LIVE HOKEJ: Slovensko - Švédsko naživo na zimnej olympiáde v Pekingu 2022

Čajkovský určite nechcel urobiť zakázané uvoľnenie a otvoriť tak dvere Švédom do útočného pásma. To už ale nezvráti.

Prvýkrát sme sa tentoraz nevedeli oslobodiť. Pochvala pre Švédov. No následne prišiel odraz puku od Pudasovej nohy. To je to, čo teraz veľmi potrebujeme.

Slováci vymiešali Švédov. Cehlárik už to nechcel zbytočne predlžovať prihrávkou navyše, a tak išiel do streleckého pokusu. Johansson nemusel zasahovať.

Viacerí naši hráči naprázdno šermovali vo vzduchu po puku, ale ten nenabral smer na švédsku bránku. Kňažko sa do neho oprel pri prvej možnosti, no bez gólového efektu.

Je to opatrné. To sa však dalo čakať, že budú mužstvá vychádzať zo zabezpečenej obrany. Strelecká aktivita bola na našich hokejkách, lebo vediem v počte pokusov 14:8, ale potrebujeme to pretaviť na góly. Na konte máme ubránenú presilovku pri vylúčení Rybára.

Švédsko začínalo stupňovať pobyt aj aktivitu v našej obrannej zóne. Nebolo to šťastné riešenie, ale v tejto chvíli jediné možné. A to zakázané uvoľnenie.

Cehlárik vsúval hokejku do letiacej prihrávky Mareka Hrivíka. Bolo to o chlp.

Desaťminútovka vychádzala Švédom, ale my sme neinkasovali aj vďaka výbornému bráneniu oslabenia a Patrikovi Rybárovi. Zatiaľ sme nevyprodukovali akciu, z ktorej by hrozil puk v bráne Johanssonovi.

Úvodné zostavy: Švédsko: Hellberg (Lars Johansson) – L. Bengtsson, Fantenberg, Folin, P. Holm, Pudas, Tömmernes (A), Lennström – C. Klingberg (A), Lander (C), Bromé – Everberg, Wallmark, Holmberg – D. Brodin, Linus Johansson, Rydahl – Friberg, J. de La Rose, Nordström – F. Olofsson. Trenér: Johan Garpenlöv. Slovensko: Rybár (Konrád) – Čerešňák (A), Čajkovský, M. Rosandić, Marinčin, Gernát, Kňažko, Š. Nemec – Slafkovský, Hrivík (C), Cehlárik (A) – Regenda, Miloš Roman, Takáč – Daňo, L. Hudáček, K. Pospíšil – Zuzin, Krištof, Kelemen – Jurčo. Trenér: Craig Ramsay..

