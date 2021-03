Vlhová zatiaľ neoslavuje. Gutová-Behramiová ešte môže prekvapiť, upozorňuje Magoni

„V sobotu v slalome nebudem štartovať,“ vravela Gutová-Behramiová ešte v stredu pre švajčiarsky portál skiactu.ch . Prihlásiť sa naň však stále môže do piatkového poobedia.

Vlhová má všetko vo vlastných rukách. Podľa prepočtov by jej stačilo, ak by sa umiestnila aspoň v jedných pretekoch do pätnásteho miesta, bez ohľadu na výsledok Švajčiarky v obrovskom slalome.

Jej tréner, Talian Livio Magoni, ale predčasné oslavy nepripúšťa a upozorňuje, že vyzývateľka Vlhovej ešte môže prekvapiť.

„Nič nepodceňujeme. Uvidíme, či sa Gutová-Behramiová napokon predsa len nepredstaví aj v slalome,“ cituje Vlhovej trénera taliansky web neveitalia.it.

Rodáčka z Liptovského Mikuláša môže v sobotu potvrdiť aj malý krištáľový glóbus v slalome. Pred posledným slalomom v sezóne vedie o 22 bodov pred Katharinou Liensbergerovou a o 37 bodov pred Mikaelou Shiffrinovou.