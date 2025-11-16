Braathen dosiahol pre Brazíliu historické víťazstvo. Na pódiu prekvapil domáci Fín

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi
Slalom mužov - 2. kolo:
1.
Lucas Braathen
Brazília
1:50,72 min
2.
Clement Noel
Francúzsko
+0,31 s
3.
Eduard Hallberg
Fínsko
+0,57 s
LEVI. Lucas Pinheiro Braathen sa postaral o historicky prvé víťazstvo pre Brazíliu vo Svetovom pohári alpských lyžiarov.
Rodák z Nórska triumfoval v nedeľu v úvodnom slalome sezóny vo fínskom Levi.
Braathen mal už po prvom kole výrazný náskok 49 stotín sekundy pred druhým Francúzom Clementom Noelom, ktorý v Levi obhajoval prvenstvo. Napokon úradujúceho olympijského šampióna zdolal o 31 stotín sekundy.
Domácich fanúšikov potešil Eduard Hallberg, ktorý obsadil 3. priečku s mankom +0,57 a vôbec prvýkrát v kariére sa dostal na pódium.
VIDEO: Víťazná jazdna Braathena
Na štarte pretekov bol aj slovenský reprezentant Adam Nováček, ktorý vo svojej premiére medzi lyžiarskou elitou neprišiel do cieľa v 1. kole, keď pri prechode do strminy dostal „špicara“ a vypadol.
Dvadsaťpäťročný Braathen zaznamenal šiesty triumf vo Svetovom pohári a štvrtý v slalome.
Všetky predchádzajúce však pochádzali z čias, keď ešte reprezentoval Nórsko. V roku 2023 oficiálne ukončil aktívnu činnosť pre nezhody s národným zväzom, po jednej vynechanej sezóne sa však na svahy vrátil už s občianstvom krajiny svojej matky.
V ročníku 2024/25 si pripísal päť pódiových umiestnení, z toho tri v slalome, na najvyšší stupeň však vystúpiť nedokázal. Podarilo sa mu to až v Levi.
Braathen sa stal zároveň prvým Brazílčanom v červenom drese lídra disciplíny, malý krištáľový glóbus za triumf v slalome už získal v roku 2023.
„Toto je víťazstvo pre mňa, mojich priateľov, moju rodinu a Brazíliu. Je to individuálny triumf. Snažím sa robiť veci po svojom. Lyžujem so srdcom a robím to v prvom rade pre seba,“ zhodnotil svoj úspech Braathen podľa AP.
Obhajcovi malého krištáľového glóbusu z minulej sezóny Nórovi Henrikovi Kristoffersenovi preteky nevyšli. Po 1. kole figuroval na deviatej pozícii so stratou 1,23 s na vedúceho Braathena. Po druhom klesol na 13. priečku s mankom +1,47 s.
Celkové poradie Svetového pohára
1.
Lucas Braathen
Brazília
100
2.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
100
3.
Marco Schwarz
Rakúsko
92
4.
Clement Noel
Francúzsko
80
5.
Timon Haugan
Nórsko
67
6.
Atle Lie McGrath
Nórsko
60