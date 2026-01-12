Úspešný víkend Kapustíkovcov. Keď som videl, že sestra skáče bomby, motivovalo ma to, hovorí Hektor

Takýto víkend slovenské skoky na lyžiach nepamätajú. Najprv sa o pozornosť postarala len šestnásťročná Kira Mária Kapustíková, ktorá bodovala v slovinskom Ljubne.
O deň neskôr jej výkon v poľskom Zakopanom napodobnil starší brat Hektor Kapustík – a postaral sa o moment, na ktorý slovenské mužské skoky na lyžiach čakali celé roky.
Nie nenápadne. V prvom kole šokoval všetkých, keď sa po lete dlhom 131,5 metra usadil na ôsmom mieste. V druhom pokuse mu poveternostné podmienky už nepriali a v silnom vetre klesol na konečnú dvadsiatu priečku.
Aj tá však znamenala výrazný úspech.
„Ani pri druhom pokuse sa nemá za čo hanbiť,“ zaznelo v priamom prenose na stanici Eurosport.
Prvý skok Kapustíka na veľkom mostíku:
Slovensko čakalo na bodované umiestnenie mužského skokana vo Svetovom pohári takmer dvadsaťjeden rokov. Naposledy sa to podarilo Martinovi Mesíkovi, ktorý obsadil v decembri 2005 dvadsiatedeviate miesto.
„Veľa ľudí na to čakalo. Aj ja som patril medzi nich. Stalo sa to práve v Zakopanom a pred niekoľkými slovenskými fanúšikmi. Som rád, že to vyšlo práve tu,“ povedal osemnásťročný reprezentant pre Sportnet.
Nabudila ho sestra
Kapustík v stredisku za slovenskými hranicami trénoval v minulosti pravidelne. „Tento mostík veľmi dobre poznám. Určite aj to mi pomohlo k výbornému výsledku,“ priznal.
Keď však do Zakopaného dorazil, nič nenasvedčovalo tomu, že by sa víkend mal skončiť historickým zápisom. Prvé pocity boli skôr rozpačité než optimistické.
„Po príchode som absolvoval naozaj zlý tréning. Ani ja, ani tréner sme tomu nerozumeli. Prvý tréningový skok pred kvalifikáciou bol však oveľa lepší a kvalifikácia dopadla tiež výborne.“
V sobotňajšej kvalifikácii obsadil 31. miesto, keď skočil 130,5 metra a získal 106,7 bodu. Bez problémov postúpil do hlavných pretekov – a zároveň sledoval dianie aj inde.
V rovnakom čase totiž súťažila jeho mladšia sestra Kira, ktorá si v ženských pretekoch vybojovala vynikajúce 17. miesto a svoje prvé body vo Svetovom pohári.
„Skákali sme približne v rovnakom čase, ale hneď ako som skočil, pozerali sme s rodičmi video a fandili sme jej. Bol som veľmi šťastný, že má prvé body a verím, že vďaka tomu pôjdeme spolu na olympiádu.“
Práve jej umiestnenie mladíka ešte viac namotivovalo. „So sestrou medzi sebou neustále pretekáme. Keď som videl, že má body a ide bomby, snažil som sa aj ja. Jej pekný skok ma naozaj nabudil.“
Súperi mu gratulovali
V prvom kole nedeľňajších pretekov zaskočil všetkých favoritov. Kapustík skočil 131,5 metra.
„Konečne sa mi podarilo ukázať to, čo je vo mne a že netrénujem nadarmo. Konečne som sa ukázal nielen v tréningu, ale aj pretekoch.
Pred druhým skokom som sa snažil nebyť príliš motivovaný a sústredil som sa, aby som spravil pekný technický skok ako v prvom kole. V podstate sa mi to podarilo, ale podmienky nehrali so mnou. Bolo to ťažké.“
V druhom kole dopadol na značku 119,5 metra, čím sa prepadol na konečnú dvadsiatu pozíciu.
„V okolí môjho štartového čísla fúkal zlý vietor. Možno piati alebo šiesti skokani sme to tak mali,“ vysvetlil.
Tréner Vasja Bajc ho však za predvedený výkon pochválil.
„Povedal mi, že nech mu už nerobím toľko stresov a nemám byť smutný z druhého skoku. V podmienkach, aké sme mali, je 119 metrov veľmi slušný skok. Bol veľmi šťastný,“ tešil sa mladý skokan na lyžiach.
Ostatní skokani na lyžiach si jeho výkon tiež všimli. „Veľa skokanov mi gratulovalo. Keď som vyšiel hore na druhý skok, tak neskorší víťaz Anže Lanišek mi medzi prvými gratuloval. Veľmi si vážim, že si to všimli.“
Za sebou nechal aj víťaza Turné štyroch mostíkov Domena Prevca. „Nebol to jeho víkend, nepodal maximum,“ povedal skromne.
Rituál zo zabudnutého čísla
Kapustík sa oproti minulému roku posunul citeľne. Nielen výkonnostne, ale najmä v prístupe k sebe samému.
Kým kedysi riešil najmä techniku a fyzickú prípravu, dnes otvorene hovorí o tom, že veľkú rolu zohráva hlava. Pravidelná spolupráca s mentálnym trénerom sa stala pevnou súčasťou jeho prípravy a výsledky sú viditeľné aj priamo na mostíku.
Symbolom tohto posunu je aj príhoda z vlaňajška, na ktorú dnes už dokáže spomínať s nadhľadom. Práve v Zakopanom si minulý rok zabudol štartové číslo a na preteky vôbec nenastúpil.
Chyba, ktorá by mnohých zlomila, sa u neho zmenila na presný opak – na nástroj kontroly a istoty.
„Všetko, čo mám mať na sebe, tak toho sa dotknem. Ak to nemám, tak si to dám naspäť a rituál si zopakujem. Na lanovke robím dýchacie cvičenia, čo sme si zvolili s mentálnym trénerom.
Hore už nič špeciálne nerobím – nakreslím si krížik na čelo a dám pusu na gumičku od priateľky,“ prezradil.
Súrodenci na ZOH?
Kapustíkovcov čaká náročný program. Kira Mária odlieta na Svetový pohár do Číny a Hektor do Japonska.
„Do olympijských hier budem možno štyri dni doma. Keď sa vrátim z Japonska pôjdem do Oberstdorfu na majstrovstvá sveta v letoch na lyžiach, nasleduje SP vo Willingene a odtiaľ rovno na olympiádu.“
Mladík má miestenku na ZOH 2026 zatiaľ istú.
„Pred pretekmi som bol 39. a postupuje päťdesiat ľudí. Veľké krajiny už majú kvóty naplnené, takže tabuľka sa veľmi nehýbe,“ vysvetlil.
Jeho sestra však bude musieť ešte zabojovať. „Momentálne je tretia pod čiarou. Má pred sebou ešte dva preteky a potom sa tabuľka uzatvára.“