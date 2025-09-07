VIDEO: Pozrite si gól zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026

LUXEMBOURG. Slovenskí futbalisti odohrali svoj druhý zápas v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
V druhom zápase čelili v Luxembourgu outsiderovi z Luxemburska.
Dlho to vyzeralo, že po nevýraznom výkone Slovákov sa zrodí bezgólová remíza.
Brankár domácich Anthony Moris však neudržal pomerne ľahkú strelu a striedajúci Tomáš Rigo ju poslal do siete.
Slovensko tak získalo dôležité tri body v boji o postup na MS 2026.
Pozrite si góly zo zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
VIDEO: Tomáš Rigo strieľa gól Slovenska