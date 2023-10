Lakuje si nechty, oblieka sukňu. Mladý rebel vyvolal revolúciu v lyžovaní

Chcel byť ako Ronaldinho

Ako už napovedá jeho meno, Braathen nie je typický Severan. Narodil sa nórskemu otcovi a brazílskej matke. Jeho stredné meno Pinheiro znamená v portugalčine borovicu, má ho na počesť mamy a pripomína jeho brazílsky pôvod.

Keď mal tri roky, rodičia sa rozišli. Chlapec vyrastal najskôr v Brazílii, potom ho získal do opatrovníctva otec a presťahoval sa do Európy.

V detstve sa často sťahoval. Jeho otec Bjorn Froelich Braathen bol takzvaný lyžiarsky vandrák (ski bum). Pendloval po lyžiarskych strediskách, kde si zarábal rôznymi profesiami.

„Nikdy som sa nikde necítil doma - ani s jednou skupinou priateľov, ani v jednom meste, ani v jednej škole. Hneď ako sme sa usadili, opäť sme sa sťahovali. Nenávidel som to, ale teraz som za to nesmierne vďačný. Zocelilo ma to. Vtedy som však trpel.