Braathen útočil na víťazstvo, no na najlepšieho nemal. Obrovský skok zaznamenal nemecký lyžiar

Marco Schwarz oslavuje triumf v obrovskom slalome v Alta Badii.
Marco Schwarz oslavuje triumf v obrovskom slalome v Alta Badii. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|21. dec 2025 o 14:27
ShareTweet0

Pódium doplnil Stefan Brennsteiner z Rakúska.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Alta Badia

Obrovský slalom mužov - 1.+2. kolo:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1

Marco Schwarz

Rakúsko

2:35,02 min

2

Lucas Braathen

Brazília

+ 0,18 s

3

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

+ 0,22 s

4

Atle Lie McGrath

Nórsko

+ 0,46 s

5

Fabian Gratz

Nemecko

+ 0,48 s

6

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+ 0,82 s

Rakúsky lyžiar Marco Schwarz sa stal víťazom klasického obrovského slalomu Svetového pohára v Alta Badii.

V talianskom stredisku viedol už po 1. kole a napokon triumfoval s náskokom 18 stotín pred brazílskym reprezentantom Lucasom Pinheirom Braathenom.

Pódium doplnil ďalší Rakúšan Stefan Brennsteiner (+0,22), ktorý prevzal vedenie v priebežnom hodnotení disciplíny.

Slovenskí reprezentanti nepostúpili do 2. kola, Andreas Žampa zašiel v 1. kole 50. čas (+3,62), jeho brat Adam svoju jazdu nedokončil.

Schwarz dosiahol prvé víťazstvo v prestížnom seriáli po dlhej pauze zapríčinenej zranením.

Z prvenstva sa tešil takmer presne po dvoch rokoch, predtým naposledy triumfoval 22. decembra 2023 v slalome v Madonne di Campiglio. V „obráku“ naposledy zvíťazil vo februári 2023 v Palisades Tahoe.

„Toto víťazstvo pre mňa veľmi veľa znamená. Bol to dlhý čas, čo som naposledy vyhral obrovský slalom. Je to skvelé pre mňa i pre celý tím, ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali.

Veľa ľudí mi pomohlo v náročných časoch. Boli tam dve bránky, ktoré už boli rozbité. Snažil som sa sústrediť na môj inštinkt a pustil som lyže,“ povedal pre televíziu FIS 30-ročný Rakúšan, ktorý dosiahol siedme víťazstvo v pretekoch SP.

VIDEO: Víťazná jazda Marca Schwarza

V závere roka 2023 si roztrhol predný skrížený väz a následne pauzoval takmer rok.

Najväčší posun sa podaril Nemcovi Fabianovi Gratzovi, vďaka najlepšej druhej jazde poskočil z 29. pozície po 1. kole na konečné piate miesto (+0,48).

Preteky veľmi nevyšli obhajcovi veľkého glóbusu i malého za slalom Marcovi Odermattovi, Švajčiar obsadil až šiestu priečku (+0,82).

Napriek tomu má naďalej výrazný náskok na čele celkového poradia SP, na druhého Schwarza má k dobru 454 bodov.

Náročne postavená trať na zjazdovke Gran Risa preverila v oboch kolách schopnosti pretekárov.

Andreas Žampa so štartovým číslom 45 sa neprebojoval do najlepšej tridsiatky 2. kola, od postupu ho delilo 99 stotín. Adam Žampa (č. 63) vypadol v 1. kole po chybe v hornej časti trate.

V pondelok je v Alta Badii na programe slalom aj so Slovákom Adamom Nováčkom.

Priebežné celkové poradie

Po 14 z 38 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1

Marco Odermatt

Švajčiarsko

805

2

Marco Schwarz

Rakúsko

351

3

Henrik Kristoffersen

Nórsko

326

4

Lucas Braathen

Brazília

313

5

Timon Haugan

Nórsko

310

6

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

305

Priebežné poradie v obrovskom slalome

Po 5 z 9 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

305

2

Marco Odermatt

Švajčiarsko

300

3

Marco Schwarz

Rakúsko

252

4

Henrik Kristoffersen

Nórsko

224

5

Alex Vinatzer

Taliansko

207

6

Lucas Braathen

Brazília

187

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Marco Schwarz oslavuje triumf v obrovskom slalome v Alta Badii.
Marco Schwarz oslavuje triumf v obrovskom slalome v Alta Badii.
Braathen útočil na víťazstvo, no na najlepšieho nemal. Obrovský skok zaznamenal nemecký lyžiar
dnes 14:27
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Braathen útočil na víťazstvo, no na najlepšieho nemal. Obrovský skok zaznamenal nemecký lyžiar