Učiteľka jej povedala, že na tenis nemá. Dnes je vo finále US Open

NEW YORK, BRATISLAVA. Finále žien na tenisovom US Open v New Yorku sa odohrá v deň 20. výročia pádu Dvojičiek. Ani jedna z finalistiek si túto udalosť nemôže pamätať. Obe sa narodili približne rok po teroristickom útoku. V súboji o titul sa stretnú nenasadená 19-ročná Leylah Fernandezová a 18-ročná kvalifikantka Emma Raducanuová. Obe sa narodili v roku 2002. Po prvý raz od roku 1999 sa stane, že sa vo finále grandslamu stretnú dve tínedžerky. Vtedy proti sebe na US Open hrali 17-ročná Serena Williamsová a 18-ročná Martina Hingisová.

Musela sa odhlásiť z malého turnaja "Pôvodne som mala zarezervovaný let domov na koniec kvalifikácie. Teraz mám príjemné starosti," hovorila na tlačovej konferencii Raducanuová.

"Hrá nebojácne. Ide si za tým, nemá čo stratiť. Jednoducho si to užíva," hodnotila britskú tenistku jej semifinálová súperka Maria Sakkariová. "Ale treba povedať, akoby som trochu zmizli z kurtu. Tak som videla aj včera Belindu (Benčičovú vo štvrťfinále, pozn. red.). Myslím, že by súhlasila, že sme ani jedna nehrali najlepšie," dodala. Práve proti Benčičovej hrala Raducanuová svoj prvý zápas proti súperke z top 20 v kariére. Proti svetovej 18-tke Sakkariovej druhý.

Čo dokáže najlepšie ilustrovať, akým veľkým prekvapením je postup Raducanuovej do finále US Open? To, že sa pre úspech na grandslame musela odhlásiť z turnaja ITF v portugalskom Caldas da Rainha. Začína sa v pondelok po US Open. Jeho dotácia je 60-tisíc amerických dolárov. Celková. Len za výhru v prvom kole US Open pritom dostala britská tínedžerka 75-tisíc. Jediné dievča v okolí Raducanuová má zatiaľ v mladom veku iba dve účasti na grandslamovom turnaji a pri oboch sa stala veľkou hviezdou. Vo Wimbledone postúpila na voľnú kartu až do 4. kola. Na US Open hrá svoj druhý grandslam a je rovno vo finále. Raducanuová reprezentuje Veľkú Britániu, no narodila sa v kanadskom Toronte. Vo Veľkej Británii však žije od dvoch rokov. Jej matka Renee pochádza z Číny, otec Ian je Rumun.

Odmalička ju rodičia viedli k tomu, aby mala veľa rôznych záľub. Tenis bol iba jednou z nich. Mama ju napríklad brala na hodiny baletu. S otcom hrávala golf, ale chodila aj na motokáry. "Bola som jediné dievča v mojej skupine na motokáry alebo na motokros. To bolo naozaj zaujímavé," hovorila pre magazín Vogue. Často dokonca v aktivitách vynikala nad chlapcami. "Raz nám učiteľ motokrosu povedal, aby sme spravili kľuky. Ja som to ako jediná zvládla, to bolo zábavné," povedala. V piatich rokoch sa začala venovať tenisu a pri ňom nakoniec aj zostala.

Vie, čo má spraviť, nie čo nemôže Dnes si už na začiatku kariéry dokázala získať veľa fanúšikov z radov známych osobností. Po úspechu vo Wimbledone jej cez sociálnu sieť zablahoželal aj astronaut Tim Peake. "Emma Raducanuová BIBLICKÁ," napísal na twitter líder hudobnej skupiny Oasis Liam Gallagher. "Je to úžasná šou. Už po Wimbledone mi bolo jasné že môžeme niečo takéto u nej sledovať. Ale nikdy vopred neviete, či sa niekto vyrovná s tlakom tak, ako sa vyrovnala ona," vravel expert televíznej stanice Eurosport Mats Wilander.

"Keď máte osemnásť rokov, idete do veľkých zápasov s tým, že viete, čo máte spraviť, nie čo nemôžete spraviť," dodal. Bývalý švédsky tenista patrí k hráčom s najväčšími úspechmi už v tínedžerskom veku. Svoj prvý grandslamový titul na Roland Garros 1982 získal ako sedemnásťročný. V osemnástich potom vyhral Australian Open. "Je hviezda, bude z nej viacnásobná grandslamová víťazka," uzavrel Wilander. Ťažká cesta Raducanuová hrala na US Open až deväť zápasov. Musela totiž prejsť kvalifikáciou. A nestratila v nich ani jediný set. Jej finálová súperka mala úplne inú cestu do finále. Dalo by sa povedať, že presne opačnú. Kvalifikáciu síce nemusela hrať, ale mala mimoriadne ťažký žreb. Objektívne ťažší ako Raducanuová.

V prvom a v druhom kole boli súperkami Leylah Fernandezovej Ana Konjuhová a Kaia Kanepiová. Neprehrala s nimi síce set, ale obe ju potrápili. V treťom kole senzačne v troch setoch vyradila Naomi Osakovú. V osemfinále Anglique Kerberovú, vo štvrťfinále Elinu Svitolinovú a v semifinále Arynu Sabalenkovú. To sú všetko súperky z najužšej špičky. Osaková a Kerberová dokonca vyhrali US Open. "Nič nie je nemožné. To mi stále hovoril aj môj otec," hovorila po postupe do finále Fernandezová. A že sa jej podarilo triumfom na svetovou dvojkou Sabalenkovou dosiahnuť opäť senzáciu? "Netuším, ako som to dokázala. Ja som len chcela byť vo finále, veľmi som to chcela," odvetila. Neverili jej "Veľa ľudí mi neverilo. Ani mojej rodine, ani mojím snom. Stále mi hovorili, že na to nemám, aby som bola profesionálka a mám radšej študovať," spomínala Fernandezová na tlačovej konferencii.

Jej trénerom bol v detstve otec, bývalý futbalista. O tenise toho veľa nevedel, snažil sa všetko učiť. Nesúhlasil s programom, ktorý jej ponúkala Kanadská tenisová federácia, preto sa rozhodol vziať tréning dcéry do vlastných rúk. "Spomínam si na takú príhodu, ktorá je dnes vtipná, no vtedy nebola. Jedna učiteľka mi povedala, nech s tým skončím, že nikdy nebudem dobrá tenistka, nech sa radšej sústredím na školu. Som vlastne rada, že mi to vtedy povedala. Stále si na to spomínam. Stále ma to ženie vpred," vysvetľovala Fernandezová. Aj o Fernandezovej je bývalý tenista Mats Wilander presvedčený, že bude mnohonásobnou víťazkou grandslamových turnajov. "Leylah má podobnú mentalitu ako Rafael Nadal. Iba sa pýtate: Ako to dokáže?" hodnotil bývalý švédsky tenista.

Nedávno hrali proti sebe juniorský zápas Aj Fernandezová sa, rovnako ako Raducanuová, narodila v Kanade. Ona na rozdiel od súperky túto krajinu aj reprezentuje. No aj ona má pôvod v iných krajinách. Otec Jorge je Ekvádorčan. Mama pochádza z Filipín.