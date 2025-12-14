ONLINE: 2. kolo slalomu mužov vo Val d'Isere dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo francúzskom stredisku Val d'Isere. Na programe je 2. kolo slalomu mužov.
ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 2. kolo (Val d'Isere 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
14.12.2025 o 13:00
Slalom mužov, 2. kolo, Val d'Isere
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 2. kola slalomu vo Val d'Isere.
Uvidíme, kto sa z najlepšej 30-tky po prvom kole dokáže najlepšie zlepšiť a pridať sa k Pacovi Rassatovi a Lucasovi Pinheirovi Braathenovi ako víťazmi slalomu v tejto sezóne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.