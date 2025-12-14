Nór zobral Meillardovi šancu na double. Severania dominovali v pretekoch

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1.+2. kolo slalomu vo Val d'Isere:
1.
Timon Haugan
Nórsko
1:37,89 min.
2.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+ 0,28 s
3.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,34 s
4.
Alex Vinatzer
Taliansko
+ 1,10 s
5.
Oscar Andreas Sandvik
Nórsko
+ 1,24 s
6.
Hans Grahl-Madsen
Nórsko
+ 1,31 s
Nórsky lyžiar Timon Haugan sa stal víťazom nedeľného slalomu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.
Vo francúzskom Val d'Isere vyhral s náskokom 28 stotín sekundy pred Švajčiarom Loicom Meillardom, ktorý neudržal vedenie po 1. kole. Tretí skončil ďalší Nór a vlaňajší víťaz Henrik Kristoffersen (+0,34).
Haugan bol po úvodnom kole druhý s minimálnou stratou piatich stotín na Meillarda, víťaza sobotného obrovského slalomu. V druhom kole sa vyhol zaváhaniu, na náročnej trati predviedol odvážnu jazdu a a udržal si koncentráciu až do cieľa.
Po jazde Švajčiara mohol oslavovať svoje prvé víťazstvo v sezóne. Celkovo to bol jeho šiesty triumf v pretekoch SP, z toho piaty v slalome.
„Bolo to skutočne úžasné. Medzi kolami som bol riadne nervózny. Snažil som sa oddýchnuť, na izbe zrelaxovať a potom som sa sústredil už len na moju jazdu.
Trať bola zradná, musíte tlačiť, čo sa dá, jazdiť na limite a využiť šancu. Bola to výzva, nebolo to ľahké, som rád, že som to zvládol,“ povedal Haugan pre televíziu FIS.
Preteky nedokončilo viacero favoritov. Už v 1. kole vypadol domáci Paco Rassat štartujúci v červenom drese pre lídra klasifikácie disciplíny, keď po prvom medzičase chytil špicara.
V druhom kole vypadli tretí po 1. kole Atle Lie McGrath z Nórska, jeho krajan v brazílskych farbách Lucas Pinheiro Braathen i olympijský šampión z Pekingu 2022 Clement Noel z Francúzska. Nóri mali v prvej šestke štyroch zástupcov.
Prekvapením bolo piate miesto Oscara Andreasa Sandvika so štartovým číslom 40 a šiesta priečka Hansa Grahla-Madsena (číslo 50). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.