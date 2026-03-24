Odermatt v obrovskom slalome nečakane zlyhal. Boj o malý glóbus zrejme prehrá

Marco Odermatt
Sportnet, TASR|24. mar 2026 o 10:08
K zisku trofeje má namierené Brazílčan Braathen.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer

1. kolo obrovského slalomu mužov:

1.

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

1:11,24 min

2.

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

+0,21 s

3.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+0,63 s

4.

Fabian Gratz

Nemecko

+0,77 s

5.

Alte Lie McGrath

Nórsko

+0,97 s

6.

Marco Schwarz

Rakúsko

+1,22 s

Lucas Pinheiro Braathen sa usadil na čele poradia po prvom kole záverečného obrovského slalomu sezóny v Lillehammeri.

Brazílčanovi sa stačí umiestniť na 4. mieste a v boji o malý glóbus za disciplínu predstihne Švajčiara Marca Odermatta svoju jazdu nedokončil.

Priebežné pódiové priečky okupovali Rakúšan Brennsteiner a Švajčiar Meillard.

Odermatt štartujúci s číslom 1 mal pred záverečnou súťažou pred Pinheirom Braathenom náskok 48 bodov, nezvládol však nástrahy trate.

Pri prejazde jednej z bránok v hornej časti ho vymrštilo a hoci s veľkými problémami pokračoval v jazde, napokon neprišiel do cieľa.

VIDEO: Výpadok Odermatta v prvom kole

Pinheiro Braathen v čase, keď ešte reprezentoval rodné Nórsko, v Hafjelli často trénoval a dokonale využil znalosť trate. Pred Brennsteinerom získal mierny náskok. Tretí bol Švajčiar Loic Meillard (+0,63), ktorý živil ešte šancu na malý glóbus.

Odermatt v tejto sezóne v predstihu obhájil veľký glóbus za celkové prvenstvo vo SP a vybojoval aj malé trofeje za zjazd a super-G.

