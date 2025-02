Z ôsmeho miesta na vrchol. Švajčiar predviedol jazdu snov a stal sa majstrom Európy

Britschgi už jeden cenný kov z európskych šampionátov mal, pred dvoma rokmi v Espoo získal bronz. Po krátkom programe bol vtedy piaty, no vo voľnej jazde zabojoval.

TALLINN. Po krátkom programe bol iba ôsmy. Vedel, že vo voľnej jazde nemá čo stratiť, ale ani vo sne by mu nenapadlo, koľko napokon môže získať.

Po krátkom programe boli medzi tretím a trinástym miestom malé relatívne malé rozostupy, ale priebežný líder Adam Siao Him Fa a druhý Nika Egadze mali väčší náskok.

„Samozrejme, tentoraz to bola pre mňa ľahšia situácia. Z ôsmeho miesta som mohol jedine útočiť,“ vyhlásil v Tallinne.

Vlani v Kaunase zase zažil opačný príbeh. Po prvej časti pretekov stál na druhom mieste, no vo voľnej jazde bol iba desiaty a celkovo klesol na piate miesto.

„Neviem, odkiaľ to prišlo. Mal som jedinú šancu, ak pôjdem do toho naplno a zajazdím čisto,“ povedal v mixzóne.

„Všetkým som želal, aby zajazdili dobre. Už som to nemal vo svojich rukách. Ja som mal svoju šancu v krátkom programe. Keď ostatní robili chyby, mal som zmiešané pocity, mnohí z nich sú moji kamaráti. Bolo mi to ľúto, aj keď samozrejme tento výsledok je pre mňa obrovský úspech,“ vravel čerstvý majster Európy.

Súčasná generácia už to vníma inak. V krasokorčuliarskej komunite prevládajú priateľstvá.

VIDEO: Lukas Britschgi a jeho víťazná jazda na ME 2025

Po pretekoch už žiaril šťastím. "Je to nezabudnuteľná noc. Ďakujem všetkým za podporu, mal som zimomriavky," nadchýnal sa.

„Vôbec som si to neuvedomoval, že Stéphane sa nestal majstrom Európy,“ neveriacky krútil hlavou Britschgi. "Je to veľká česť, postarať sa o takýto historický moment," doplnil.

Svoj prvý veľký šampionát absolvoval ako dvadsaťročný, na ME 2019 v Minsku sa nedostal do voľných jázd, lebo v krátkom programe pokazil štvoritý axel.

Postupne sa v rankingu posúval vyššie a do repertoáru pridal aj štvoritý skok.

Salto nesmelo chýbať

Striebro získal 21-ročný Talian Nikolaj Memola, ktorý bol po krátkom programe piaty. Vďaka skvelej voľnej jazde s dvomi štvoritými lutzmi však aj on dokázal poskočiť vyššie.

„Cítil som, že diváci mi dodávajú energiu,“ vravel nadšene.

Dvojnásobný majster Európy Adam Siao Him Fa sa počas sezóny trápil so zranením členka. Poznačilo to jeho prípravu i jeho výkon v Tallinne.