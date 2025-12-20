Ledecká ocenila víťazstvo Zabystřana: Úžasná jazda. Nezaslúžil si nič iné ako vyhrať

Lyžiarku Ester Ledeckú potešilo piatkové víťazstvo Jana Zabystřana v superobrovskom slalome Svetového pohára vo Val Gardene, označila ho za úplne zaslúžené.
Trojnásobná olympijská víťazka to uviedla dnes v nahrávke pre médiá. Ocenila prácu jeho tímu, rodiny aj nemeckej reprezentácie, s ktorou Zabystřan od minulého roka trénuje.
„Urobilo mi to obrovskú radosť. Jazdu som videla, bola to úžasná jazda a nezaslúžil si nič iné ako vyhrať,“ povedala Ledecká.
Dvadsaťsedemročný Zabystřan sa v piatok stal prvým českým mužom, ktorý vyhral preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.
Senzačne zdolal o 22 stotín sekundy aj hviezdneho Švajčiara Marca Odermatta, ktorý v posledných štyroch sezónach vždy získal veľký krištáľový glóbus.
Doterajším maximom rodáka z Kadaně bolo až ôsme miesto z marcového super-G v Kvitfjelli.
„Vždy som vedela, že je to skvelý lyžiar. Na začiatku sezóny mal trochu smolu na počasie. Napríklad v Beaver Creeku veľmi fúkalo, keď štartoval.
Vždy to bolo s počasím trochu na hrane. Teraz sa však všetko stretlo a zvládol to výborne. Bola som zaňho strašne šťastná,“ uviedla Ledecká.
Olympijská šampiónka zo super-G v Pjongčangu 2018 mala radosť aj zo Zabystřanovej rodiny. Dobre sa pozná s jeho mamou.
„So Zabym sme spolu tak trochu vyrastali na kopcoch už od predžiakov. Zabyho dobre poznám a o to väčšia to pre nás bola radosť,“ poznamenala.
Okrem rodiny a tímu ocenila aj jeho spoluprácu s nemeckou reprezentáciou, s ktorou trénuje od minulého roka.
„Ako je vidieť, odkedy je Zaby s nimi, ide len hore. A je to tak správne,“ doplnila Ledecká, ktorá dnes obsadila šieste miesto v zjazde Svetového pohára vo Val d’Isère.