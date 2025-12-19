Českého pretekára chválil aj Odermatt či prezident. Dosiahol prvé mužské víťazstvo pre Česko

Český lyžiar Jan Zabystřan (hore uprostred) oslavuje na pódiu so svojím tímom po jeho víťazstve pretekov super-G Svetového pohára mužov v talianskej Val Gardene.
Český lyžiar Jan Zabystřan (hore uprostred) oslavuje na pódiu so svojím tímom po jeho víťazstve pretekov super-G Svetového pohára mužov v talianskej Val Gardene. (Autor: TASR/AP)
ČTK|19. dec 2025 o 16:53
Švajčiarsky lyžiar bol po pretekoch sklamaný.

Víťaz pretekov superobrovského slalomu Svetového pohára vo Val Gardene Jan Zabystřan si pochvaloval terénne vlny.

Obľúbené nerovnosti mu pomohli k tomu, že mal v cieli najlepší čas a na slávnostnom vyhlásení potom znela česká hymna. V nahrávke pre médiá sa zveril, že bol pri ceremoniáli dojatý.

Veľký deň pre české lyžovanie

"Je to pre mňa strašne krásny deň. Myslím, že veľký deň pre české lyžovanie, prvé (mužské) víťazstvo pre Česko. Počuť českú hymnu bolo fakt strašne krásne a dojemné," povedal 27-ročný pretekár.

Na trati sa cítil dobre. "Bol to taký ten pekný taliansky, taliansko-americký sneh. Bolo tam veľa rôznych nerovností, terénnych vĺn, ktoré mi sedia. Taký skikros.

Ale už včera som sa cítil pekne a bol som tridsiaty druhý. Tak som si hovoril, či je možné, že by z toho bolo nejaké bodované umiestnenie," priblížil svoje pocity v priebehu pretekov.

VIDEO: Víťazná jazda Zabystřana

V cieľovom priestore potom videl davy jasajúcich fanúšikov. "Tak som si hovoril: 'Áno, napríklad desiatka by to mohla byť. 'Potom som sa otočil, zelené čísla a je to fakt niečo neskutočné," uviedol.

Zistil, že bol so štartovným číslom 29 rýchlejší o 22 stotín ako favorizovaný Marco Odermatt zo Švajčiarska.

Gratulácia od Odermatta

"Marco mi hneď zagratuloval a hovoril mi nice run (pekná jazda). To je pekné počuť od najlepšieho pretekára na svete, "pochvaľoval si Zabystřan, ktorému po dnešnom víťazstve na sociálnych sieťach gratuloval aj český prezident Petr Pavel.

Víťaz posledných štyroch ročníkov Svetového pohára a aktuálny líder seriálu Odermatt v rozhovore pre švajčiarsky Blick pripustil, že ho dnešná porážka od Zabystřana trochu štve.

VIDEO: Zostrih pretekov super-G vo Val Gardene

"Na druhej strane v našom športe je to o tom, kto sa dostane rýchlejšie od štartu do cieľa, a on bol rýchlejší. Nie je potrebné rozoberať podmienky.

Rád by som vyhral, hoci som urobil chybu v záverečnej pasáži, ale zašiel som najlepšie, ako to išlo, "dodal dvadsaťosemročný Švajčiar, ktorý vo štvrtkovom zjazde oslávil 50. víťazstvo vo Svetovom pohári.

Celkové poradie SP

Po 12 z 38 súťaží:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

685 bodov

2.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

302

3.

Timon Haugan

Nórsko

281

4.

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

263

5.

Loic Meillard

Švajčiarsko

258

6

Alex Vinatzer

Taliansko

245

119.

Andreas Žampa

Slovensko

3

Poradie v super-G

Po 3 z 9 súťaží:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

225 bodov

2.

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

209

3.

Raphael Haaser

Rakúsko

146

4.

Fredrik Möller

Nórsko

125

5.

Jan Zabystřan

Česko

123

6

Giovanni Franzoni

Taliansko

106

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

dnes 16:53|1
