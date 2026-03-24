ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Lillehammer)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje posledným podujatím v sezóne v nórskom stredisku Lillehammer. Na programe je obrovský slalom mužov.
Na štart sa postaví 27 lyžiarov, prvé kolo o 9:30 h otvorí Marco Odermatt.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom mužov - 1. kolo (Lillehammer 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
24.03.2026 o 09:30
Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Lillehammer
Prekonať sa ho pokúsi Atle Lie McGrath.
Braathen prichádza do cieľa v zelených číslach a ide do vedenia! Brennsteinera zdoláva o 21 stotín sekundy.
Odštartoval Lucas Pinheiro Braathen.
Kristoffersen prehráva s Brennsteinerom o +1.35.
Po ňom uvidíme Henrika Kristoffersena.
Brennsteiner prichádza do cieľa a stanovuje základný čas 1:11.45.
Štartuje Stefan Brennsteiner.
Marco Odermatt prekvapivo vypadáva a otvára tak cestu k malému krištáľovému glóbusu Lucasovi Pinheirovovi Braathenovi! Tomu dnes bude stačiť umiestnenie v TOP 4! Šancu stále má aj Loic Meillard, no ten bude potrebovať aj zaváhanie Pinheira Braathena. Odermatt sa, ale stále môže stať víťazom disciplíny!
Dnešné preteky nám svojou jazdou otvorí Marco Odermatt.
Štartová listina
1. Marco Odermatt (SUI)
2. Stefan Brennsteiner (AUT)
3. Henrik Kristoffersen (NOR)
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
5. Atle Lie McGrath (NOR)
6. Marco Schwarz (AUT)
7. Loïc Meillard (SUI)
8. Luca Aerni (SUI)
9. Alex Vinatzer (ITA)
10. Fabian Gratz (GER)
11. Žan Kranjec (SLO)
12. Sam Maes (BEL)
13. Léo Anguenot (FRA)
14. River Radamus (USA)
15. Timon Haugan (NOR)
16. Raphael Haaser (AUT)
17. Thomas Tumler (SUI)
18. Alexis Pinturault (FRA)
19. Filip Zubčić (CRO)
20. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
21. Anton Grammel (GER)
22. Thibaut Favrot (FRA)
23. Patrick Feurstein (AUT)
24. Joshua Sturm (AUT)
25. Jonas Stockinger (GER)
26. Rasmus Bakkevig (NOR)
27. Giovanni Franzoni (ITA)
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 495 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 447 b
3. Loïc Meillard (SUI) 406 b
4. Stefan Brennsteiner (AUT) 381 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 318 b
6. Marco Schwarz (AUT) 310 b
7. Atle Lie McGrath (NOR) 270 b
8. Timon Haugan (NOR) 232 b
9. Alex Vinatzer (ITA) 224 b
10. River Radamus (USA) 189 b
...
42. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1626 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 958 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 844 b
4. Henrik Kristoffersen (NOR) 771 b
5. Franjo von Allmen (SUI) 770 b
6. Loïc Meillard (SUI) 763 b
7. Vincent Kriechmayr (AUT) 731 b
8. Dominik Paris (ITA) 698 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 663 b
10. Timon Haugan (NOR) 631 b
...
136. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je nórsky Lillehammer.
Čaká nás posledný mužský obrovský slalom sezóny. Dnes spoznáme víťaza disciplíny. Najlepšie karty má Marco Odermatt, ktorý má na konte 495 bodov. Jeho najväčší konkurent Lucas Pinheiro Braathen má 447 bodov. Matematickú šancu má stále aj Loic Meillard, ktorý má 406 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:30.