú premiéru pod piatimi olympijskými kruhmi.
Hektor sa nedávno zaskvel 20. miestom v pretekoch Svetového pohára v Zakopanom, pričom po prvom kole bol dokonca ôsmy. Vo veku 18 rokov bude patriť medzi najmladších účastníkov olympijskej súťaže.
Kira Mária Kapustíková potvrdila svoj potenciál v druhej polovici sezóny, keď v SP v slovinskom Ljubne obsadila 17. a 21. miesto. Postarala sa tak o prvé body ženskej skokanky v Svetovom pohári.
V skokoch na lyžiach zostáva otvorená možnosť rozšírenia nominácie.
FIS môže už v pondelok potvrdiť pridelenie druhej olympijskej kvóty pre ženskú kategóriu, v takom prípade by Slovensko reprezentovala aj Tamara Mesíková.
V akrobatickom lyžovaní sa čaká ešte na rozhodnutie FIS. V prípade potvrdenia dodatočnej kvóty z redistribúcie nevyužitých miest bude Slovensko reprezentovať v skikrose Nikola Fričová.
Nominácia ZSL na ZOH 2026
Zjazdové lyžovanie:
Ženy: Petra Vlhová (slalom, tímová kombinácia), Rebeka Jančová (obrovský slalom, super-G, zjazd, tímová kombinácia), Katarína Šrobová (slalom, obrovský slalom, super-G, zjazd, tímová kombinácia)
Muži: Andreas Žampa (obrovský slalom)
Beh na lyžiach:
Ženy: Mária Danielová (šprint klasicky, 10 km voľne)
Muži: Peter Hinds (šprint klasicky, tímový šprint voľne, 10 km voľne, skiatlon 20 km, 50 km klasicky s hromadným štartom), Tomáš Cenek (šprint klasicky, tímový šprint voľne, 10 km)
Skoky na lyžiach:
Ženy: Kira Mária Kapustíková
Muži: Hektor Kapustík