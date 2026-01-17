Vlhová spravila skvelý ťah. Ako dlho je mimo a čo od nej čakať? (otázky a odpovede)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v sobotu oznámila, že chce štartovať v slalome na zimných olympijských hrách v Taliansku.
Lekári jej povolili plnú tréningovú záťaž, ale 30-ročná lyžiarka sa definitívne rozhodne až dva dni pred pretekmi, ktoré sú plánované na 18. februára ako posledná disciplína alpského programu hier.
Ako možno čítať Vlhovej slová a čo od olympijskej šampiónky možno očakávať? Prinášame základné otázky a odpovede.
Odkedy pauzuje?
Petra Vlhová sa zranila sa 20. januára 2024 na domácom svahu v Jasnej a pauzuje už vyše 700 dní. V úvodnom kole obrovského slalomu spravila chybu v deviatej bránke a do ďalšej sa už nevošla.
Práve pri snahe napraviť svoje zaváhanie si privodila zranenie predného skríženého väzu v pravom kole a tiež poškodenie menisku.
Bol to šok. Vlhovú museli vrtuľníkom odviesť do nemocnice v Ružomberku. "Videl som to na veľkej obrazovke. Mal som pocit, že to nebol veľký pád. Bola trochu v záklone a napätie v kolene bolo veľké," vravel tréner Mauro Pini.
Keď sa Vlhová neskôr k pádu vrátila, hovorila o školáckej chybe na vnútornej lyži a povedala, že keby sa nechcela hneď postaviť a zachrániť situáciu, zrejme by nedošlo k spomenutým zraneniam.
VIDEO: Pád Petry Vlhovej v 1. kole obrovského slalomu v Jasnej 2024
Ako vyzerala jej cesta späť?
Šestnásť dní po páde absolvovala Vlhová prvú operáciu. Chirurgickému zákroku sa podrobila 5. februára na uznávanej klinike Hospital di Valais vo Švajčiarsku, pričom zákrok vykonal odborník Olivier Siegrist.
Ten operoval kolená lyžiarskym hviezdam ako Didier Cuche, Didier Défago či Lara Gutová-Behramiová a podobných prípadov rieši 150 až 200 ročne.
Podľa jeho slov sa športovec po takomto zákroku môže vrátiť na súťaže už po deviatich mesiacoch, ale to nebol prípad olympijskej víťazky z Pekingu.
Na lyže sa prvýkrát od pádu postavila už v auguste 2024 a hoci vtedy Siegrist vravel, že sa koleno dobre hojí, situácia sa neskôr skomplikovala.
V marci 2025 sa mohlo zdať, že sa stav Vlhovej zlepšuje a že sa po vynechanom ročníku bude môcť pripravovať na olympijskú sezónu. Namiesto toho však zverejnila fotografiu s barlami a bandážou na kolene.
Musela podstúpiť druhú operáciu.
Tentokrát išlo o artroskopické ošetrenie chrupavky a priľahlých segmentov. Jej tím informoval, že ani za rok rehabilitácie sa nepodarilo vybudovať dostatočnú svalovú a silovú úroveň pre ochranu a sfunkčnenie Vlhovej kolena.
"Jediné, čo mi nerobilo problém, bola chôdza po rovine. Ísť dole po schodoch, z kopca alebo napríklad bicyklovať som nedokázala. Na druhú operáciu som mala ísť oveľa skôr," hovorila neskôr Liptáčka.
Onedlho oznámila prerušenie spolupráce s Pinim, aby ho neobmedzovala v trénerskej kariére. "Toto nie je rozlúčka, akú sme si predstavovali, no odchádzam s vďačnosťou za spoločnú cestu," povedal Švajčiar.
Na jeseň minulého roka začala Vlhová s tréningom na snehu.
Ako možno čítať jej slová?
Vo videu Vlhová povedala, že si uvedomuje krátkosť času, ktorý zostáva do olympijských pretekov, ale spraví maximum, aby na ňom štartovala.
"Budem intenzívne trénovať, pozorne sledovať, ako reaguje moje koleno na záťaž a s rešpektom si finálne rozhodnutie nechám na 48 hodín pred pretekmi slalomu," vravela.
Znamená to, že bude figurovať v olympijskej nominácii, bude členkou slovenskej výpravy na hry v Miláne a Cortine, ale nie je isté, či sa skutočne objaví na trati.
VIDEO: Reakcia Petry Vlhovej ohľadom ZOH 2026
Od Vlhovej a jej tímu je to v tejto chvíli skvelý marketingový ťah. Tým, že prejavila túžbu na návrat a načasovala ho na olympijský slalom, pritiahne veľkú pozornosť fanúšikov a médií (domácich i svetových).
O Vlhovej aktuálnej forme nie sú žiadne správy a do olympijských pretekov ich zrejme veľa nepribudne. Okolo jej prípadného štartu sa tak vytvorí mystérium, čo ešte znásobí záujem priaznivcov a médií.
Do zimnej olympiády sa ešte uskutoční slalom Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne (24. januára), na ktorý je Petra Vlhová formálne zaregistrovaná, ale to neznamená, že bude u susedov aj súťažiť.
Čo sa dá od nej očakávať?
V prípade, že sa vráti v olympijskom slalome v Cortine, tak čokoľvek, ale nie veľa. Pauza po zranení trvala dlho, a času na plnohodnotný tréningu bolo málo.
Vlhová pred štyrmi rokmi po skvelom druhom kole vyhrala olympijský slalom v Pekingu, v Cortine by nastúpila ako obhajkyňa zlata, ale to vzhľadom na okolnosti neznamená nič. Žiadne očakávania, žiadny tlak.
VIDEO: Petra Vlhová získala na ZOH 2022 zlatú medailu v slalome
Aké by mala štartové číslo?
Napriek tomu, že Vlhová už takmer dva roky nesúťažila, naďalej figuruje v top 30 slalomu a tiež obrovského slalomu v tzv. World Cup Start List. Je to vďaka čiastočne zmrazeným bodom pre zranené lyžiarky.
Ak bude štartovať v slalomovej generálke na ZOH v Špindlerovom Mlyne, išla by v prvom kole s číslom 19, teda až za dvoma žrebovanými skupinami.
Navyše, pokiaľ by si svoj štart nechala až na Cortinu, je pravdepodobné, že jej štartová pozícia sa ešte bude meniť. Rozhodne však nebude v top 7, kde figurovala roky a mohla ťažiť z lepšie upravenej trate.
Aká je konkurencia v slalome?
Pri neúčasti Petry Vlhovej v slalome jednoznačne dominuje Mikaela Shiffrinová. V aktuálnej sezóne Svetového pohára vyhrala šesť zo siedmich slalomov a získala 680 z maximálneho počtu 700 bodov.
Jej jedinou premožiteľkou je Švajčiarka Camille Rastová, ktorá bola v Kranjskej Gore v oboch kolách rýchlejšia, no celkovo len o 14 stotín sekundy.
Tretia v poradí disciplíny je päťnásobná olympijská medailistka Wendy Holdenerová, ktorá bude v Cortine obhajovať tretie miesto zo slalomu v Pekingu.
Po výbornom vstupe do sezóny poklesla forma 19-ročnej Lary Colturiovej a najväčším sklamaním sú výkony Zrinky Ljutičovej. Obhajkyňa malého glóbusu nedokončila až štyri slalomy a jej najlepším výsledkom je 6. miesto z Levi.
Ako vyzerali ďalšie veľké návraty?
Ťahákom lyžiarskeho programu budú výkony 41-ročnej americkej zjazdárky Lindsey Vonnovej, ktorá sa do "bieleho cirkusu" vrátila nielen po šesťročnej prestávke, ale tiež s umelou časťou kolenného kĺbu.
Už v prvej sezóne po návrate dosiahla pódiové umiestnenie a v aktuálnom ročníku jednoznačne vedie poradie kráľovskej disciplíny. V doposiaľ piatich zjazdoch bola vždy na pódiu, vrátane dvoch víťazstiev.
Mnohí o jej návrate pochybovali, no v súčasnosti je Vonnová napriek vyššiemu športovému veku a celkovo deviatich operáciách favoritkou na zisk olympijského zlata, ktoré získala aj pred 16 rokmi vo Vancouveri.
Po viac než piatich rokoch sa vrátil k aktívnej kariére rakúsky rodák Marcel Hirscher. Osemnásobný víťaz Svetového pohára obsadil v obrovskom slalome v Söldene koncom októbra 2024 už v holandskom drese 23. miesto.
Súťažil ešte v slalomoch v Levi a Gurgli (bez výsledku v Top 30), ďalšie štarty však odvtedy nepridal a v decembri 2024 si roztrhol krížny väz v ľavom kolene.
Možno tiež dodať, že pred ZOH 2018 v Pjongčangu sa zranila slovenská lyžiarka Veronika Zuzulová a následne jej výkon stačil v slalome na 17. miesto.
"Ja som sa zranila v septembri a vo februári som štartovala na olympiáde. Mala som približne rovnaké zranenie ako Petra, no ona sa vracia po dvoch rokoch.
Tým, že sme ju nevideli pretekať, nikto nevie, čo môže od nej očakávať," povedala bývalá reprezentantka v reakcii pre Slovenskú televíziu.