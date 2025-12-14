Nór zobral Meillardovi šancu na double. Severania dominovali v pretekoch

Nór Timon Haugan oslavuje po druhom kole slalomu vo Val d'Isere.
Nór Timon Haugan oslavuje po druhom kole slalomu vo Val d'Isere. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|14. dec 2025 o 13:54
V prvej šestke boli až štyria reprezentanti Nórska.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky - 1.+2. kolo slalomu vo Val d'Isere:

1.

Timon Haugan

Nórsko

1:37,89 min.

2.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+ 0,28 s

3.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,34 s

4.

Alex Vinatzer

Taliansko

+ 1,10 s

5.

Oscar Andreas Sandvik

Nórsko

+ 1,24 s

6.

Hans Grahl-Madsen

Nórsko

+ 1,31 s

Nórsky lyžiar Timon Haugan sa stal víťazom nedeľného slalomu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Vo francúzskom Val d'Isere vyhral s náskokom 28 stotín sekundy pred Švajčiarom Loicom Meillardom, ktorý neudržal vedenie po 1. kole. Tretí skončil ďalší Nór a vlaňajší víťaz Henrik Kristoffersen (+0,34).

Haugan bol po úvodnom kole druhý s minimálnou stratou piatich stotín na Meillarda, víťaza sobotného obrovského slalomu. V druhom kole sa vyhol zaváhaniu, na náročnej trati predviedol odvážnu jazdu a a udržal si koncentráciu až do cieľa.

Po jazde Švajčiara mohol oslavovať svoje prvé víťazstvo v sezóne. Celkovo to bol jeho šiesty triumf v pretekoch SP, z toho piaty v slalome.

„Bolo to skutočne úžasné. Medzi kolami som bol riadne nervózny. Snažil som sa oddýchnuť, na izbe zrelaxovať a potom som sa sústredil už len na moju jazdu.

Trať bola zradná, musíte tlačiť, čo sa dá, jazdiť na limite a využiť šancu. Bola to výzva, nebolo to ľahké, som rád, že som to zvládol,“ povedal Haugan pre televíziu FIS.

Preteky nedokončilo viacero favoritov. Už v 1. kole vypadol domáci Paco Rassat štartujúci v červenom drese pre lídra klasifikácie disciplíny, keď po prvom medzičase chytil špicara.

V druhom kole vypadli tretí po 1. kole Atle Lie McGrath z Nórska, jeho krajan v brazílskych farbách Lucas Pinheiro Braathen i olympijský šampión z Pekingu 2022 Clement Noel z Francúzska. Nóri mali v prvej šestke štyroch zástupcov.

Prekvapením bolo piate miesto Oscara Andreasa Sandvika so štartovým číslom 40 a šiesta priečka Hansa Grahla-Madsena (číslo 50). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

dnes 13:54
