Študuje, vo všetkom chce byť perfektná a nemá limity. Wimbledon má novú hviezdu

Jej otec je totiž Rumun, mama Číňanka, narodila sa v kanadskom Toronte a jej rodina sa do Británie, ktorú dnes reprezentuje, presťahovala, keď mala dva roky.

BRATISLAVA. Stretnú sa Rumun, Číňanka, Kanaďan a Brit... Nie je to začiatok vtipu, ale stručný zoznam najdôležitejších krajín pre novú hviezdu Wimbledonu .

No v treťom kole prehrala práve s Raducanuovou 3:6, 5:7.

Osemnásťročná tenistka totiž nemá postavenie v rebríčku na to, aby mohla štartovať v hlavnej súťaži alebo aspoň v kvalifikácii týchto turnajov. Je 338. hráčkou sveta.

"Nevedela som si predstaviť, ako budem reagovať, keby som náhodou tento zápas vyhrala. A potom sa to zrazu stalo a teraz nemám slov," hovorila po výhre nad skúsenou Cirsteovou.

Raducanuová ani nepôsobí ako tínedžerka, ktorá by hrala svoje prvé zápasy na hlavnom okruhu. Pri rozhovoroch pôsobí uvoľnene, smeje sa a britské publikum si ju okamžite obľúbilo.

"Je to najväčší kurt, na ktorom som kedy hrala. Myslím, že som to zvládla na začiatku skvele. Udržala som nervy na uzde," priznala.

Na instagrame navyše počas Wimbledonu nabrala asi 30-tisíc fanúšikov.

"Cítim sa tu ako na dovolenke, chcem tu zostať čo najdlhšie. Myslím, že mi veľmi pomáha hranie pred divákmi. Veľmi ma podporujú a mne to pomáha," hovorila Raducanuová.

"Všetci o Emme už nejaký čas hovorili. Je veľmi zaujatá sama sebou, má vysoké štandardy. Nie je to len o vyhrávaní, je to aj o tom, ako triafa loptičku, ako sa pohybuje po kurte, ako pracuje mimo neho," hovoril Andrew Castle, bývalý tenista a komentátor BBC pre The Guardian.

"Je tu niekto, kto má pocit, že musí ísť vyššie a ide si za tým? Áno, je to ona," dodal.