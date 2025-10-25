Rakúsko sa dočkalo hrdinky, Shiffrinová návratu. Je späť a bez obáv, hovorí expert

BRATISLAVA. Lyžiarska sezóna sa začala v náročných podmienkach na ľadovci v Söldene.
Už úvodné preteky ukázali, že po letnej prestávke je v ženskom obrovskom slalome všetko mimoriadne vyrovnané a rozhodujú najmenšie detaily.
Napokon z toho bola veľká rakúska párty. Domáca pretekárka Julia Scheibová dosiahla premiérové víťazstvo v kariére a ukončila dlhé čakanie rakúskeho lyžovania na triumf v tejto disciplíne. Po jedenástich rokoch sa na ľadovci Rettenbach opäť tešila domáca lyžiarka.
„Spadol mi obrovský kameň zo srdca. Zvíťaziť v úvodných pretekoch sezóny pred domácim publikom je splnený sen,“ reagovala pre FIS víťazka.
Na štarte chýbala Brignoneová
Úvodné preteky Svetového pohára si nenechala ujsť ani vlaňajšia víťazka a obhajkyňa veľkého glóbusu Federica Brignoneová. Talianka si v apríli zlomila ľavú nohu a poškodila väzy v kolene.
„Načerpávam energiu, ktorú potrebujem počas rehabilitácie. Som veľmi šťastná, že vidím dievčatá a môžem sa s nimi porozprávať. Sme jedna veľká rodina,“ povedala s úsmevom pre Eurosport.
Sympatická lyžiarka sa zmierila so zranením a priznala, že v roku 2025 sa do kolotoča SP ešte nevráti. „Pracujem na naberaní svalovej hmoty a potom na technike. Snáď stihnem olympiádu,“ dodala.
Vietor skúšal nervy favoritiek
Prvé kolo na ľadovci Rettenbach poznačili nepriaznivé poveternostné podmienky. Do štartovej brány sa opieral silný vietor, ktorý komplikoval jazdy už od úvodu.
„Bude to veterná lotéria. Sme na začiatku sezóny a na štarte panuje nervozita pred prvými pretekmi,“ priblížila komentátorská dvojica Marsagliová – Mazeová.
„Hneď od štartu som si myslela, že ma ten silný vietor zastaví, ale nakoniec sa to rozbehlo. Milujem strmé svahy. Veľa som na tom pracovala a tento kopec mi naozaj sedí,“ povedala pre Eurosport Paula Moltzanová.
Američanka predviedla výborný výkon a po prvom kole figurovala na druhom mieste.
Najrýchlejšiu jazdu zajazdila domáca reprezentantka Julia Scheibová, ktorá v cieli viedla o 1,28 sekundy pred Moltzanovou. Rakúšanka siahala na najväčší úspech kariéry a potvrdila, že zjazdovka v Söldene jej sedí – vlani tu skončila tretia.
Veľkolepý návrat
Mikaela Shiffrinová ukázala, že cez nešťastné zranenie, ktoré utrpela pred rokom počas obrovského slalomu v Killingtone, sa definitívne preniesla.
Po náročnej rehabilitácii a postupnom návrate na sneh ukázala, že je späť nielen fyzicky, ale aj mentálne pripravená súťažiť s najlepšími.
Minulú sezónu sa po zranení predstavila v obrovskom slalome len trikrát, najlepšie sa umiestnila na 25. mieste – hlboko pod svojimi štandardmi. Sama priznala, že po páde a zranení sa musela nanovo učiť dôverovať technike aj telu.
„Necítim sa ideálne v obrovskom slalome, ale čas to spraví. Rytmus medzi bránkami mám však dobrý,“ povedala pred štartom sezóny pre Eurosport.
Američanka sa po nevydarenej sezóne prepadla v rankingu a do otváracích pretekov vstupovala so štartovým číslom 20. Napriek tomu zajazdila čisto a dynamicky, bez zbytočného rizika, a napokon obsadila solídne šieste miesto.
Od tretieho miesta ju delili necelé štyri desatiny – jasný signál, že Shiffrinová je opäť medzi najlepšími.
Siahala na najlepšiu trojicu
Američanka nadviazala na prvé kolo aj v druhej jazde. Predviedla dravý oblúk a v závere si dovolila zjazdový postoj, vďaka čomu sa dostala na priebežné prvé miesto.
„Je predčasné povedať, že je definitívne späť. Má potenciál sa v obrovskom slalome ešte zlepšiť. Každopádne psychický blok je preč – tam už žiadna obava nie je. Je dobré, že sa hneď v úvode sezóny chytila,“ zhodnotil komentátor Eurosportu Dominik Kárnik.
Shiffrinová sa do kresla priebežnej líderky napokon neposadila. Len čo sa k nemu priblížila, predbehla ju Lara Gutová-Behramiová. S úsmevom do kresla buchla rukou a postavila sa vedľa neho. Napokon obsadila štvrté miesto.
„Cítila som sa dobre, som rada, že dokážem byť konkurencieschopná a som šťastná zo svojho výkonu,“ povedala po pretekoch pre FIS.
„Úvod sezóny je vždy špecifický, plný očakávaní, ale bolo úžasné sledovať, ako famózne išli Paula aj Julia. Je príjemné zistiť, že stále patrím medzi najlepšie, aj keď odstup nie je malý,“ dodala.
Veľká rakúska párty
Pred Gutovú-Behramiovú sa ešte dostala Moltzanová, no z víťazstva sa napokon radovala líderka po prvom kole.
Scheibová využila jedinečnú príležitosť a ukončila dlhé čakanie rakúskeho lyžovania na víťazstvo v obrovskom slalome. Hoci sa jej náskok v druhej jazde stenšoval a na trati sa objavili chyby z nervozity, v závere dokázala zmobilizovať sily a udržať prvé miesto.
Po jedenástich rokoch sa tak v Söldene opäť teší domáca reprezentantka – naposledy tu Rakúsko slávilo v roku 2014, keď triumfovali Anna Fenningerová a Mikaela Shiffrinová. V obrovskom slalome vôbec naposledy vyhrala Rakúšanka v roku 2016, keď Eva-Maria Bremová triumfovala v Jasnej.
Odvtedy bolo rakúske lyžovanie bez víťazstva v tejto disciplíne – až do dneška.
Scheibová priznala, že sa na štarte necítila dobre a vôbec nečakala, že môže vyhrať.
„Spadol mi obrovský kameň zo srdca, keď som prešla cieľom a videla zelené čísla. Vedela som, ako dlho trvalo, kým Rakúšanka znovu vyhrala. Zvíťaziť v úvodných pretekoch sezóny pred domácim publikom je splnený sen,“ povedala po pretekoch pre FIS.
Bojovná jazda Slovenky
Jediná Slovenka na štarte Rebeka Jančová nepostúpila do druhého kola, do cieľa prišla na 55. mieste so stratou 8,43 sekundy.
„Trať bola naozaj náročná, keďže som štartovala s číslom 62. Viac sa to vyšúchalo a začínali tam byť aj ľadové seky, čo bolo postupne ešte náročnejšie. Až dole som to odbojovala. Ideme ďalej,“ uviedla Slovenka pre Zväz slovenského lyžovania.
Štart sezóny bol bez jej krajanky Petry Vlhovej, ktorá ešte naberá kondíciu po zranení kolena a návrat na súťažné svahy plánuje neskôr.