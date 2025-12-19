VIDEO: Historická jazda českého reprezentanta. Dokázal zdolať aj suverénneho Odermatta

Český lyžiar Jan Zabystřan po víťazstve v super-G vo Val Gardene.
Český lyžiar Jan Zabystřan po víťazstve v super-G vo Val Gardene. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR, ČTK|19. dec 2025 o 12:57
ShareTweet4

Tretiu priečku obsadil rovnako senzačne domáci Talian.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky super-G mužov - Val Gardena:

1.

Jan Zabystřan

Česko

1:24,86 min

2.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+ 0,22 s

3.

Giovanni Franzoni

Taliansko

+ 0,37 s

4.

Nils Allegre

Francúzsko

+ 0,44 s

5.

Matthieu Bailet

Francúzsko

+ 0,47 s

6.

Christof Innerhofer

Taliansko

+ 0,53 s

Český lyžiar Jan Zabystřan senzačne triumfoval v piatkovom super-G vo Val Gardene a stal sa vôbec prvým mužským víťazom pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v ére samostatnosti krajiny.

V talianskom stredisku dosiahol čas 1:24,86 min a o 22 stotín predstihol obhajcu veľkého krištáľového glóbusu i lídra celkového poradia Švajčiara Marca Odermatta.

Pódium doplnil domáci pretekár Giovanni Franzoni (+0,37 s).

Pre 27-ročného Čecha ide zďaleka o najlepší výsledok kariéry, na pódiu ani v najlepšej päťke SP dosiaľ nikdy nebol.

V top 10 sa predtým umiestnil jediný raz, keď v minulej sezóne skončil ôsmy v super-G v nórskom Kvitfjelli. „Nikdy mi v cieli nesvietila zelená farba pre lídra a nikdy som nesedel na mieste pre vedúceho pretekára. Je to úplne šialené,“ citovala Zabystřana agentúra DPA.

VIDEO: Víťazná jazda Zabystřana

Na rozdiel od štvrtkového zjazdu, ktorý niekoľkokrát posunuli a napokon sa šlo na skrátenej trati, bola viditeľnosť na trati vo Val Gardene v poriadku. Súťažilo sa za slnečného počasia a prevažne v tieni, pričom trať bola postavená veľmi priamo, čo v praxi znamenalo rýchlejšie preteky ako zvyčajne.

Tieň na svahu od začiatku pretekov (11.45 h) postupne bledol, čo hralo v Zabystřanov prospech, keďže štartoval s poradovým číslom 29. „Každý, kto využije túto príležitosť, si ju nejakým spôsobom zaslúži. Gratulujem Janovi, ale, samozrejme, je to frustrujúce,“ konštatoval Odermatt, ktorý štartoval ôsmy.

V alpskom lyžovaní držal dosiaľ najlepší mužský výsledok v SP v českej histórii od januára 1982 Ivan Pacák, ktorý skončil druhý v kombinácii. V posledných rokoch sa pravidelne medzi najlepšími v rýchlostných disciplínach umiestňuje trojnásobná olympijská víťazka Ester Ledecká, ktorá naposledy zvíťazila v marci 2024 v superobrovskom slalome v Saalbachu.

V olympijskej sezóne sa Zabystřanovi pred dnešným životným úspechom zatiaľ príliš nedarilo, jeho najlepším výsledkom v aktuálnej zime bolo 14. miesto zo superobrovského slalomu v Beaver Creeku. Vo štvrtok vo Val Gardene v zjazde ani nebodoval, obsadil 32. priečku.

Dnes však bol hneď na prvom medzičase najrýchlejší. Tempo s najlepšími udržal aj v ďalších pasážach a definitívne o svojom triumfe rozhodol najrýchlejším časom v záverečnom sektore. Do cieľa prišiel mierne inou stopou než jeho súperi.

Odermatt mu zo sedačky pre priebežne vedúceho pretekára len uznanlivo zatlieskal. Zabystřan ho pripravil o 51. víťazstvo v kariére. Tretí skončil Talian Giovanni Franzoni, ktorý na českého lyžiara stratil 37 stotín sekundy.

Zabystřan pripomenul, že pred dvoma rokmi, keď sa vydal na cestu rýchlostného špecialistu, sníval o tom, aby sa v elitnom seriáli pravidelne umiestňoval v bodovanej tridsiatke.

„Po veľmi dobrej minulej sezóne som si hovoril, že by som sa možno niekedy mohol dostať na pódium. Ale mať prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, a ešte po včerajšku, keď to nebol taký dobrý výsledok, to je niečo krásne,“ zveril sa.

Ocenil spoluprácu s nemeckým tímom, s ktorým od minulého roka trénuje. „Veľmi mi pomohol. Som veľmi šťastný za seba, veľmi šťastný aj za nich. Dúfam, že ma to nakopne k ďalším dobrým pretekom,“ poznamenal.

„A toto víťazstvo by som venoval každému športovcovi, ktorý tvrdo maká a nikdy neprestáva veriť,“ dodal Zabystřan. V hodnotení superobrovského slalomu vďaka dnešnému zisku 100 bodov vyskočil o 17 miest na priebežnú piatu priečku.

Celkové poradie SP

Po 12 z 38 súťaží:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

685 bodov

2.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

302

3.

Timon Haugan

Nórsko

281

4.

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

263

5.

Loic Meillard

Švajčiarsko

258

6

Alex Vinatzer

Taliansko

245

119.

Andreas Žampa

Slovensko

3

Poradie v super-G

Po 3 z 9 súťaží:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

225 bodov

2.

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

209

3.

Raphael Haaser

Rakúsko

146

4.

Fredrik Möller

Nórsko

125

5.

Jan Zabystřan

Česko

123

6

Giovanni Franzoni

Taliansko

106

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Český lyžiar Jan Zabystřan po víťazstve v super-G vo Val Gardene.
Český lyžiar Jan Zabystřan po víťazstve v super-G vo Val Gardene.
VIDEO: Historická jazda českého reprezentanta. Dokázal zdolať aj suverénneho Odermatta
dnes 12:57|4
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»VIDEO: Historická jazda českého reprezentanta. Dokázal zdolať aj suverénneho Odermatta