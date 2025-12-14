Meillard potvrdil formu a je pred Nórmi. Rozdiely sľubujú veľkú drámu o víťazstvo

Švajčiar Loic Meillard počas prvého kola slalomu vo Val d'Isere. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|14. dec 2025 o 09:54
Na štarte slalomu nebol žiadny Slovák.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu vo Val d'Isere:

1.

Loic Meillard

Švajčiarsko

47,49 s

2.

Timon Haugan

Nórsko

+ 0,05 s

3.

Atle Lie McGrath

Nórsko

+ 0,14 s

4.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,43 s

5.

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

+ 0,51 s

6.

Fabio Gstrein

Rakúsko

+ 0,71 s

Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa usadil na čele poradia po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo francúzskom Val d'Isere.

íťaz sobotného obrovského slalomu viedol pred trojicou Nórov, druhý bol s minimálnou stratou piatich stotín Timon Haugan, tretí Atle Lie McGrath zaostával o 14 a štvrtý Henrik Kristoffersen o 43 stotín.

Domáci Paco Rassat v červenom drese pre lídra disciplíny nedokončil 1. kolo, po prvom medzičase chytil špicara.

Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Druhé kolo bolo na programe o 13.00 h.

Zjazdové lyžovanie

dnes 09:54
