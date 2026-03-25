Nóri oslavujú víťaza aj glóbus. McGrath získal trofej po výpadku Braathena

Atle Lie McGrath
Atle Lie McGrath
Sportnet, TASR|25. mar 2026 o 14:19
Záverečné preteky sezóny vyhral Haugan.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer

1.+2. kolo slalomu mužov:

1.

Timon Haugan

Nórsko

2:03,75 min

2.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+0,44 s

3.

Eduard Hallberg

Fínsko

+1,03 s

Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath spečatil zisk malého glóbusu za slalom v sezóne Svetového pohára.

Prvú sezónnu trofej v kariére si definitívne zabezpečil vďaka 8. miestu vo finálovej súťaži na domácom svahu v Hafjelli a vypadnutiu

Brazílčana Lucasa Pinheira Braathena. McGrath zaostal za víťazným krajanom Timonom Hauganom o 1,79 s.

Nór triumfoval s náskokom 44 stotín pred Švajčiarom Loicom Meillardom, tretí skončil Fín Eduard Hallberg (+1,03).

McGrath mal pred záverečnými pretekmi sezóny pred rivalom v boji o malý glóbus Pinheirom Braathenom 41-bodový náskok.

Po prvom kole figuroval na šiestej priečke tesne za olympijským víťazom v obrovskom slalome, ktorý chytil v 2. kole krátko po štarte „špicara" a o držiteľovi malej gule bolo rozhodnuuté.

Pre McGratha je to náplasť za neúspešné vystúpenie na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo, na ktorých nedokončil 2. kolo slalomu. Po úvodnej jazde viedol.

Po najväčšom úspechu neskrýval dojatie.

„Spadol mi kameň zo srdca. Bol to najťažší mesiac v kariére, po zimnej olympiáde som prežíval muky. Chcel by som sa poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí dnes prišli. Táto trofej však patrí môjmu zosnulému dedkovi, určite sa na mňa niekde zhora pozeral," uviedol McGrath.

Haugan slávil celkovo šiesty triumf v SP a stal sa vôbec prvým Nórom, ktorý dokázal vyhrať slalom na domácej pôde.

