Vlhovej rivalka? Televíziu sledovala dolu hlavou a špehoval ju neznámy muž

K jej záľubám patrí čítanie kníh i varenie. Hoci väčšinu času počas roka funguje na lyžiach, miluje teplé počasie, pláž a more.

BRATISLAVA. Don't worry, be happy. Neobávaj sa, buď šťastná. To je jej životné krédo. Má prezývku slniečko, keďže sa rada usmieva. A v poslednej dobe je jej úsmev čoraz väčší.

So svojím o štyri roky mladším bratom Ianom vyrastala v Comane, na juhu Švajčiarska. A od malička mali dobrodružný život.

Narodila sa 27. apríla 1991 vo švajčiarskom Lugane. Lyže si prvýkrát nasadila na nohy, keď mala rok a pol. Bolo to v lete počas návštevy jej tety.

Lyžiarsky talent ukázala hneď na prvých pretekoch v Monte Tamaro, ktoré vyhrala. To, že má rýchlosť v krvi bolo zrejmé už v jej mladom veku.

„Lara si tak vypestovala výborný zmysel pre koordináciu. Navyše, do všetkého sa vrhá po hlave, musím ju často brzdiť“ priznal pre agentúru Reuters jej vtedajší tréner Patrick Flaction.

Vymysleli to jej rodičia Pauli a Gabriela, ktorí boli športovými inštruktormi.

Športovci sú len ľudia, ale často sú objektmi rôznych indivíduí. Pamätám si na ceremoniály, kde nás obťažovali opilci. Boli sme trofeje do ich albumu.

„Keď som prišla do Svetového pohára, myslela som si, že je to len o lyžovaní a bodoch. Teraz viem, že je to komplexná práca,“ dodala.

Vydarené obdobie mala zavŕšiť na domácich majstrovstvách sveta v St. Moritzi 2017. Zo svetových šampionátov dovtedy získala štyri medaily, ale ani jednu zlatú.

Cieľ bol teda jasný.

V super-G získala opäť len bronz. A na najvyšší stupienok sa chcela dostať v kombinácii. Prišlo však čosi nečakané.

Medzi prvým a druhým kolom si skúšala slalomový tréning, keď si nešťastne roztrhla predný krížny väz i meniskus v ľavom kolene.

Prenasledoval ju neznámy muž

Z nepríjemného zranenia sa dlho zotavovala. A zdalo sa, že sa už nevráti na svoju pôvodnú úroveň. „Odpisovali ma odborníci i fanúšikovia,“ priznala Švajčiarka.

Prežívala náročné obdobie, v ktorom sa musela vyrovnať aj s mužom, ktorý ju prenasledoval takmer na každom kroku.

Dokonca aj na pretekoch.

„Snažili sme sa mu vysvetliť, že jeho správanie je nevhodné. Hovorili s ním viacerí ľudia, ale nič nepomáhalo,“ priznala Gutová-Behramiová pre Schweiz am Wochenende.