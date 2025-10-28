Nemá pocit, že je jedna z najrýchlejších. Shiffrinová hovorí o tlaku aj realite

BRATISLAVA Mikaela Shiffrinová vie, že ešte nepodáva svoje najlepšie výkony po vážnom zranení, ktoré utrpela pri páde minulý rok.
Americká lyžiarka sa preto snaží krotiť očakávania pred svojím útokom na štvrtý olympijský titul, ktorý ju čaká vo februári na hrách v Miláne a Cortine.
Shiffrinová, najúspešnejšia pretekárka v histórii Svetového pohára v alpskom lyžovaní, získala zlato v slalome na hrách v Soči 2014 a o štyri roky neskôr triumfovala aj v obrovskom slalome v Pjongčangu.
Uplynulú sezónu 2024/25 jej poznačili zranenia, no aj tak ju ukončila rekordným 101. víťazstvom vo Svetovom pohári, ktoré si pripísala v marci.
Nedokázala však obhájiť titul v slalome, keďže po páde v obrovskom slalome musela vynechať dva mesiace. Utrpela prepichnutie brušných svalov a vážne poškodenie svalov.
V rozhovore pre magazín Powder, ktorý vyšiel v pondelok, Shiffrinová priznala, že pri reprezentovaní Spojených štátov na olympiáde cíti obrovský tlak, aby naplnila očakávania.
„Je tu tlak, ktorý prichádza s túžbou celou dušou podať výkon pre svoju krajinu,“ povedala.
„Reprezentujete svoj domov, rodinu, priateľov, fanúšikov a všetkých, ktorí s vami počas kariéry spolupracovali – celý váš tím.
Ak sa vám nepodarí naplniť očakávania, následky – ak to tak môžem nazvať – môžu byť ťažké. Je náročné žiť v takomto príbehu a zároveň si udržať prioritu v tom, čo je pre vás ako športovca skutočne dôležité.“
Tridsaťročná Američanka odštartovala novú sezónu Svetového pohára v sobotu štvrtým miestom v obrovskom slalome v Söldene. Vie však, že návrat na vrchol bude chvíľu trvať.
„Som rovnako motivovaná ako vždy, ale zároveň realistická v tom, kde sa momentálne nachádzam,“ priznala Shiffrinová.
„Nezačínam sezónu s pocitom, že som jedna z najrýchlejších. Skôr cítim, že mám potenciál byť v hre, keď predvediem svoje najlepšie, najsebavedomejšie lyžovanie – čo sa niekedy stane, ale nie vždy.
Titul je krásna vec, o ktorej sa dá snívať, a tie sny sa pre mňa ešte neskončili. No momentálne sa sústredím na to, aby som išla krok za krokom, pretek po preteku.“
Ďalšie kolo Svetového pohára sa uskutoční vo fínskom Levi 15. a 16. novembra.