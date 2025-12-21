Kristoffersen sa v cieli čudoval, že bol taký pomalý. Rovnako sa nedarilo ani Odermattovi

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Alta Badia
Obrovský slalom mužov - 1. kolo:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1
Marco Schwarz
Rakúsko
1:16:00 min
2
River Radamus
USA
+ 0,64 s
3
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
+ 0,67 s
4
Atle Lie McGrath
Nórsko
+ 0,96 s
5
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,97 s
6
Luca Aerni
Švajčiarsko
+ 1,14 s
/Správu aktualizujeme/
Rakúsky lyžiar Marco Schwarz je priebežne na čele v 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v talianskom stredisku Alta Badia.
So stratou 64 stotín je na druhej priečke River Radamus z USA, tretí figuruje ďalší Rakúšan Stefan Brennsteiner so stratou 0,67 sekundy.
Prvé kolo nevyšlo Nórovi Henrikovi Kristoffersenovi, ktorý sa v cieli čudoval, že bol až taký pomalý. Na priebežného lídra stratil 1,52 sekundy.
Len o jednu stotinu lepší čas dosiahol švajčiarsky líder celkového poradia Marco Odermatt.
Mimo pódiových priečok je po prvom kole aj Lucas Braathen, ktorý stráca na Schwarza necelú sekundu.