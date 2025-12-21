Braathen útočil na víťazstvo, no na najlepšieho nemal. Obrovský skok zaznamenal nemecký lyžiar

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Alta Badia
Obrovský slalom mužov - 1.+2. kolo:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1
Marco Schwarz
Rakúsko
2:35,02 min
2
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,18 s
3
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
+ 0,22 s
4
Atle Lie McGrath
Nórsko
+ 0,46 s
5
Fabian Gratz
Nemecko
+ 0,48 s
6
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,82 s
Rakúsky lyžiar Marco Schwarz sa stal víťazom klasického obrovského slalomu Svetového pohára v Alta Badii.
V talianskom stredisku viedol už po 1. kole a napokon triumfoval s náskokom 18 stotín pred brazílskym reprezentantom Lucasom Pinheirom Braathenom.
Pódium doplnil ďalší Rakúšan Stefan Brennsteiner (+0,22), ktorý prevzal vedenie v priebežnom hodnotení disciplíny.
Slovenskí reprezentanti nepostúpili do 2. kola, Andreas Žampa zašiel v 1. kole 50. čas (+3,62), jeho brat Adam svoju jazdu nedokončil.
Schwarz dosiahol prvé víťazstvo v prestížnom seriáli po dlhej pauze zapríčinenej zranením.
Z prvenstva sa tešil takmer presne po dvoch rokoch, predtým naposledy triumfoval 22. decembra 2023 v slalome v Madonne di Campiglio. V „obráku“ naposledy zvíťazil vo februári 2023 v Palisades Tahoe.
„Toto víťazstvo pre mňa veľmi veľa znamená. Bol to dlhý čas, čo som naposledy vyhral obrovský slalom. Je to skvelé pre mňa i pre celý tím, ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali.
Veľa ľudí mi pomohlo v náročných časoch. Boli tam dve bránky, ktoré už boli rozbité. Snažil som sa sústrediť na môj inštinkt a pustil som lyže,“ povedal pre televíziu FIS 30-ročný Rakúšan, ktorý dosiahol siedme víťazstvo v pretekoch SP.
VIDEO: Víťazná jazda Marca Schwarza
V závere roka 2023 si roztrhol predný skrížený väz a následne pauzoval takmer rok.
Najväčší posun sa podaril Nemcovi Fabianovi Gratzovi, vďaka najlepšej druhej jazde poskočil z 29. pozície po 1. kole na konečné piate miesto (+0,48).
Preteky veľmi nevyšli obhajcovi veľkého glóbusu i malého za slalom Marcovi Odermattovi, Švajčiar obsadil až šiestu priečku (+0,82).
Napriek tomu má naďalej výrazný náskok na čele celkového poradia SP, na druhého Schwarza má k dobru 454 bodov.
Náročne postavená trať na zjazdovke Gran Risa preverila v oboch kolách schopnosti pretekárov.
Andreas Žampa so štartovým číslom 45 sa neprebojoval do najlepšej tridsiatky 2. kola, od postupu ho delilo 99 stotín. Adam Žampa (č. 63) vypadol v 1. kole po chybe v hornej časti trate.
V pondelok je v Alta Badii na programe slalom aj so Slovákom Adamom Nováčkom.
Priebežné celkové poradie
Po 14 z 38 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1
Marco Odermatt
Švajčiarsko
805
2
Marco Schwarz
Rakúsko
351
3
Henrik Kristoffersen
Nórsko
326
4
Lucas Braathen
Brazília
313
5
Timon Haugan
Nórsko
310
6
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
305
Priebežné poradie v obrovskom slalome
Po 5 z 9 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
305
2
Marco Odermatt
Švajčiarsko
300
3
Marco Schwarz
Rakúsko
252
4
Henrik Kristoffersen
Nórsko
224
5
Alex Vinatzer
Taliansko
207
6
Lucas Braathen
Brazília
187