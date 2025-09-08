Domáci bučali, neverili, čo sa im stalo. Slováci majú úvod snov a Škriniar bol triezvy

LUXEMBURG. Úvod snov. Dva zápasy, šesť bodov, žiaden inkasovaný gól a skóre 3:0. Slováci vedú skupinu A. Takýto štart do kvalifikácie čakali iba najväčší optimisti. Čo sa týka výsledkov, tak šli nad plán.
„Keby nám to niekto povedal pred zrazom, tak by sme sa naňho pozerali divne,“ priznal kapitán Milan Škriniar.
Po druhom zápase v Luxembursku však mal zmiešané pocity.
Domáci fanúšikovia krátko po zápase krútili hlavami, nemohli tomu uveriť. Bučali a pískali. Hnevali sa a cítili krivdu. Mali pocit futbalovej nespravodlivosti. Na druhej strane sa futbalisti Slovenska objímali. V kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta zvládli aj druhý rok, v Luxemburgu vyhrali 1:0. Gól dal v poslednej minúte striedajúci Tomáš Rigo.
Nemci ich stáli život
„Tri body sú jediná pozitívna vec v tomto zápase,“ priznal tréner Francesco Calzona. Postavil rovnakú základnú zostavu, ktorá tri dni predtým zdolala Nemecko.
Luxembursko - Slovensko 0:1 (0:0)
Gól: 90. Rigo
Rozhodovali: Walsh - McFarlane, Macleod (všetci Škót.)
ŽK: Jans, Mahmutovič, Sinani - Šatka, Duda, Škriniar
Diváci: 8487
Luxembursko: Moris - Jans, Mahmutovič, Olesen (90.+1 Duarte), Carlson, Bohnert - Sinani, Moreira (81. Thill), Barreiro, Dardari - Muratovič (70. Borges Sanches)
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka (46. Obert), Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda (78. Bénes) - Ďuriš (46. Rigo), Strelec (66. Boženík), Sauer (89. Tupta)
Slováci však pôsobili úplne inak. Luxembursko bolo lepšie, aktívnejšie, nebezpečnejšie. Nastrelilo dve žrde a malo aj ďalšie šance.
„Naozaj sme trpeli. Minuli sme proti Nemecku strašne veľa energia, stálo nás to život, čo bolo vidieť aj na ihrisku,“ priznal Calzona. Kým proti Nemecku podali možno najlepší výkon v dejinách samostatnosti, tak proti Luxembursku sklamali a hrali pod svoje možnosti.
„Dnes nebolo na ihrisku hráča, ktorý by bol v najlepšej fyzickej kondícii,“ opisoval Calzona.
Aj Talian v službách Slovenska pôsobil unavene. Kým počas zápasu s Nemeckom skákal, gestikuloval, hneval sa. Bol plný emócii. Počas zápasu s Luxemburskom vyzeral až príliš pokojne.
Strácali veľa lôpt
„Na papieri sú od nás Luxemburčania slabší, ale vidíte aké problémy nám urobili. Výkon nebol dobrý. Nemci nás chceli presovať a my sme z toho dokázali fantasticky vychádzať. Luxemburčania boli zavretí a ťažko sa nám prenikalo,“ hodnotil kapitán Milan Škriniar.
Zo všetkých hráčov na ihrisku mal najviac dotykov s loptou, 98. Jeho úspešnosť prihrávok bola 83 percent, čo je na jeho pomery skôr nižšie číslo. Zo šiestich súbojov vyhral päť.
Štatistiky zápasu Luxembursko - Slovensko podľa portátu Sofascore >>
„Nebolo to ok, strácali sme veľa lôpt. Som rád, že tím ukázal charakter zvládol to. To je to najdôležitejšie. Šťastie stálo pri nás,“ pokračoval kapitán.
„Nevychádzali nám veci tak, ako sme si ich naplánovali. Nebolo to podľa našich predstáv, ale dreli sme. A prišiel vytúžený gól,“ opisoval Matúš Bero.
Slováci si väčšinu zápasu nevytvorili nič. Pôsobili vyčerpane a bez energie. „Ešte v závere som šprintoval, zaťal som zuby. Taký som bol unavený, že som už ani nevládal oslavovať,“ priznal Bero. Deň pred zápasom oslavoval tridsiatku.
Škriniar chválil brankára
„Chalani mi dali dva krásne darčeky, viac som si už priať nemohol. Ťažké zápasy vyhrávajú iba veľké tímy,“ tešil sa Bero.
V druhom polčase oslavovali Luxemburčania gól, ale pre ofsajd neplatil. Slováci mali aj kus šťastia.
„Veľké problémy nám robil aj ich brankár, ktorý fantasticky rozohrával, jeho noha je naozaj fantastická. Boli sme strašne rozťahaní,“ analyzoval Škriniar.
Do druhého polčasu poslal Calzona dvoch nových hráčov. Ľubomíra Šatku nahradil Adam Obert. A prišiel aj Tomáš Rigo, ktorý vymenil Dávida Ďuriša. V závere naskočili do hry aj Róbert Boženík, Lászlo Bénes a Ľubomír Tupta.
Posledný menovaný vystrelil a jeho pokus brankár vyrazil pred Riga. A ten rozhodol.
„Posledných päť minút bolo z našej strany ukážkových, držali sme súpera na dištanc. Tak sme chceli hrať od začiatku,“ povedal Calzona.
Kľúčový zápas
Tím pod jeho vedením hrá v Luxembursku ako keby pod šťastnou hviezdou. Pred dvoma rokmi vyhrali na rovnakom mieste 1:0 v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy. Teraz to opäť zvládli, aj keď ani v jednom prípade neboli lepší.
„Povedal som chalanom, že tento zápas bude kľúčový. Nikto už nemôže kalkulovať,“ verí Calzona. Jeho tím to má perfektne rozbehnuté.
V októbri Slovensko čaká najprv zápas na pôde Severného Írska a následne doma privíta práve Luxembursko.
„Stále sme iba na začiatku. Všetky zápasy v Európe sú na veľkej úrovni, je to vyrovnané. Ak nie ste v najlepšej kondícii, tak môžete prehrať s každým,“ upozornil Calzona.
Kapitán Škriniar vyzdvihol charakter tímu v septembrovom dvojzápase.
„Každý hráč si svoje miesto zastal. Hlavne Leo Sauer podal proti Nemecku fantastický výkon. Aj náhradníci hru oživili. Nikto nie je urazený a každý vydal zo seba všetko. Takto má fungovať mužstvo,“ dodal kapitán. A spoluhráč ho doplnil.
„Musím dať klobúk dole pred každým chalanom, takto sa bojuje za Slovensko,“ tvrdil Bero.