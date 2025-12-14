ONLINE: 2. kolo slalomu mužov vo Val d'Isere dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

ONLINE: 2. kolo slalomu mužov vo Val d'Isere - Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|14. dec 2025 o 10:31
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu mužov vo francúzskom stredisku Val d'Isere.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo francúzskom stredisku Val d'Isere. Na programe je 2. kolo slalomu mužov.

Po prvom kole je na čele Švajčiar Loic Meillard.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 2. kolo (Val d'Isere 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
14.12.2025 o 13:00
Slalom mužov, 2. kolo, Val d'Isere
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 2. kola slalomu vo Val d'Isere.
Uvidíme, kto sa z najlepšej 30-tky po prvom kole dokáže najlepšie zlepšiť a pridať sa k Pacovi Rassatovi a Lucasovi Pinheirovi Braathenovi ako víťazmi slalomu v tejto sezóne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.

Zjazdové lyžovanie

Novozélanďanka Alice Robinsonová po super-G v St. Moritzi.
