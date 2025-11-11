Levi opäť bez Vlhovej. Premiéru vo Svetovom pohári si však odkrúti mladý talent (program)

Adam Nováček počas MS v Saalbachu 2025. (Autor: TASR/AP)
Nikola Černáková|11. nov 2025 o 07:30
Vo fínskom stredisku sa pôjde mužský a ženský slalom. Pozrite si program.

BRATISLAVA. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní pokračuje po troch týždňoch vo fínskom Levi, kde sa muži aj ženy predstavia v disciplíne slalom.

Víťazstvo z minulej sezóny obhajujú Mikaela Shiffrinová a Clement Noel. Američanka vo Fínsku vyhrala už osemkrát a opäť patrí k najväčším favoritkám.

Malý glóbus za disciplínu však obhajuje iná dvojica - Zrinka Ljutičová a Henrik Kristoffersen.

Svetový pohár v Levi 2025

Sobota, 15. novembra:

Slalom ženy - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00

Nedeľa, 16. novembra:

Slalom muži - 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00

/priamy prenos vysielajú stanice JOJ Šport, ČT Sport, Eurosport 1, ORF 1 či Das Erste/

Tradičné slalomy pod polárnym kruhom patria medzi najikonickejšie preteky roka – jazdí sa pod umelým osvetlením, čo dodáva pretekom jedinečnú atmosféru.

Trať v Levi patrí k menej náročným, no aj drobná chyba na jej zdanlivo jednoduchom profile dokáže rozhodnúť o všetkom.

A ako býva vo Fínsku zvykom, víťaz si z Levi neodnáša len cenné body do Svetového pohára, ale aj symbolickú odmenu – vlastného soba.

Na stredisko má skvelé spomienky Petra Vlhová. Za polárnym kruhom dokázala počas kariéry vyhrať sedemkrát. Nezastaviteľná bola v rokoch 2020 a 2021, keď tam ovládla všetky štyri slalomy.

Slovenka sa v Levi však nepredstaví. Jej návrat po zranení do kolotoča Svetového pohára ešte nie je známy.

Predstaví sa však iný Slovák - Adam Nováček. Dvadsaťročný pretekár z Levoče sa špecializuje najmä na slalom. V minulej sezóne zaujal 10. miestom na juniorských majstrovstvách sveta, čím si otvoril dvere do elitného seriálu.

Predstavil sa aj na svetovom šampionáte v Saalbachu, kde nazbieral prvé skúsenosti medzi seniormi. Nadchádzajúci víkend v Levi tak preňho bude výnimočný – pôjde o jeho premiéru vo Svetovom pohári.

TV program: SP v Levi 2025
Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

