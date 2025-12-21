Kristoffersen sa v cieli čudoval, že bol taký pomalý. Rovnako sa nedarilo ani Odermattovi

Mimo pódiových priečok je po prvom kole aj Lucas Braathen.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Alta Badia

Obrovský slalom mužov - 1. kolo:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1

Marco Schwarz

Rakúsko

1:16:00 min

2

River Radamus

USA

+ 0,64 s

3

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

+ 0,67 s

4

Atle Lie McGrath

Nórsko

+ 0,96 s

5

Lucas Braathen

Brazília

+ 0,97 s

6

Luca Aerni

Švajčiarsko

+ 1,14 s

Rakúsky lyžiar Marco Schwarz je priebežne na čele v 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v talianskom stredisku Alta Badia.

So stratou 64 stotín je na druhej priečke River Radamus z USA, tretí figuruje ďalší Rakúšan Stefan Brennsteiner so stratou 0,67 sekundy.

Prvé kolo nevyšlo Nórovi Henrikovi Kristoffersenovi, ktorý sa v cieli čudoval, že bol až taký pomalý. Na priebežného lídra stratil 1,52 sekundy.

Len o jednu stotinu lepší čas dosiahol švajčiarsky líder celkového poradia Marco Odermatt.

Mimo pódiových priečok je po prvom kole aj Lucas Braathen, ktorý stráca na Schwarza necelú sekundu.

