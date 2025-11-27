Smutný koniec kariéry? V prípade hviezdnej lyžiarky sa potvrdil obávaný scenár

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová počas ZOH 2022.
Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová počas ZOH 2022. (Autor: TASR/AP)
27. nov 2025 o 10:55
Švajčiarska lyžiarka vynechá zvyšok sezóny.

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová vynechá celú prebiehajúcu sezónu. Dôvodom je pretrhnutie predného skríženého väzu.

Skúsená 34-ročná pretekárka utrpela zranenie počas minulého týždňa, keď v americkom stredisku Copper Mountain spadla počas tréningu super-G.

Vyšetrenia v rodnej krajine ukázali aj pretrhnutie vnútorného väzu a menisku v ľavom kolene, operácia je v pláne budúci týždeň. Informácie potvrdili Švajčiarska lyžiarska federácia a agentúra DPA.

Zatiaľ nie je jasné, či zranenie znamená pre olympijskú víťazku, dvojnásobnú majsterku sveta a dvojnásobnú držiteľku veľkého glóbusu koniec kariéry. Pôvodne mala tento ročník naplánovaný ako posledný súťažný.

"Mojím cieľom je úplne sa zotaviť z tohto zranenia a opäť dosiahnuť svoju plnú výkonnosť. Až potom budem vedieť, čo mi budúcnosť prinesie," uviedla.

"Nasledujúce mesiace som si predstavovala úplne inak a veľmi som sa tešila na túto lyžiarsku sezónu," povedala Gutová-Behramiová, ktorá v úvodnom obrovskom slalome v Söldene skončila na tretej priečke.

Komplikácie záveru jej kariéry sa snaží nebrať tragicky.

"V poslednej dobe sme zažili v našom športe dramatické udalosti aj smrteľné nehody. Som presvedčená, že zranenie kolena, akokoľvek zložité, nemôže byť považované za tragédiu," pripomenula Švajčiarka.

"Zimné olympijské hry v druhej domovine v Taliansku boli Larine posledné veľké kariérne ciele. O to horšie je toto vážne zranenie.

Všetci jej želáme, aby operácia a rehabilitácia prebehli čo najlepšie a aby sa opäť dostala do top formy – či už na pokračovanie kariéry, alebo pre život bez ťažkostí po vrcholovom športe," citovala DPA trénera Beata Tschuora.

dnes 10:55
