Českého pretekára chválil aj Odermatt či prezident. Dosiahol prvé mužské víťazstvo pre Česko

Víťaz pretekov superobrovského slalomu Svetového pohára vo Val Gardene Jan Zabystřan si pochvaloval terénne vlny.
Obľúbené nerovnosti mu pomohli k tomu, že mal v cieli najlepší čas a na slávnostnom vyhlásení potom znela česká hymna. V nahrávke pre médiá sa zveril, že bol pri ceremoniáli dojatý.
Veľký deň pre české lyžovanie
"Je to pre mňa strašne krásny deň. Myslím, že veľký deň pre české lyžovanie, prvé (mužské) víťazstvo pre Česko. Počuť českú hymnu bolo fakt strašne krásne a dojemné," povedal 27-ročný pretekár.
Na trati sa cítil dobre. "Bol to taký ten pekný taliansky, taliansko-americký sneh. Bolo tam veľa rôznych nerovností, terénnych vĺn, ktoré mi sedia. Taký skikros.
Ale už včera som sa cítil pekne a bol som tridsiaty druhý. Tak som si hovoril, či je možné, že by z toho bolo nejaké bodované umiestnenie," priblížil svoje pocity v priebehu pretekov.
VIDEO: Víťazná jazda Zabystřana
V cieľovom priestore potom videl davy jasajúcich fanúšikov. "Tak som si hovoril: 'Áno, napríklad desiatka by to mohla byť. 'Potom som sa otočil, zelené čísla a je to fakt niečo neskutočné," uviedol.
Zistil, že bol so štartovným číslom 29 rýchlejší o 22 stotín ako favorizovaný Marco Odermatt zo Švajčiarska.
Gratulácia od Odermatta
"Marco mi hneď zagratuloval a hovoril mi nice run (pekná jazda). To je pekné počuť od najlepšieho pretekára na svete, "pochvaľoval si Zabystřan, ktorému po dnešnom víťazstve na sociálnych sieťach gratuloval aj český prezident Petr Pavel.
Víťaz posledných štyroch ročníkov Svetového pohára a aktuálny líder seriálu Odermatt v rozhovore pre švajčiarsky Blick pripustil, že ho dnešná porážka od Zabystřana trochu štve.
VIDEO: Zostrih pretekov super-G vo Val Gardene
"Na druhej strane v našom športe je to o tom, kto sa dostane rýchlejšie od štartu do cieľa, a on bol rýchlejší. Nie je potrebné rozoberať podmienky.
Rád by som vyhral, hoci som urobil chybu v záverečnej pasáži, ale zašiel som najlepšie, ako to išlo, "dodal dvadsaťosemročný Švajčiar, ktorý vo štvrtkovom zjazde oslávil 50. víťazstvo vo Svetovom pohári.
Celkové poradie SP
Po 12 z 38 súťaží:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
685 bodov
2.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
302
3.
Timon Haugan
Nórsko
281
4.
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
263
5.
Loic Meillard
Švajčiarsko
258
6
Alex Vinatzer
Taliansko
245
119.
Andreas Žampa
Slovensko
3
Poradie v super-G
Po 3 z 9 súťaží:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
225 bodov
2.
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
209
3.
Raphael Haaser
Rakúsko
146
4.
Fredrik Möller
Nórsko
125
5.
Jan Zabystřan
Česko
123
6
Giovanni Franzoni
Taliansko
106