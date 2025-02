Na konci mu zomierali nohy, ale nedával to najavo. Hagara opäť zajazdil čisto

ME v krasokorčuľovaní 2025 - Tallinn (Estónsko) Muži - konečné poradie:

1. Lukas Britschgi Švajčiarsko 267,09 b 2. Nikolaj Memola Taliansko 262,61 b 3. Adam Sio Him Fa Francúzsko 257,99 b 12. Adam Hagara Slovensko 224,14 b

TALLINN. V podaní Adama Hagaru je krasokorčuľovanie veľmi jednoduchý šport. Slovenský pretekár zo súťaže na súťaž dokáže predviesť svoj vysoký štandard. Program a výsledky ME v krasokorčuľovaní 2025 Svoju prácu odviedol výborne aj vo voľnej jazde na ME v krasokorčuľovaní 2025. Po krátkom programe bol 13., napokon sa posunul na 12. miesto. Majstrom Európy sa stal Švajčiar Lukas Britschgi. Nemohol zdvihnúť nohy Vo svojej voľnej jazde skočil Hagara dva trojité axle a celkovo osem trojitých skokov. Všetky skoky boli čisté, menšie problémy mal len pri výjazde z trojitého flipu, ale aj ten udržal. Všetky tri piruety aj krokovú pasáž mal na level tri.

Vo voľnej jazde získal 147,08 bodu a celkovo 224,14 bodu. Jeho osobným maximom z Nepelovho memoriálu je 149,46 bodu za voľnú jazdu a 227,58 bodu celkovo. Vlani na majstrovstvách Európe v Kaunase dosiahol celkové skóre 220,82 bodu.

„Som spokojný s jazdou. Išiel som do všetkých prvkov naplno, snažil som sa najviac ako som mohol. Na konci jazdy mi už zomierali nohy, no snažil som sa to neukázať,“ vravel 18-ročný pretekár. Počas jazdy to vedel zamaskovať, ale keď odchádzal z Kiss & Cry, tak už únava na ňom bola zjavná, tréner ho musel trochu podopierať. „Na konci jazdy som už nemohol zdvihnúť nohy, preto som aj zostal stáť na mieste pri poklonách. Už to inak nešlo,“ hovoril už so smiechom Hagara pre Sportnet v mixzóne.

Chce ukázať, čo vie V zákulisí rozdáva úsmevy, na ľade pôsobí dojmom, že má nervy zo železa. Nič ho nerozhádže, to, čo vie na tréningu, pravidelne dokáže zajazdiť aj na súťaži. „Vždy som trochu nervózny, ale snažím sa sústrediť na to, že je to tréningový proces, akoby ďalší tréning. Idem si ukázať pre seba, čo viem, a keď sa mi niečo nepodarí, tak to môžem nacvičiť a zlepšiť sa,“ poznamenal Adam Hagara.

Na ľad nastúpil v druhej rozjazdke ako posledný pretekár. Po šesťminútovej rozjazdke teda musel čakať viac ako pol hodiny. „Najväčší stres mám po rozjazdke. Keď idem ako šiesty, tak sa to už pomaly vytráca, takže niekedy je lepšie byť šiesty v poradí,“ prezradil mladý Slovák.

Mnoho pretekárov pred ním kazilo a padalo, čo nemusí dobre vplývať na psychiku ostatných. „Je tam ten pocit, že hlava chce akoby ísť s nimi a tiež to pokaziť. Je ťažké ho prekonať. Myslím si však, že mojou výhodou je, že viem si povedať, že idem naplno, je mi jedno, čo sa stane. Aj na tréningu, keď mi je ťažko, viem sa prekonať. To je podľa mňa moja najlepšia vlastnosť,“ vravel Hagara. Očný kontakt s rozhodcami Voľnú jazdu má na dramatické motívy Jamesa Bonda. „Na začiatku sa snažím sústrediť na hudbu, dostávam sa s ňou postupne do jazdy. Tesne pred prvým skokom prepnem, že idem do toho plnou silou a potom sa zase sústredím na hudbu. Keď už som v polovici, tak začnem rozmýšľať nad tým, že už som vyskákal tú prvú časť, teraz sa mám sústrediť na tú druhú. Niekedy si aj vravím, že keď to dojazdím, už pôjdem domov,“ opísal svoje myšlienkové pochody Hagara. Počas krokovej pasáže sa pozerá na rozhodcov. „Od slovenskej rozhodkyne som veľakrát počul, že sa mám viac pozerať na nich, tak sa snažím držať očný kontakt,“ prezradil ďalšie detaily.

Majstrovstvá a maturity Na svojich štvrtých majstrovstvách Európy dosiahol druhý najlepší výsledok, vlani bol jedenásty, tentoraz obsadil dvanástu priečku. „Tento šampionát mi dal nové skúsenosti a ukázal, že čisté programy dokážem zajazdiť pravidelne. Táto druhá polovica sezóny zatiaľ ide dobre. Ukázalo mi to však aj to, že sa musím začať sústrediť na štvorité skoky. Musím ich natrénovať a čo najskôr zaradiť do jazdy. Ak sa chcem posunúť na ešte vyšší level, musím tam pridať štvoritý skok,“ podčiarkol Hagara. O mesiac ho čakajú juniorské majstrovstvá sveta, na ktorých obhajuje bronz. Koncom marca je zase na programe svetový šampionát seniorov, kde sa bojuje o olympijské miestenky.