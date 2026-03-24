ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Lillehammer)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje posledným podujatím v sezóne v nórskom stredisku Lillehammer. Na programe je obrovský slalom mužov.
Po prvom kole vedie Brazílčan Lucan Pinheiro Braathen, najväčší favorit Marco Odermatt svoju jazdu nedokončil. Druhé kolo sa začne o 12:30.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom mužov - 2. kolo (Lillehammer 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
24.03.2026 o 12:30
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Lillehammer
Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
Ukončený
Prenos
Výsledky pretekov
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 2:21,05
2. Loïc Meillard (SUI) +0,58
3. Atle Lie McGrath (NOR) +0,87
4. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,88
5. Timon Haugan (NOR) +0,99
6. Sam Maes (BEL) +1,78
7. Anton Grammel (GER) +1,88
8. Joshua Sturm (AUT) +1,88
9. Marco Schwarz (AUT) +1,96
10. Fabian Gratz (GER) +2,37
11. Jonas Stockinger (GER) +2,46
12. Alexis Pinturault (FRA) +2,46
13. Filip Zubčić (CRO) +2,55
14. River Radamus (USA) +2,59
15. Rasmus Bakkevig (NOR) +2,72
16. Luca Aerni (SUI) +2,73
17. Thomas Tumler (SUI) +2,82
18. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,88
19. Alex Vinatzer (ITA) +3,20
20. Žan Kranjec (SLO) +3,32
21. Giovanni Franzoni (ITA) +3,49
22. Patrick Feurstein (AUT) +6,84
Léo Anguenot (FRA) DNF
Na pódiu ho doplnia Loic Meillard a Atle Lie McGrath.
Lucas Pinheiro Braathen to dokázal! Zdoláva Meillarda o 58 stotín sekundy a stáva sa víťazom dnešných pretekov! Zároveň je víťazom disciplíny! Malý krištáľový glóbus pre Brazíliu!
Na svoj štart čaká už len Lucas Pinheiro Braathen! Na Meillarda bude mať náskok 63 stotín sekundy. Ak Brazilčan skončí v TOP 4 stane sa víťazom disciplíny!
Brennsteiner so stratou 30 stotín sekundy na 3. mieste! McGrath s istotou pódia.
S náskokom 42 stotín sekundy odštartoval Stefan Brennsteiner.
Meillard prichádza do cieľa na prvom mieste a ešte má šancu na zisk glóbusu! Bude, ale potrebovať vyhrať a zároveň zaváhanie Lucasa Pinheira Braathena!
Čakajú nás posledné 3 jazdy. Štartuje Loic Meillard.
Gratz so stratou +1.50 na 7. mieste.
Po ňom uvidíme Fabiana Gratza.
McGrath ide do čela! Svojho krajana zdoláva o 12 stotín sekundy.
S náskokom 45 stotín sekundy odštartuje Atle Lie McGrath.
Schwarz so stratou 97 stotín sekundy na 5. mieste.
Ako ďalší odštartuje Marco Schwarz.
Haugan zatiaľ s najlepšou jazdou a s náskokom 79 stotín sekundy ide do čela!
Štartuje Timon Haugan.
Anguenot prvým vypadávajúcim!
Identický čas ako Maes zajazdil v prvom kole aj Leo Anguenot.
Maes novým lídrom! Sturma s Grammelom zdoláva o 10 stotín sekundy.
Po krátkej prestávke uvidíme Sama Maesa.
Priebežné poradie
1. Anton Grammel (GER) 2:22,93
2. Joshua Sturm (AUT) +0,00
3. Jonas Stockinger (GER) +0,58
4. Alexis Pinturault (FRA) +0,58
5. Filip Zubčić (CRO) +0,67
6. River Radamus (USA) +0,71
7. Rasmus Bakkevig (NOR) +0,84
8. Luca Aerni (SUI) +0,85
9. Thomas Tumler (SUI) +0,94
10. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,00
11. Alex Vinatzer (ITA) +1,32
12. Žan Kranjec (SLO) +1,44
13. Giovanni Franzoni (ITA) +1,61
14. Patrick Feurstein (AUT) +4,96
Kristoffersen so stratou sekundy až na 10. mieste!
Ako ďalší odštartuje Henrik Kristoffersen.
Sturm v cieli s identickým časom ako Grammel a oboch ich tak máme na čele!
Po ňom sa predstaví Joshua Sturm.
Grammel novým lídrom! Stockinger a Pinturaulta zdoláva o 58 stotín sekundy!
Štartuje Anton Grammel.
Tumler v cieli na 7. mieste.
S náskokom 53 stotín odštartuje Thomas Tumler.
Kranjec na 8. mieste.
Prekonať sa ich pokúsi Žan Kranjec.
Pinturault prichádza do cieľa s identickým časom ako vedúci Stockinger a tak ich máme oboch na čele!
Do svojich posledných pretekov v kariére štartuje Alexis Pinturault.
Aerni v cieli so stratou 27 stotín sekundy na 5. mieste.
Po ňom uvidíme Lucu Aerniho.
Radamus so stratou 13 stotín sekundy tretí.
Ako ďalší odštartuje River Radamus.
Zubčić na druhom mieste. So Stockingerom prehráva o 9 stotín sekundy.
Štartuje Filip Zubčić.
Stockinger novým lídrom! Jeho čas bol o 26 stotín sekundy rýchlejší ako čas Bakkeviga.
Po ňom sa predstaví Jonas Stockinger.
Vinatzer so stratou 48 stotín sekundy na 2. mieste.
Ako ďalšieho uvidíme Alexa Vinatzera.
Bakkevig prichádza do cieľa v zelených číslach a Franzoniho zdoláva o 77 stotín sekundy!
Štartuje Rasmus Bakkevig.
Franzoni so suverénne najlepším záverom a Feursteina zdoláva o viac ako 3 sekundy!
S obrovským náskokom -1.59 odštartuje Giovanni Franzoni.
Feurstein prichádza do cieľa a stanovuje základný čas 2:27.49.
Dnešné druhé kolo nám svojou jazdou otvorí Patrick Feurstein.
Výsledky prvého kola
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 1:11,24
2. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,21
3. Loïc Meillard (SUI) +0,63
4. Fabian Gratz (GER) +0,77
5. Atle Lie McGrath (NOR) +0,97
6. Marco Schwarz (AUT) +1,22
7. Timon Haugan (NOR) +1,42
8. Sam Maes (BEL) +1,51
9. Léo Anguenot (FRA) +1,51
10. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,56
11. Joshua Sturm (AUT) +1,93
12. Anton Grammel (GER) +1,98
13. Thomas Tumler (SUI) +2,03
14. Žan Kranjec (SLO) +2,12
15. Luca Aerni (SUI) +2,23
16. Alexis Pinturault (FRA) +2,23
17. River Radamus (USA) +2,40
18. Filip Zubčić (CRO) +2,52
19. Jonas Stockinger (GER) +2,56
20. Alex Vinatzer (ITA) +2,74
21. Rasmus Bakkevig (NOR) +2,92
22. Giovanni Franzoni (ITA) +3,35
23. Patrick Feurstein (AUT) +4,94
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je nórsky Lillehammer.
Do druhého kola postúpia všetci pretekári, ktorí dokončia svoju jazdu v 1. kole. Následne sa poradie otočí a pretekár, ktorý skončil na poslednom mieste odštartuje do druhého kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:30.