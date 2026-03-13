ONLINE: Super-G mužov v Courcheveli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

ONLINE: Super-G mužov dnes v Courcheveli.
ONLINE: Super-G mužov dnes v Courcheveli. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. mar 2026 o 08:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo super-G mužov vo francúzskom stredisku Courchevel.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo francúzskom stredisku Courchevel pretekmi super-G mužov.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Super-G mužov (Courchevel 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
13.03.2026 o 11:00
SP - SuperG mužů, Courchevel
Plánovaný
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:00.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Super-G mužov dnes v Courcheveli.online
ONLINE: Super-G mužov dnes v Courcheveli.online
ONLINE: Super-G mužov v Courcheveli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE
dnes 08:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»ONLINE: Super-G mužov v Courcheveli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE