ONLINE: Super-G mužov v Courcheveli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo francúzskom stredisku Courchevel pretekmi super-G mužov.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Super-G mužov (Courchevel 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
13.03.2026 o 11:00
SP - SuperG mužů, Courchevel
Plánovaný
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:00.