VIDEO: Historická jazda českého reprezentanta. Dokázal zdolať aj suverénneho Odermatta

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky super-G mužov - Val Gardena:
1.
Jan Zabystřan
Česko
1:24,86 min
2.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,22 s
3.
Giovanni Franzoni
Taliansko
+ 0,37 s
4.
Nils Allegre
Francúzsko
+ 0,44 s
5.
Matthieu Bailet
Francúzsko
+ 0,47 s
6.
Christof Innerhofer
Taliansko
+ 0,53 s
Český lyžiar Jan Zabystřan senzačne triumfoval v piatkovom super-G vo Val Gardene a stal sa vôbec prvým mužským víťazom pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v ére samostatnosti krajiny.
V talianskom stredisku dosiahol čas 1:24,86 min a o 22 stotín predstihol obhajcu veľkého krištáľového glóbusu i lídra celkového poradia Švajčiara Marca Odermatta.
Pódium doplnil domáci pretekár Giovanni Franzoni (+0,37 s).
Pre 27-ročného Čecha ide zďaleka o najlepší výsledok kariéry, na pódiu ani v najlepšej päťke SP dosiaľ nikdy nebol.
V top 10 sa predtým umiestnil jediný raz, keď v minulej sezóne skončil ôsmy v super-G v nórskom Kvitfjelli. „Nikdy mi v cieli nesvietila zelená farba pre lídra a nikdy som nesedel na mieste pre vedúceho pretekára. Je to úplne šialené,“ citovala Zabystřana agentúra DPA.
VIDEO: Víťazná jazda Zabystřana
Na rozdiel od štvrtkového zjazdu, ktorý niekoľkokrát posunuli a napokon sa šlo na skrátenej trati, bola viditeľnosť na trati vo Val Gardene v poriadku. Súťažilo sa za slnečného počasia a prevažne v tieni, pričom trať bola postavená veľmi priamo, čo v praxi znamenalo rýchlejšie preteky ako zvyčajne.
Tieň na svahu od začiatku pretekov (11.45 h) postupne bledol, čo hralo v Zabystřanov prospech, keďže štartoval s poradovým číslom 29. „Každý, kto využije túto príležitosť, si ju nejakým spôsobom zaslúži. Gratulujem Janovi, ale, samozrejme, je to frustrujúce,“ konštatoval Odermatt, ktorý štartoval ôsmy.
V alpskom lyžovaní držal dosiaľ najlepší mužský výsledok v SP v českej histórii od januára 1982 Ivan Pacák, ktorý skončil druhý v kombinácii. V posledných rokoch sa pravidelne medzi najlepšími v rýchlostných disciplínach umiestňuje trojnásobná olympijská víťazka Ester Ledecká, ktorá naposledy zvíťazila v marci 2024 v superobrovskom slalome v Saalbachu.
V olympijskej sezóne sa Zabystřanovi pred dnešným životným úspechom zatiaľ príliš nedarilo, jeho najlepším výsledkom v aktuálnej zime bolo 14. miesto zo superobrovského slalomu v Beaver Creeku. Vo štvrtok vo Val Gardene v zjazde ani nebodoval, obsadil 32. priečku.
Dnes však bol hneď na prvom medzičase najrýchlejší. Tempo s najlepšími udržal aj v ďalších pasážach a definitívne o svojom triumfe rozhodol najrýchlejším časom v záverečnom sektore. Do cieľa prišiel mierne inou stopou než jeho súperi.
Odermatt mu zo sedačky pre priebežne vedúceho pretekára len uznanlivo zatlieskal. Zabystřan ho pripravil o 51. víťazstvo v kariére. Tretí skončil Talian Giovanni Franzoni, ktorý na českého lyžiara stratil 37 stotín sekundy.
Zabystřan pripomenul, že pred dvoma rokmi, keď sa vydal na cestu rýchlostného špecialistu, sníval o tom, aby sa v elitnom seriáli pravidelne umiestňoval v bodovanej tridsiatke.
„Po veľmi dobrej minulej sezóne som si hovoril, že by som sa možno niekedy mohol dostať na pódium. Ale mať prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, a ešte po včerajšku, keď to nebol taký dobrý výsledok, to je niečo krásne,“ zveril sa.
Ocenil spoluprácu s nemeckým tímom, s ktorým od minulého roka trénuje. „Veľmi mi pomohol. Som veľmi šťastný za seba, veľmi šťastný aj za nich. Dúfam, že ma to nakopne k ďalším dobrým pretekom,“ poznamenal.
„A toto víťazstvo by som venoval každému športovcovi, ktorý tvrdo maká a nikdy neprestáva veriť,“ dodal Zabystřan. V hodnotení superobrovského slalomu vďaka dnešnému zisku 100 bodov vyskočil o 17 miest na priebežnú piatu priečku.
Celkové poradie SP
Po 12 z 38 súťaží:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
685 bodov
2.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
302
3.
Timon Haugan
Nórsko
281
4.
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
263
5.
Loic Meillard
Švajčiarsko
258
6
Alex Vinatzer
Taliansko
245
119.
Andreas Žampa
Slovensko
3
Poradie v super-G
Po 3 z 9 súťaží:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
225 bodov
2.
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
209
3.
Raphael Haaser
Rakúsko
146
4.
Fredrik Möller
Nórsko
125
5.
Jan Zabystřan
Česko
123
6
Giovanni Franzoni
Taliansko
106