ONLINE: Obrovský slalom mužov v Alta Badia dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE (2. kolo)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v talianskom stredisku Alta Badia. Na programe je 2. kolo obrovského slalomu mužov.
Najvýhodnejšiu pozíciu si v prvom kole vytvoril Rakúšan Marco Schwarz, ktorý má na druhého Rivera Radamusa náskok 64 stotín.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 2. kolo (Alta Badia, muži, 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
21.12.2025 o 13:30
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Alta Badia
Prebiehajúci
Prenos
5
Najlepšiu päticu po prvom kole odštartuje Lucas Pinheiro Braathen.
6
Ani Luca Aerni nestačí na Gratza, aj keď to po celú jazdu vyzeralo nádejne. Švajčiar však v závere stratil a v cieli je 8. so stratou 72 stotín.
6
Štartuje ďalší Švajčiar Luca Aerni.
7
Loic Meillard stratil veľkú časť svojho náskoku ešte v hornej časti trate a túto stratu už nedobehol. V cieli je na 5. mieste so stratou 61 stotín.
7
S náskokom 1,37 stotín vyštartuje víťaz z Val d'Isere Loic Meillard.
8
Ani Sam Maes nestačí na Gratza a so stratou 94 stotín ide až na 10. miesto.
8
Gratzove prvenstvo, ktoré trvá už 20 pretekárov, sa pokúsi najbližšie zosadiť Sam Maes.
Poradie pred najlepšou osmičkou:
1. Fabian Gratz (GER) 2:35,50
2. Marco Odermatt (SUI) +0,34
3. Patrick Feurstein (AUT) +0,42
4. Timon Haugan (NOR) +0,47
5. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,64
6. Žan Kranjec (SLO) +0,68
7. Alex Vinatzer (ITA) +0,80
8. Thomas Tumler (SUI) +0,88
9. Eirik Hystad Solberg (NOR) +0,91
10. Alexis Pinturault (FRA) +0,98
11. Joan Verdu (AND) +1,06
12. Loévan Parand (FRA) +1,17
13. Fabian Ax Swartz (SWE) +1,28
14. Alexander Schmid (GER) +1,41
15. Alban Elezi Cannaferina (FRA) +1,44
16. Aleix Aubert Serracanta (ESP) +1,68
17. Tobias Kastlunger (ITA) +1,92
18. Thibaut Favrot (FRA) +1,99
19. Filippo Della Vite (ITA) +2,31
20. Léo Anguenot (FRA) +3,77
21. Lukas Feurstein (AUT) +7,82
Bridger Gile (USA) DNF
9
Leo Angeunot s veľkou chybou v úvode, kde prišiel o niekoľko sekúnd. Francúz síce do cieľa došiel, ale až na 20. mieste.
9
Štartuje najlepší Francúz po prvom kole Leo Anguenot.
10
Thibaut Favrot prišiel o vyše sekundový náskok už v polovici trate a v závere spravil aj chybu, kvôli ktorej je v cieli so stratou 1,99 sekundy na 18. mieste.
10
Štartuje Thibaut Favrot.
11
Ani najlepší lyžiar súčasnosti Marco Odermatt nestačí na Gratza! Švajčiar ide na druhé miesto so stratou 34 stotín.
11
S náskokom 1,02 sekundy vyštartuje líder Svetového pohára Marco Odermatt.
12
Dokonca ani Henrik Kristoffersen nestačí na Gratza, ktorý sa vylepšil už o 17 miest. Kristoffersen sa radí na 4. miesto so stratou 64 stotín.
12
S vyše sekundovým náskokom odštartuje Henrik Kristoffersen.
13
Bridger Gile spravil chybu v polovici trate a po páde dnešné preteky nedokončí.
13
Bridger Gile je ďalším pretekárom, ktorý sa pokúsi prekonať Gratza.
14
Loevan Parand nenadviazal na skvelé prvé kolo a v cieli ide so stratou 1,17 sekundy na 10. miesto.
14
S číslom 53 štartuje Leovan Parand.
15
Thomas Tumler nevyužil 83 stotinový náskok zo štartu a v cieli je so stratou 88 stotín na 6. mieste.
15
Na štarte je už pripravený Thomas Tumler.
Poradie po polovici druhého kola:
1. Fabian Gratz (GER) 2:35,50
2. Patrick Feurstein (AUT) +0,42
3. Timon Haugan (NOR) +0,47
4. Žan Kranjec (SLO) +0,68
5. Alex Vinatzer (ITA) +0,80
6. Eirik Hystad Solberg (NOR) +0,91
7. Alexis Pinturault (FRA) +0,98
8. Joan Verdu (AND) +1,06
9. Fabian Ax Swartz (SWE) +1,28
10. Alexander Schmid (GER) +1,41
11. Alban Elezi Cannaferina (FRA) +1,44
12. Aleix Aubert Serracanta (ESP) +1,68
13. Tobias Kastlunger (ITA) +1,92
14. Filippo Della Vite (ITA) +2,31
15. Lukas Feurstein (AUT) +7,82
16
Eirik Hystad Solberg taktiež prišiel v závere o náskok a s takmer sekundovou stratou sa radí na 6. miesto.
16
S náskokom 68 stotín štartuje Eirik Hystad Solberg.
17
Timon Haugan bojoval až do konca, ale napokon je so stratou 47 stotín na 3. mieste.
17
Odštartoval Timon Haugan.
18
Vinatzer zvykol mať v tejto sezóne skvelé druhé kola, ale ani on dnes nestačí na Gratza. V cieli je na 4. mieste.
18
Odštartoval Alex Vinatzer.
19
Ani takýto náskok Verdumovi nestačil a v cieli je so stratou 1,06 sekundy na 5. mieste.
19
S polsekundovým náskokom odštartoval Joan Verdu.
20
Ani Alexander Schmid nestačí na svojho krajana Gratza a v cieli sa radí so stratou 1,41 sekundy na 6. miesto.
20
S takmer polsekundovým náskokom štartuje Alexander Schmid.
21
Fabian Ax Swartz strácal od úvodu a v cieli je až na 5. mieste so stratou 1,28 sekundy.
21
Odštartoval Fabian Ax Swartz.
22
Patrick Feurstein bojoval, ale jeho čas o 42 stotín na Gratza nestačí.
22
Hneď po Lukasovi štartuje jeho bratranec Patrick Feurstein.
23
Lukas Feurstein spravil hneď v úvode veľkú chybu, keď sa musel vrátiť do jednej z brán a do cieľa prišiel na poslednom 8. mieste so stratou 7,82 sekundy.
23
Štartuje Lukas Feurstein.
24
Žan Kranjec bojoval s časom Gratza, ale nakoniec v závere čas stratil a v cieli je na 2. mieste so stratou 68 stotín.
24
S náskokom 22 stotín štartuje Žan Kranjec.
25
Alban Elezi Cannaferina prišiel v spodnej časti trate o náskok zo štartu a v cieli je so stratou 1,44 sekundy na 3. mieste.
25
Odštartoval Alban Elezi Cannaferina.
26
Alexisovi Pinturaultovi taktiež nevyšlo druhé kolo v porovnaní s Gratzom a s takmer sekundovou stratou ide na 2. miesto.
26
Na štarte je pripravený Alexis Pinturault.
27
Ani Aleix Aubert Serracanta nestačí na Gratza a v cieli ide so stratou 1,68 sekundy na 2. miesto.
27
Štartuje Aleix Aubert Serracanta.
28
Filippo Della Vite predviedol nevydarenú jazdu a v cieli je so stratou 2,31 sekundy na 3. mieste.
28
S náskokom 1 desatiny štartuje Filippo Della Vite.
29
Fabian Gratz zvládol druhé kolo fantasticky a ide do čela s náskokom 1,92 sekundy.
29
Na štarte je pripravený Fabian Gratz.
30
Tobias Kastlunger stanovuje čas s hodnotou 2:37:42.
30
Druhé kolo odštartuje Tobias Kastlunger.
Poradie po 1. kole:
1. Marco Schwarz (AUT) 1:16,00
2. River Radamus (USA) +0,64
3. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,67
4. Atle Lie McGrath (NOR) +0,96
5. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,97
6. Luca Aerni (SUI) +1,14
7. Loïc Meillard (SUI) +1,16
8. Sam Maes (BEL) +1,36
9. Léo Anguenot (FRA) +1,40
10. Thibaut Favrot (FRA) +1,50
11. Marco Odermatt (SUI) +1,51
12. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,52
13. Bridger Gile (USA) +1,62
14. Loévan Parand (FRA) +1,64
15. Thomas Tumler (SUI) +1,70
16. Eirik Hystad Solberg (NOR) +1,85
17. Timon Haugan (NOR) +1,96
18. Alex Vinatzer (ITA) +2,01
19. Joan Verdu (AND) +2,03
20. Alexander Schmid (GER) +2,04
21. Fabian Ax Swartz (SWE) +2,06
22. Patrick Feurstein (AUT) +2,11
23. Lukas Feurstein (AUT) +2,28
24. Žan Kranjec (SLO) +2,31
25. Alban Elezi Cannaferina (FRA) +2,32
26. Alexis Pinturault (FRA) +2,40
27. Aleix Aubert Serracanta (ESP) +2,42
28. Filippo Della Vite (ITA) +2,43
29. Fabian Gratz (GER) +2,53
30. Tobias Kastlunger (ITA) +2,63
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 2. kola obrovského slalomu mužov z Talianskej Alta Badie.
Dokáže si Marco Odermatt navýšiť náskok v celkovom poradí, ale aj v boji o malý kríštáľový glóbus za obrovský slalom?
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.