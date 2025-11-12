Petra tam lyžovala lepšie ako ja, priznáva Shiffrinová. Želá si jej úspešný návrat

BRATISLAVA. Slalomovú časť lyžiarskej sezóny už tradične otvorí podujatie za polárnym kruhom. Je špeciálne svojou atmosférou, jazdou pod umelým osvetlením či neobyčajnou odmenou za víťazstvo.
Rekordérkou vo fínskom Levi je hviezdna Mikaela Shiffrinová, ktorá si minulý rok najskôr užila pohľad na polárnu žiaru a následne suverénne zvíťazila.
Už po prvom kole mala náskok šiestich desatín, a tak jej na potvrdenie ôsmeho tamojšieho víťazstva pohodlne stačil aj šiesty najlepší čas druhého kola.
Svoju sobiu farmu tak zveľadila o ďalší prírastok, keď sa k Rudolphovi, Svenovi, Mr. Gru, Ingemarovi, Sunnymu, Loraxovi a Groguovi pridala Rori, čo je skratka pre Aurora Borealis (polárna žiara, pozn.).
Zjazdovka Levi Black je výrazne spätá aj s úspechmi Petry Vlhovej, ktorá však podobne ako v predošlej sezóne musí obľúbené preteky vynechať.
Shiffrinová vedie 8:6
Rodáčka z Liptovského Mikuláša roky zvádzala so Shiffrinovou dramatické súboje, pričom v Levi vytvorili sériu, ktorú FIS označila za šialenú.
V ostatných deviatich rokoch nepustili vo Fínsku na najvyšší stupienok žiadnu inú slalomárku a 13 víťazstiev si rozdelili pomerom 7:6 pre Američanku. Tá má okrem toho na konte ešte úspech z roku 2013.
Poslednou inou víťazkou je Slovinka Tina Mazeová (2014), ktorá medzičasom ukončila kariéru, stala sa matkou a pôsobí ako televízna expertka.
Shiffrinová priznáva, že súboje s Vlhovou, špeciálne v Levi, posúvali jej lyžovanie na vyššiu úroveň. Ak chcela Slovenku zdolať, musela sa zlepšovať.
"Niektoré z jej posledných jázd boli najlepšie, aké som kedy na tomto svahu videla. Motivuje ma to snažiť sa viac a lyžovať precíznejšie.
Petra tu posúvala hranice a lyžovala lepšie ako ja," vravela vlani pre Ski Racing Media majiteľka dnes už 101 víťazstiev vo Svetovom pohári.
Ľudia nevedia, čo sa v tele deje
To, či bude v Laponsku pokračovať americko-slovenská dominancia, má v rukách práve Shiffrinová. Jej najväčšia rivalka totiž v pretekoch Svetového pohára pre zranenie kolena naďalej absentuje.
Začiatkom októbra jej tím na čele s trénerom Matejom Gemzom oznámil návrat na svahy, no štart v elitnom lyžiarskom seriáli zostáva otázny.
VIDEO: Šieste víťazstvo Petry Vlhovej v slalome v Levi 2023
"Podľa nášho trénerského tímu potrebuje najmenej 50 kvalitných tréningových dní na snehu. Uvidíme, ako to pôjde, ale pre túto chvíľu sme veľmi šťastní, že sa presúvame na lyže," povedal manažér Richard Galovič.
Aj Shiffrinová bola vlani nútená pauzovať, keď na domácom svahu v Killingtone utrpela bodnú ranu v oblasti brucha. Hoci sa stihla vrátiť ešte v rámci tej istej sezóny, vie sa vcítiť do kože Vlhovej.
"Počas minulej sezóny sme boli v kontakte. Písala mi po pretekoch a tiež po mojom návrate. Čo sa týka jej zranenia, má moje absolútne pochopenie.
Pre športovca je nesmierne ťažké vysvetliť, aké náročné to je. Ľudia totiž nevedia, čo sa v tele deje a prečo je tak veľmi ťažké vrátiť sa do vrcholnej formy," povedala Američanka pre NBC Olympics.
Ljutičová chce prekvapiť
Napriek veľkej rivalite majú obe lyžiarky priateľský vzťah a Shiffrinová už neraz povedala, že sa teší na to, keď bude môcť s Vlhovou opäť súperiť.
"Veľmi ma teší, keď vidím akýkoľvek jej príspevok, kde je v lyžiarkach na horách. Zdá sa, že sa cíti oveľa stabilnejšie a silnejšie, čo je obrovský pokrok.
Vďaka tomu môže začať budovať silu na snehu a postupne sa dostať do plnej fyzickej záťaže, čo si však vyžaduje čas. Najviac si želám, aby bol jej návrat úspešný a bude mi potešením s ňou opäť súťažiť," doplnila.
Pred úvodný slalomom sezóny je favoritkou číslo jeden, no prerušiť skloňovanú sériu sa budú snažiť Lena Dürrová, Katharina Liensbergerová či držiteľka malého glóbusu za slalom Zrinka Ljutičová.
"Neviem sa dočkať, keď konečne ukážem, na čom som celé leto trénovala. V Levi chcem prekvapiť," uviedla Chorvátka pre televíziu HRT.
Otáznik visí nad výkonnosťou úradujúcej majsterky sveta z tejto disciplíny Camille Rastovej, ktorá nie je v úvode nového ročníka stopercentne fit.
"Po obrovskom slalome v Söldene ma trápi ľavý bedrový kĺb. Mám bolesti a denne musíme prehodnocovať, či a kedy si potrebujem dať prestávku. Som opatrná a zároveň trpezlivá," dodala Švajčiarka.
Prvé kolo ženského slalomu v Levi sa uskutoční v sobotu 15. novembra o 10:00 h, druhé o tri hodiny neskôr. Mužov čaká rovnaký program v nedeľu.