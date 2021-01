Vlhovú sledujú aj v Malajzii. Keď má preteky, všetko sa zastaví

Čo odkazujú Petre Vlhovej?

Zdeněk Mach: Nech si to Petra užíva a my fanúšikovia si to budeme užívať s ňou. Nech to berie, tak ako to ide. Robí to dobre. Sme na ňu hrdí.

Marián Póša: Na Fans Slovakia používame často tri hashtagy – držíme palce, len tak ďalej a je to tam, čo Petra kričí, keď zvíťazí. Takže jej držíme palce, nech najčastejšie kričí, je to tam a nech sa len tak ďalej dopracuje k veľkému glóbusu.

Táňa z Liptova: Nech sa jej splnia všetky sny, nech je šťastná a spokojná. A nech tá cesta, ktorú si vybrala, ide podľa toho, ako si predstavuje.