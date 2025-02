Keď spadla, už vedela, že vyhrá. Malá krajina oslavuje novú európsku šampiónku

Krasokorčuliarsky šampionát tak dostal Tallinn, ktorý hostil aj majstrovstvá Európy v roku 2022, vtedy ešte poznačené protipandemickými opatreniami.

Petrokinová sa znovu ocitla na plagátoch, ktorých je plné mesto.

„Pred tromi rokmi to bolo trošku šokujúce, keď som niekde uvidela tie plagáty: Som to ja! Teraz som už na to zvyknutá,“ vravela estónska krasokorčuliarka ešte po krátkom programe.

Zajazdila ho čisto, no o päť stotín bodu ju predbehla víťazka spred dvoch rokov Anastasia Gubanovová z Gruzínska.