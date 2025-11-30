Keď trať trestá každú chybu, Shiffrinová z toho urobí náskok. Predviedla najlepší cit na svahu

Ženský slalom má jedinú osobu, ktorá mu v tejto sezóne vládne. Mikaela Shiffrinová vyhrala aj preteky v Copper Mountain a potvrdila, že jej technika aj stabilita sú v tejto disciplíne mimo dosahu väčšiny konkurencie.
V prvom kole mala náskok len pár desatín, no keď sa v druhom zhoršili podmienky a trať sa začala rozbíjať, pridala presne tam, kde ostatné spomaľovali.
Opäť ukázala, že keď má rytmus aj istotu, súperky môžu jazdiť len o zvyšok pódia. Trať bola technická, podmienky náročné, no Shiffrinová predviedla dve najčistejšie jazdy dňa a v rozhodujúcej chvíli všetkým výrazne odskočila.
„Verím svojmu lyžovaniu a prinášam do jazdy intenzitu. Sneh sa veľmi mení, ale všetka práca, ktorú som odviedla, mi pomáha zostať sebavedomá,“ uviedla pre Skiracing americká lyžiarka.
VIDEO: Víťazná jazda Shiffrinovej
Vyrovnaný súboj
Lyžiarky opäť štartovali vo vysokej nadmorskej výške, čo testovalo ich silu aj techniku.
„Profil trate je členitý. Pretekárky štartujú rovno do prudkej pasáže, musia rýchlo pracovať. Je tam niekoľko odklonených terénnych vĺn a americký sneh neodpúšťa žiadne zbytočné hranenie,“ komentovala pre ČT Sport bývalá slalomárka Šárka Strachová.
Ako prvá šla Wendy Holdenerová a využila výhodu nízkeho štartového čísla. Už pred pretekmi tvrdila, že sa na americkom snehu cíti dobre – a potvrdila to výbornou jazdou.
Rýchlejšia bola len domáca Shiffrinová. Držala čistú stopu a vypracovala si náskok necelých troch desatín.
Podľa expertky Eurosportu Evy Kurfürstovej však jej jazda nebola tak dominantná ako v predchádzajúcich slalomoch. „Je pred domácim publikom. Aj to môže hrať rolu a jazdí pod väčším tlakom,“ dodala Strachová.
„Do istej miery záleží aj na podpore publika. Dodáva mi to množstvo energie. Je to dlhý slalom, podobne ako v Levi. Stojí nás to veľa síl, pretože sme vo vyššej nadmorskej výške. Je to fyzicky veľmi náročné,“ povedala pre FIS Shiffrinová.
Tretia bola priebežne Rakúšanka Katharina Liensbergerová so stratou 0,69 sekundy.
Od súperiek výrazne odskočila
V druhom kole sa trať postupne menila. Ryhy boli každým prejazdom hlbšie a rytmus v nich vedel narobiť viac škody než úžitku.
„Najhoršie je s nimi bojovať. Treba sa nimi nechať viesť a jazdiť s citom,“ pripomenula Šárka Strachová.
Najlepší cit potvrdila líderka Shiffrinová, ktorá okamžite po štarte šliapala na plyn a predviedla fantasticky výkon. Do cieľa prišla vo veľkom štýle a s náskokom 1,57 sekundy.
„Skvelá rýchlosť a časovanie oblúkov. Jej jazda bola fantastická,“ hovorila s nadšením Kurfürstová.
Potvrdila to aj víťazka. „Bolo to úžasné. V druhom kole som sa cítila super a moje oblúky krásne nadväzovali. Cítila som sa spojená s podložkou. Tlačila som na to od začiatku až do konca,“ uviedla Američanka.
Na druhé miesto sa vyšvihla Lena Dürrová, tretie miesto obsadila Lara Colturiová. Mladá Albánka nechýbala v ani jedných pretekoch sezóny na pódiu.
Holdenerová sa prepadla na štvrté miesto, Liensbergerová skončila až šiesta.
Elitné lyžiarky ostávajú v zámorí, kde ich v kanadskom stredisku Tremblant čakajú dva obrovské slalomy.