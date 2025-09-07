VIDEO: Pozrite si gól zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026

Tomáš Rigo (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko.
Sportnet|7. sep 2025 o 22:44
Pozrite si gól zo zápasu Luxembursko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

LUXEMBOURG. Slovenskí futbalisti odohrali svoj druhý zápas v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

V druhom zápase čelili v Luxembourgu outsiderovi z Luxemburska.

Dlho to vyzeralo, že po nevýraznom výkone Slovákov sa zrodí bezgólová remíza.

Brankár domácich Anthony Moris však neudržal pomerne ľahkú strelu a striedajúci Tomáš Rigo ju poslal do siete.

Slovensko tak získalo dôležité tri body v boji o postup na MS 2026.

VIDEO: Tomáš Rigo strieľa gól Slovenska

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

