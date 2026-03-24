Odermatt v obrovskom slalome nečakane zlyhal. Boj o malý glóbus zrejme prehrá

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer
1. kolo obrovského slalomu mužov:
1.
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
1:11,24 min
2.
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
+0,21 s
3.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+0,63 s
4.
Fabian Gratz
Nemecko
+0,77 s
5.
Alte Lie McGrath
Nórsko
+0,97 s
6.
Marco Schwarz
Rakúsko
+1,22 s
Lucas Pinheiro Braathen sa usadil na čele poradia po prvom kole záverečného obrovského slalomu sezóny v Lillehammeri.
Brazílčanovi sa stačí umiestniť na 4. mieste a v boji o malý glóbus za disciplínu predstihne Švajčiara Marca Odermatta svoju jazdu nedokončil.
Priebežné pódiové priečky okupovali Rakúšan Brennsteiner a Švajčiar Meillard.
Odermatt štartujúci s číslom 1 mal pred záverečnou súťažou pred Pinheirom Braathenom náskok 48 bodov, nezvládol však nástrahy trate.
Pri prejazde jednej z bránok v hornej časti ho vymrštilo a hoci s veľkými problémami pokračoval v jazde, napokon neprišiel do cieľa.
Pinheiro Braathen v čase, keď ešte reprezentoval rodné Nórsko, v Hafjelli často trénoval a dokonale využil znalosť trate. Pred Brennsteinerom získal mierny náskok. Tretí bol Švajčiar Loic Meillard (+0,63), ktorý živil ešte šancu na malý glóbus.
Odermatt v tejto sezóne v predstihu obhájil veľký glóbus za celkové prvenstvo vo SP a vybojoval aj malé trofeje za zjazd a super-G.