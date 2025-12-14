Meillard potvrdil formu a je pred Nórmi. Rozdiely sľubujú veľkú drámu o víťazstvo

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu vo Val d'Isere:
1.
Loic Meillard
Švajčiarsko
47,49 s
2.
Timon Haugan
Nórsko
+ 0,05 s
3.
Atle Lie McGrath
Nórsko
+ 0,14 s
4.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,43 s
5.
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
+ 0,51 s
6.
Fabio Gstrein
Rakúsko
+ 0,71 s
Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa usadil na čele poradia po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo francúzskom Val d'Isere.
íťaz sobotného obrovského slalomu viedol pred trojicou Nórov, druhý bol s minimálnou stratou piatich stotín Timon Haugan, tretí Atle Lie McGrath zaostával o 14 a štvrtý Henrik Kristoffersen o 43 stotín.
Domáci Paco Rassat v červenom drese pre lídra disciplíny nedokončil 1. kolo, po prvom medzičase chytil špicara.
Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Druhé kolo bolo na programe o 13.00 h.