Tvoja odlišnosť je tvoja superschopnosť, žiaril Braathen. Jeho jazda pripomína Shiffrinovú

BRATISLAVA. V Levi sa tancovala brazílska samba. Lucas Pinheiro Braathen sa tešil z premiérového triumfu vo farbách Brazílie.
„Dnešné preteky boli reklama na alpské lyžovanie s neuveriteľným príbehom Hallberga a Braathena,“ vyzdvihol prvé slalomové preteky sezóny komentátor Eurosportu Dominik Karnik.
Druhé miesto obsadil Clement Noel, z prvého pódiového umiestnenia v kariére sa tešil domáci lyžiar Eduard Hallberg.
Pripomínal Shiffrinovú
Braathen pred pretekmi vyhlásil, že má pred sebou najväčšiu sezónu v kariére.
Očakáva od seba veľa a tvrdí, že je stopercentne pripravený. „Teším sa, že budem reprezentovať Brazíliu na olympiáde. Mal som skvelú prípravu a teraz sa Svetový pohár rozbieha naplno,“ prezradil pre Eurosport.
Prvé kolo ukázalo, že to nie sú prázdne slová.
Trať bola presadená, rytmus sa menil a technické kombinácie nútili každého k maximálnemu sústredeniu. Drobné chyby lietali v takmer každej jazde.
Jediný, kto sa im dokázal vyhnúť, bol práve Braathen a nastavil úplne iný level.
Rýchlosť si nechal na spodok, kde ju vygradoval do jasného vedenia.
„Jeho jazda mi pripomínala Mikaelu Shiffrinovú. Mal perfektné nadväzovanie oblúkov, presné načasovanie, stabilné držanie tela. A potom to v posledných bránkach jednoducho pustil,“ zhodnotila expertka Eurosportu Eva Kurfürstová.
Nespokojný obhajca
Druhý Clement Noel mal stratu 41 stotín sekundy. Francúz obhajoval vlaňajšie víťazstvo v Levi, v hodnotení disciplíny však obsadil štvrté miesto.
Otvorene priznal, že jazdil pod tlakom. Verí však, že tento rok má výkonnosť na malý glóbus. „Chcel by som ho mať, je to pre mňa veľká výzva. Pôjdem preteky za pretekmi a uvidíme,“ povedal pre Eurosport.
Noel išiel vo vrchnej časti veľmi precízne. Investícia do stopy bola vidieť, ale aj tak strácal štyri desatiny. Stačilo to na priebežný kontakt, nie však na reálny tlak na Brazílčana.
VIDEO: Víťazná jazdna Braathena
Tretiu najrýchlejšiu jazdu zajazdil Nór Timon Haugan.
Obhajca malého glóbusu Henrik Kristoffersen bol až deviaty so stratou 1,23 sekundy. V cieli len krútil hlavou. Kurfürstová ho zhodnotila stručne – malé oneskorenia, zlé časovanie, jazda bez iskry.
Ani jazda v druhom kole však nebola presvedčivá a Nór skončil až trinásty.
Vždy ver svojmu snu
Hallberg, ktorý skončil po prvom kole piaty, si uvedomoval, že ide o veľa.
Hovoril, že musí zostať v pokoji a sústrediť sa len na vlastnú jazdu. „Keď som došiel do cieľa, bolo to príjemné prekvapenie byť tak vysoko. V druhom kole potrebujem ísť rovnako stabilne,“ povedal.
V druhej jazde to aj naplnil. Aj napriek chybe v strmine udržal výborné tempo a v cieli z toho bolo kariérne maximum. Domáci diváci šli do varu, Hallberg oslavoval s nimi a prvýkrát v živote sa postavil na pódium Svetového pohára.
Noel medzitým ukázal, že boj o víťazstvo ešte nekončí. Našiel ideálnu stopu, držal si náskok a šiel do vedenia s časom, ktorý mal ambíciu na víťazstvo.
Braathen však nenechal nič na náhodu. Aj on urobil drobnú chybu, no nájazd do záverečnej vlásenky zvládol najlepšie zo všetkých. V cieli bolo okamžite jasné, že triumfuje – a jeho reakcia ukázala, ako veľmi to preňho znamenalo.
„Predstavuje to, kým som. Som tu a snažím sa robiť veci po svojom. Snažím sa lyžovať srdcom, lyžovať pre seba, nie pre druhých. Áno, stálo ma to veľa obetí. Bolo to dosť náročné a byť sám sebou je ťažká cesta, ale pre mňa je to tá správna. A dnes ma to doviedlo až úplne na vrchol v Levi.
Ak by som mal povedať kľúčové slová dnešného dňa: vždy ver v svoj sen. Choď za ním, nech sa deje čokoľvek. Som za to šťastný. Tvoja odlišnosť je tvoja superschopnosť,“ povedal plný emócií dvadsaťpäťročný víťaz.
Braathen si k víťazstvu odniesol aj tradičnú cenu – soba, ktorému dal meno po svojom otcovi Björn.
Debut nevyšiel
Slovenský lyžiar Adam Nováček si v Levi odkrútil premiéru vo Svetovom pohári. Štartoval s číslom 76, pustil sa do toho odvážne, ale preteky nedokončil – urobil nepopulárneho špicara.
Vo Fínsku bol tri týždne a celý program postavil na tréningu na ľade.
„Nadšenie je veľké. Po tých rokoch driny som si vybojoval možnosť štartovať vo Svetovom pohári a veľmi sa na to teším. Samozrejme, je tam aj nervozita – sú to prvé preteky, prvý štart, veľa ľudí a pozornosti,“ vravel v rozhovore pre Sportnet.
Ďalšie preteky SP sa uskutočnia nasledujúci víkend v Gurgli, Nováček však ostane vo Fínsku a zúčastní sa na pretekoch Európskeho pohára.
„Plán je znížiť FIS body a zlepšiť štartové číslo,“ prezradil dvadsaťročný mladík.