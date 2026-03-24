Braathen dokonale využil zaváhanie Odermatta. V Nórsku oslavuje malý glóbus

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer
1.+2. kolo obrovského slalomu mužov:
1.
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
2:20,65 min
2.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+0,58 s
3.
Alte Lie McGrath
Nórsko
+0,87 s
Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen získal vo Svetovom pohári prvýkrát malý glóbus za obrovský slalom.
Olympijský šampión si zabezpečil trofej vďaka triumfu vo finálovej súťaži v nórskom Hafjelli. O 58 stotín predstihol Švajčiara Loica Meillarda, tretí skončil so stratou 97 stotín domáci Atle Lie McGrath.
Pre Pinheira Braathena je to druhé sezónne ocenenie. V roku 2023, keď ešte reprezentoval Nórsko, vybojoval malú guľu za slalom.
Prvýkrát v histórii ide malý glóbus do krajiny mimo Európy alebo Severnej Ameriky. Pred záverečným obrovským slalomom bol na čele poradia technicky najnáročnejšej alpskej disciplíny Švajčiar Marco Odermatt o 48 bodov pred Pinheirom Braathenom.
Helvét štartujúci s číslom 1 však nezvládol nástrahy trate a už v prvom kole vypadol. Pri prejazde jednej z bránok v hornej časti ho vymrštilo a hoci s veľkými problémami pokračoval v jazde, napokon neprišiel do cieľa.
Pinheiro Braathen v čase, keď ešte jazdil v nórskych farbách, v Hafjelli často trénoval a dokonale využil znalosť trate. Po 1. kole sa usadil na čele o 21 stotín pred Rakúšanom Stefanom Brennsteinerom. Tretí bol Meillard (+0,63), ktorý živil ešte šancu na malý glóbus.
V druhom kole Pinheiro Braathen odrazil nápor Meillarda a slávil ôsmy triumf v pretekoch SP.
„Ťažko sa mi hľadajú tie správne slová. Je to ohromujúce. Išiel som do Hafjellu s tým, že môžem získať dva glóbusy alebo žiadny. Jeden už mám v hrsti, je to neopísateľný pocit.
Som hrdý na to, že som túto trofej získal pod brazílskou vlajkou. Je za ňou veľa práce. Ďakujem mojej rodine na čele s otcom, ktorá stála za tým, že reprezentujem Brazíliu,“ uviedol Pinheiro Braathen v cieľových priestoroch.
Svoj posledný obrovský slalom absolvoval Francúz Alexis Pinturault, ktorý po sezóne ukončí kariéru. Trojnásobného olympijského medailistu po 2. kole členovia francúzskeho tímu pokropili šampanským a darovali mu na pamiatku drevenú trofej.
Pinturault obsadil bodované 11. miesto. Celkový víťaz SP zo sezóny 2020/2021 nazbieral v seriáli dokopy 34 triumfov. Predstavil sa na siedmich majstrovstvách sveta a troch ZOH.
Z Pjongčangu 2018 si odniesol striebro v kombinácii a bronz v obrovskom slalome. Kov rovnakého lesku v obráku vybojoval aj v Soči 2014.